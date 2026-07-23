Multas de tránsito en Florida: las infracciones que pocos conocen y pueden ser muy costosas

GENERANDO AUDIO...

Multas de tránsito en Florida. Imagen creada con IA Leonardo.ai.

Un mensaje de texto, un giro apresurado o incluso olvidar encender las luces cuando empieza a llover pueden terminar costándote mucho más que un mal momento. En Florida, algunas de las multas de tránsito más frecuentes nacen de errores cotidianos que miles de conductores cometen sin saber que están infringiendo la ley.

Si vives en el estado o piensas manejar durante las vacaciones, conviene conocer estas reglas antes de salir a la carretera. Muchas de ellas no sólo implican una sanción económica. También pueden generar cargos adicionales, especialmente si conduces un auto rentado.

¿Cuáles son las multas de tránsito en Florida que pocos conocen?

Cuando se habla de infracciones, la mayoría piensa en exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) también sanciona conductas que suelen pasar inadvertidas.

Estas son algunas de las más comunes.

Enviar mensajes de texto mientras conduces. Florida prohíbe escribir o leer mensajes al volante. Basta una distracción de segundos para provocar un accidente y recibir una multa

Florida prohíbe escribir o leer mensajes al volante. Basta una distracción de segundos para provocar un accidente y recibir una multa Transportar bebidas alcohólicas abiertas. Aunque el conductor no esté consumiendo alcohol, llevar una botella abierta dentro del habitáculo del vehículo puede representar una infracción. Lo recomendable es transportarla cerrada y en el maletero

Aunque el conductor no esté consumiendo alcohol, llevar una botella abierta dentro del habitáculo del vehículo puede representar una infracción. Lo recomendable es transportarla cerrada y en el maletero No ceder el paso a los peatones. Los peatones tienen prioridad cuando cruzan legalmente. Ignorar esta obligación puede traducirse en una sanción y, lo más importante, poner vidas en riesgo

¿Puedes girar con el semáforo en rojo en Florida?

Esta es una de las reglas que más confusión genera entre quienes llegan de otros estados o visitan Florida por primera vez.

Sí, generalmente puedes girar a la derecha con la luz roja, pero existe una condición que muchos olvidan: debes hacer una detención completa antes de avanzar y asegurarte de ceder el paso a peatones y otros vehículos.

Además, si encuentras un letrero que indique “No Turn on Red”, el giro está completamente prohibido. No respetarlo puede terminar en una multa que fácilmente se habría evitado con unos segundos de paciencia.

¿Las cámaras de tránsito también pueden multarte?

La respuesta es sí.

Muchas ciudades de Florida cuentan con cámaras instaladas en semáforos para detectar a los conductores que cruzan con la luz roja. La infracción puede llegar días después directamente a tu domicilio.

Si el vehículo es de renta, la situación puede salir todavía más cara. Además del importe de la multa, algunas compañías de renta agregan cargos administrativos por gestionar la notificación.

¿Por qué debes encender las luces cuando llueve?

En Florida la lluvia puede aparecer de forma repentina, incluso en días soleados.

La legislación estatal establece que, si utilizas los limpiaparabrisas, también debes llevar los faros encendidos. No hacerlo constituye una infracción.

Es una norma que muchos turistas desconocen y que las autoridades aplican porque mejora considerablemente la visibilidad durante las tormentas.

¿Qué dice la Ley Move Over en Florida?

Hay una regla que cada año sigue sorprendiendo a conductores locales y visitantes.

La Ley Move Over obliga a cambiar de carril cuando encuentras una patrulla, una grúa, una ambulancia u otro vehículo detenido con luces de emergencia activadas, siempre que sea seguro hacerlo.

Si no puedes cambiar de carril, debes reducir la velocidad de manera significativa.

Más que una cuestión de multas, esta norma busca proteger la vida de policías, paramédicos y trabajadores que realizan labores a un costado de la carretera.

Conocer las reglas también protege tu bolsillo

Muchas de estas multas de tránsito en Florida no responden a conductas temerarias, sino al desconocimiento. Ese detalle suele repetirse entre quienes acaban de mudarse al estado o rentan un vehículo para recorrer destinos como Miami, Orlando o Tampa.

Vale la pena dedicar unos minutos a revisar las normas locales antes de conducir. Respetar la señalización, evitar distracciones y mantenerse atento a las reglas específicas del estado puede evitar gastos inesperados y, sobre todo, contribuir a que las carreteras sean más seguras para todos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.