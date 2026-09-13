La ciudad de Denver presenta demanda para evitar la presencia de ICE en los centros de votación

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Foto: Shutterstock

La ciudad y el condado de Denver presentaron una demanda contra el gobierno federal para impedir que agentes de ICE ingresen armados a centros de votación durante las elecciones de medio término de 2026.

Su consideración vino motivada dado que la presencia de agentes armados podría interferir con el proceso e intimidar a los ciudadanos que acudan a votar.

La acción legal fue presentada el 10 de septiembre ante un tribunal federal del Distrito de Columbia por Denver, la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause y UnidosUS.

El caso, identificado como League of United Latin American Citizens v. U.S. Department of Homeland Security, et al., busca bloquear una política que, según los demandantes, permitiría a agentes federales realizar operaciones de control migratorio en lugares donde se desarrollen procesos electorales.

El conflicto surgió después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señalara el 1 de septiembre que agentes de ICE podrían acudir a centros de votación para cumplir órdenes judiciales o realizar otras actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

La demanda sostiene que esa posibilidad entra en conflicto con una legislación federal vigente desde el siglo XIX que limita la presencia de personal federal armado en los lugares donde se celebran elecciones.

ICE en centros de votación: ¿qué argumenta Denver en la demanda?

Uno de los principales argumentos de los demandantes se basa en el artículo 18 U.S.C. 592, una disposición federal aprobada durante los últimos meses de la Guerra Civil.

La norma establece restricciones para que funcionarios federales ordenen, lleven o mantengan tropas o personal armado en un lugar donde se celebre una elección, salvo cuando esa fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.

Los demandantes también sostienen que la política vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo al considerar que fue adoptada de manera arbitraria y sin una justificación adecuada.

La demanda solicita al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia que declare ilegal la llamada política para los centros de votación y ordene al gobierno federal que impida que sus agentes acudan armados a estos lugares.

La ciudad también ha comenzado a preparar a sus trabajadores electorales ante la posibilidad de encuentros con agentes federales.

Según los documentos relacionados con el caso, las capacitaciones contemplan cómo identificar a agentes vestidos de civil, documentar sus actuaciones y manejar posibles situaciones de confrontación.

Además, Denver contempla planes de contingencia en caso de que alguna situación obligue a trasladar temporalmente a los votantes hacia otros centros.

¿Por qué preocupa la presencia de ICE durante las elecciones?

LULAC, Common Cause y UnidosUS argumentan que los electores deberían poder acudir a votar sin temor a ser interrogados, detenidos o separados de sus familias por una acción migratoria.

La demanda de Denver no significa que un tribunal ya haya prohibido la presencia de ICE en los centros de votación.

Por ahora, se trata de una acción judicial mediante la cual los demandantes buscan que se impida al gobierno federal aplicar la política que cuestionan antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

El proceso continuará ahora en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde los demandantes esperan obtener una orden que limite la presencia de agentes federales armados en los lugares destinados al ejercicio del voto.

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