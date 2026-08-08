Derechos escolares de niños inmigrantes: lo que toda familia debe saber

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Todos los niños que viven en Estados Unidos tienen derecho a recibir educación pública gratuita desde preescolar hasta el bachillerato (high school), sin importar si son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Educación de Estados Unidos (U.S. Department of Education) y el Departamento de Justicia (DOJ) recuerdan que las escuelas públicas no pueden negar la inscripción de un estudiante por su estatus migratorio ni por la situación migratoria de sus padres. Esta protección está respaldada por el histórico fallo Plyler v. Doe, emitido por la Corte Suprema en 1982.

Todos los niños tienen derecho a estudiar en escuelas públicas

El caso Plyler v. Doe cambió la historia de la educación para los menores inmigrantes en Estados Unidos. La Corte Suprema determinó que negar el acceso a la educación pública a niños indocumentados violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.

Desde entonces, todos los distritos escolares públicos deben permitir la inscripción de estudiantes que cumplan con los requisitos de edad y residencia, sin considerar su situación migratoria.

De acuerdo con el Departamento de Educación y el DOJ, las escuelas tampoco pueden implementar políticas que desanimen a las familias inmigrantes a matricular a sus hijos.

¿Qué documentos sí puede pedir una escuela?

Las escuelas públicas pueden solicitar documentos necesarios para completar el proceso de inscripción, siempre que se apliquen por igual a todas las familias.

Entre los más habituales se encuentran:

Acta o certificado de nacimiento

Comprobante de domicilio

Cartilla de vacunación o historial médico

Expedientes escolares anteriores, cuando existan

Documento de identidad del padre, madre o tutor para completar el registro

El Departamento de Educación explica que estos requisitos administrativos no pueden convertirse en una barrera para impedir el acceso de un estudiante a la educación.

¿Qué documentos no pueden exigir?

Las escuelas públicas no pueden exigir documentos cuyo único propósito sea demostrar el estatus migratorio del estudiante o de su familia.

Por ejemplo, no pueden solicitar obligatoriamente:

Green Card

Visa estadounidense

Pasaporte estadounidense

Documentos emitidos por autoridades migratorias

Número de Seguro Social como requisito para matricular al estudiante

Si una escuela solicita el número de Seguro Social para otros fines administrativos, debe informar claramente que entregarlo es voluntario y ofrecer alternativas, según el Departamento de Educación.

¿La escuela puede preguntar si un estudiante o sus padres son indocumentados?

No. El Departamento de Educación señala que las escuelas públicas no pueden utilizar el estatus migratorio para decidir si aceptan o rechazan a un estudiante.

Además, el El Centro Nacional de Leyes Migratorias (National Immigration Law Center – NILC) explica que formular preguntas sobre inmigración que tengan como efecto desalentar la inscripción puede constituir una violación de las leyes federales de derechos civiles.

¿Qué ocurre si los padres son indocumentados?

Incluso si ambos padres son indocumentados, el niño puede matricularse en la escuela pública correspondiente al distrito donde reside.

Las autoridades federales recuerdan que el derecho pertenece al estudiante y no depende de la condición migratoria de los adultos responsables.

¿La escuela puede compartir información con ICE?

En la mayoría de los casos, no. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) protege la información personal y los expedientes académicos de los estudiantes.

Eso significa que las escuelas generalmente no pueden compartir esa información con autoridades migratorias sin autorización de los padres o sin una orden judicial válida.

El NILC recomienda que las familias conozcan estos derechos y consulten inmediatamente con la escuela si reciben información sobre solicitudes de datos personales.

¿ICE puede ingresar a una escuela?

Aunque los legisladores estatales no puedan controlar las acciones de los agentes federales de inmigración, han utilizado su poder para establecer barreras que impiden el acceso de los agentes a zonas restringidas.

Estas leyes exigen que ciertos lugares bajo jurisdicción estatal nieguen el acceso a los agentes de inmigración, salvo que exista una orden judicial u otras circunstancias que lo exijan.

Algunos estados imponen sanciones económicas cuando las instalaciones no cumplen con esta norma. Entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, se aprobaron nuevas leyes sobre “lugares sensibles” en:

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Illinois

Maine

Maryland

Nueva Jersey

Oregón

Virginia

Por ello, las familias pueden consultar directamente con el distrito escolar para conocer cuáles son los protocolos vigentes.

