Escuelas en Estados Unidos deben darte intérprete gratis si no hablas inglés

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Niños de Estados Unidos corren por un campo. Foto: AFP.

Hay algo que ocurre todos los días en escuelas de todo Estados Unidos y que rara vez aparece en los titulares. Una madre recibe una carta de la escuela y no entiende lo que dice. Un padre asiste a una reunión con el maestro de su hijo y apenas logra seguir la conversación. Ambos salen con la misma sensación: estar presentes, pero no participar realmente.

Lo que muchos desconocen es que la ley está de su lado. Si eres padre latino y tienes un dominio limitado del inglés, la escuela de tu hijo está obligada a ayudarte a entender información importante en un idioma que comprendas. No es un favor. No es una cortesía. Es un derecho civil protegido por leyes federales y estatales.

¿Tienen derecho los padres latinos a recibir documentos escolares en español?

La respuesta es sí.

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) recuerda que las escuelas deben comunicarse con las familias en un idioma que puedan entender. Esto incluye avisos, formularios, información académica y cualquier comunicación importante relacionada con la educación de los estudiantes.

En la práctica, eso significa que los padres pueden solicitar traducciones de documentos que lleguen únicamente en inglés.

Las escuelas tienen la responsabilidad de traducir información esencial relacionada con:

Inscripciones y matrícula escolar.

Calificaciones y desempeño académico.

Reglas disciplinarias.

Asistencia y ausencias.

Permisos para actividades escolares.

Cierres de escuelas.

Programas especiales y servicios educativos.

Lo interesante es que este derecho no desaparece porque el estudiante hable inglés perfectamente. Según organizaciones de defensa familiar como WAPAVE, los derechos lingüísticos pertenecen a los padres, no al hijo.

¿Las escuelas deben proporcionar intérpretes gratuitos para reuniones escolares?

También sí.

Y este es uno de los derechos menos conocidos entre las familias inmigrantes.

Cuando un padre necesita comunicarse con maestros, consejeros o administradores, la escuela debe proporcionar servicios de interpretación adecuados. Esto incluye reuniones de padres y maestros, conversaciones sobre rendimiento académico, educación especial y cualquier asunto relacionado con la trayectoria escolar del estudiante.

La ley va incluso más allá. No basta con encontrar a alguien que hable dos idiomas.

OSPI señala que los intérpretes deben estar capacitados para traducir conceptos educativos, comprender términos que sean muy especializados y mantener la confidencialidad de la información que se discute.

Por esa razón, las escuelas no deberían utilizar a estudiantes, hermanos mayores o menores de edad como intérpretes durante reuniones oficiales.

¿Qué pasa si la escuela quiere que tu hijo traduzca por ti?

En realidad es una situación más común de lo que debería ser.

Muchas familias hispanas terminan dependiendo de sus propios hijos para interpretar cualquier conversación. Sin embargo, los especialistas en acceso lingüístico advierten que esto puede generar errores, omisiones y situaciones incómodas para los niños.

La responsabilidad debe recaer en el distrito escolar. Y en este sentido, el intérprete puede participar de distintas formas:

Presencialmente.

Por teléfono.

A través de plataformas virtuales.

Mediante proveedores externos contratados por la escuela.

Lo importante es que la comunicación sea clara y completa.

¿Qué hacer si la escuela niega servicios de traducción o interpretación?

Aquí es donde los derechos civiles cobran fuerza en Estados Unidos.

Si una escuela se niega a proporcionar documentos traducidos o intérpretes cuando son necesarios, los padres pueden presentar una queja por discriminación lingüística ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos.

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