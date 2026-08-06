Qué documentos puede pedir la policía de Texas durante un control de tránsito si eres inmigrante

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Control de tránsito en Estados Unidos. Foto: Envato.

Unas luces encendidas en el retrovisor bastan para acelerar el corazón de cualquier conductor. Para muchos inmigrantes en Texas, ese momento también trae una pregunta que pesa más que la multa: ¿qué documentos estoy obligado a entregar y cuáles puedo negarme a mostrar?

La respuesta importa, porque conocer tus derechos puede evitar errores que compliquen una situación de por sí estresante.

En medio del aumento de la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria, abogados y organizaciones de derechos civiles coinciden en algo: un control de tránsito no elimina las protecciones que otorga la Constitución, incluso para quienes no tienen ciudadanía estadounidense.

¿Qué documentos pueden pedir?

Si un oficial te detiene por una infracción de tránsito, la policía puede solicitar los mismos documentos que pediría a cualquier conductor, independientemente de su nacionalidad.

De acuerdo con la American Civil Liberties Union (ACLU), durante un control vehicular el agente puede pedir:

Licencia de conducir

Registro del vehículo

Comprobante vigente de seguro

Esos son los documentos relacionados con la conducción del vehículo. No significa que el oficial pueda exigir automáticamente documentos migratorios como una visa, una green card o un permiso de trabajo únicamente por tratarse de un inmigrante.

¿La policía puede pedirte tu green card, visa o documentos de inmigración?

Aquí es donde suele haber más confusión.

Según el despacho Reina & Associates Immigration Lawyers, los policías de Texas pueden hacer preguntas sobre el estatus migratorio durante una detención legal, pero eso no obliga al conductor a responderlas.

Si un oficial pregunta:

¿De qué país eres?

¿Eres ciudadano estadounidense?

¿Cómo entraste al país?

No estás obligado a responder esas preguntas durante un control de tránsito.

De la misma manera, los abogados explican que puedes negarte a mostrar documentos migratorios como visas o tarjetas de residencia a la policía local.

Eso sí, existe una diferencia importante: mentir sobre tu identidad o entregar documentos falsificados sí puede generar consecuencias penales y migratorias.

¿Qué sí debes decir durante una parada de tráfico en Texas?

La recomendación de especialistas en inmigración es mantener la interacción lo más sencilla posible.

Durante una parada de tránsito debes:

Entregar tu licencia de conducir si la tienes

Mostrar el registro del vehículo

Presentar el comprobante del seguro

Mantener las manos visibles

Permanecer tranquilo y respetuoso

La ACLU aconseja no discutir con el oficial ni oponer resistencia, incluso si consideras que la detención fue injustificada.

¿Puedes guardar silencio si preguntan por tu estatus migratorio?

Sí.

La ACLU recuerda que todas las personas en Estados Unidos, sin importar su situación migratoria, tienen derecho a permanecer en silencio.

Si el oficial comienza a hacer preguntas sobre tu ciudadanía o tu historial migratorio, puedes responder de forma respetuosa:

“Ejerceré mi derecho a permanecer en silencio.”

Los especialistas recomiendan no inventar respuestas ni proporcionar información incorrecta.

¿Qué pasa si la policía sospecha que eres inmigrante?

Aunque un control de tránsito normalmente se limita a una infracción vial, la situación puede cambiar si existe un arresto.

Reina & Associates explica que, si una persona es arrestada y los agentes consideran que podría no tener un estatus migratorio regular, pueden comunicarse con autoridades federales.

Esto puede derivar en un ICE detainer, una solicitud para mantener retenida a la persona hasta 48 horas adicionales mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decide si asume su custodia.

El fenómeno ha cobrado fuerza en Texas. Un análisis del Texas Tribune revela que los arrestos diarios realizados por ICE en el estado aumentaron de 85 a 176 durante los primeros seis meses del nuevo gobierno de Donald Trump.

Además, 24% de los más de 138 mil arrestos efectuados por ICE en todo el país desde enero ocurrieron en Texas, reflejo de la creciente colaboración entre autoridades locales y federales.

¿Qué recomiendan los expertos si eres inmigrante y conduces en Texas?

Organizaciones especializadas en derechos de inmigrantes, como la ACLU y el Immigrant Legal Resource Center (ILRC), coinciden en que la mejor estrategia es prepararse antes de cualquier encuentro con las autoridades. Entre sus principales recomendaciones destacan:

Lleva siempre contigo la documentación obligatoria para conducir

No presentes documentos falsos ni alterados

No respondas preguntas sobre tu estatus migratorio si no deseas hacerlo

Pregunta si eres libre de retirarte cuando el control haya terminado

Si eres arrestado, solicita hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta o firmar documentos

En un estado donde los operativos migratorios han aumentado de forma considerable, conocer exactamente qué documentos puede pedir la policía durante un control de tránsito y cuáles no está facultada para exigir puede marcar una diferencia importante. Un encuentro con las autoridades siempre genera tensión, pero actuar con calma, conocer la ley y ejercer los derechos constitucionales sigue siendo la mejor herramienta para protegerse.

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