Es importante que las familias tengan presente que el panorama legal está en evolución. Aunque el fallo Plyler v. Doe sigue plenamente vigente y garantiza el derecho a la educación pública sin importar el estatus migratorio, en los últimos años ha habido esfuerzos políticos a nivel federal, estatal y en el Congreso para cuestionar o revocar ese precedente.

Por otro lado, en enero de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió la política federal que limitaba las acciones de control migratorio en “lugares sensibles” como escuelas y hospitales; precisamente por eso varios estados aprobaron sus propias leyes de protección.

Sin embargo, algunas de estas leyes estatales enfrentan actualmente demandas judiciales o han sido bloqueadas parcialmente en los tribunales, por lo que su aplicación puede variar de un estado a otro. Por esta razón, se recomienda que las familias consulten directamente con su distrito escolar o con una organización especializada para conocer las protecciones que están vigentes en su zona.

Los estudiantes que no hablan inglés también tienen derechos

El idioma tampoco puede convertirse en un obstáculo para recibir educación.

El Departamento de Educación explica que las escuelas deben identificar a los estudiantes que están aprendiendo inglés y proporcionar servicios que les permitan participar plenamente en las actividades académicas.

Entre esos apoyos pueden encontrarse:

Programas de inglés como segundo idioma (ESL)

Servicios para estudiantes aprendices de inglés (English Learners)

Material educativo adaptado

Comunicación con las familias en un idioma que puedan comprender

Los derechos a la educación de personas con discapacidad en Estados Unidos

Los estudiantes inmigrantes tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro alumno cuando presentan una discapacidad.

La Ley para la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA) obliga a los distritos escolares a evaluar a los estudiantes y proporcionar los servicios especializados que necesiten, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.

¿Pueden recibir desayuno y almuerzo escolar?

Sí. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) administra programas nacionales de alimentación escolar cuyos requisitos se basan principalmente en los ingresos del hogar y no en el estatus migratorio del estudiante.

Esto significa que muchos niños inmigrantes pueden acceder a desayunos y almuerzos gratuitos o a precio reducido si cumplen con los criterios económicos establecidos.

¿Pueden utilizar el transporte escolar?

Sí. El distrito escolar debe ofrecer transporte para estudiantes que viven dentro de determinadas zonas, los niños inmigrantes tienen derecho a utilizar ese servicio bajo las mismas condiciones que cualquier otro estudiante.

¿Qué hacer si una escuela rechaza la inscripción?

Si una escuela pública niega la matrícula por motivos relacionados con la situación migratoria, la familia puede solicitar una explicación por escrito y comunicarse con el distrito escolar. También puede presentar una denuncia ante la Oficina para Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación.

El Departamento de Educación y el DOJ recuerdan que negar el acceso a la educación pública por motivos migratorios puede constituir una violación de las leyes federales de derechos civiles.

Además, organizaciones como el NILC, la American Civil Liberties Union (ACLU) y Legal Aid ofrecen orientación gratuita para estos casos.

¿Puede un niño inmigrante cursar todo el bachillerato?

Sí. Los estudiantes inmigrantes, incluidos aquellos que son indocumentados, tienen derecho a cursar toda la educación pública obligatoria, desde preescolar hasta el bachillerato (high school), y obtener su diploma en las mismas condiciones que cualquier otro estudiante.

El Departamento de Educación explica que el fallo Plyler v. Doe protege ese derecho durante toda la educación básica y secundaria, por lo que el estatus migratorio no puede impedir que un alumno avance de grado o se gradúe.

¿Qué pasa si una familia cambia de domicilio?

Mudarse de ciudad o incluso de estado no elimina el derecho del estudiante a recibir educación pública.

Cuando una familia cambia de residencia, deberá matricular al menor en el distrito escolar correspondiente a su nueva dirección y presentar la documentación habitual relacionada con la residencia y el historial escolar.

El Departamento de Educación recuerda que el cambio de domicilio no modifica las protecciones federales que garantizan el acceso a la educación.

Organizaciones que pueden ayudar a las familias inmigrantes

Si una familia necesita orientación sobre la inscripción escolar o considera que se vulneraron sus derechos, puede acudir a organizaciones especializadas, entre ellas:

Estas organizaciones ofrecen información sobre derechos educativos, apoyo legal y recursos para resolver conflictos con los distritos escolares.

En caso de que una escuela solicite documentos migratorios, niegue la inscripción o comparta información personal sin autorización, también es posible presentar una queja ante la Oficina para Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación o buscar asesoría legal especializada para proteger los derechos del menor.

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