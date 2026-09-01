Tener Green Card ya no protege en los aeropuertos de EE. UU.: así retiene CBP a residentes legales por días

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En la mayoría de detenciones, había arrestos previos resueltos. Foto: AFP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha convertido una sala sin camas del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) en el destino de 25 personas retenidas por más de 72 horas este año, el límite que marca su propio manual de detención, según una investigación del San Francisco Chronicle.

Casi todas ellas, 19, eran residentes legales con Green Card y arrastraban arrestos previos que, en muchos casos, ya habían sido resueltos o incluso borrados de su expediente, lo que no impidió que terminaran ahí. El mismo patrón se repite a mayor escala en el resto del país, donde la agencia ha superado ese límite con más de 400 personas en aeropuertos internacionales desde enero, 146 de ellas también con Green Card.

Ningún otro aeropuerto de EE. UU. concentra tantos casos como SFO, salvo Miami. Ahí, entre los 19 residentes legales retenidos, un hombre diabético de 67 años y con medio siglo viviendo legalmente en el país pasó 8 días encerrado sin acceso regular a control médico.

¿Qué es la “sala de tránsito” de SFO?

De acuerdo con la investigación del Chronicle, se trata de un cuarto sin ventanas dentro de la Terminal Internacional que la CBP llama “sala de tránsito” y que abogados de inmigración y las propias personas retenidas describen como una cárcel.

La sala actual, de 3 mil pies cuadrados, con sillones, sofás, regaderas y lavandería propias, formó parte de una renovación de 120 millones de dólares en un tramo de la Terminal Internacional Dianne Feinstein. Según registros ambientales presentados ante la ciudad, el 1 de junio era la fecha planeada para su activación. Sustituyó a un espacio anterior de 2 mil 300 pies cuadrados.

Ahí son trasladadas las personas marcadas por algún antecedente durante la revisión de aduana, después de ser separadas de su equipaje y sus teléfonos.

En la mayoría de los casos, el trámite migratorio en la aduana estadounidense transcurre sin contratiempos, pero quienes son señalados por un antecedente enfrentan un camino distinto, una sala donde permanecen sin poder salir. “La gente no es libre de irse, lo cual es un marcador clave de que algo está siendo usado como una instalación de detención”, explicó la abogada de derechos civiles Marissa Hatton.

¿Qué le pasó al hombre diabético que pasó 8 días retenido?

El hombre, quien pidió no ser identificado por temor a que esto afectara su estatus migratorio, aterrizó en Fresno la noche del 10 de marzo en un vuelo de Volaris procedente de Guadalajara.

Agentes migratorios abordaron el avión, lo llamaron por su nombre y lo trasladaron esposado de pies y manos en una camioneta durante 5 horas hasta SFO, a más de 180 millas de distancia, adonde llegó la madrugada siguiente. Ya en la sala, durmió sentado en una silla porque no había camas, con las luces encendidas toda la noche. “Siento que fui secuestrado”, declaró al Chronicle.

Al segundo día, su nivel de azúcar llegó a 280 puntos —muy por encima del rango seguro— y tuvo que ser atendido por paramédicos del aeropuerto.

En los 8 días que estuvo retenido, solo le revisaron el nivel de glucosa esa vez, pese a que el propio manual de la CBP exige preguntar a los detenidos sobre su salud e inspeccionarlos visualmente en busca de enfermedades o lesiones. Su hijo condujo desde Fresno para llevarle insulina y un medidor de glucosa, aunque el aparato no funcionó por completo.

Thank you @sfchronicle for your in-depth investigative reporting into CBP using SFO as an immigration detention facility where green card holders are being held for up to eight days in a windowless room. I conducted unannounced oversight visits of this hidden federal facility and… pic.twitter.com/yGCR4yGpw4 — Kevin Mullin (@RepKevinMullin) September 1, 2026

¿Qué dice CBP sobre estas detenciones prolongadas?

La oficina de prensa de la agencia no respondió a una lista detallada de preguntas del Chronicle sobre los casos documentados.

Su vocero, Jaime Ruiz, se limitó a señalar en un comunicado que la CBP “brinda orientación a los puertos de entrada para garantizar que todos los solicitantes de admisión sean tratados de manera justa y con dignidad”, y que corresponde al viajero “probar que es admisible” bajo la ley migratoria vigente.

¿Por qué terminó la “inspección diferida” para los residentes legales?

Michael Mehr, abogado de inmigración desde 1979, explicó al Chronicle que hasta hace poco, los residentes con Green Card marcados por algún antecedente eran liberados en el aeropuerto con una cita de seguimiento —conocida como inspección diferida— programada 2 o 3 semanas después, tiempo suficiente para reunir documentos y consultar a un abogado.

Desde el verano de 2025, sin embargo, esas citas se volvieron menos frecuentes y los viajeros comenzaron a ser trasladados directamente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un cambio que los propios abogados de inmigración empezaron a llamar “la muerte de la inspección diferida”.

El caso de Tae Heung “Will” Kim, residente legal de origen coreano, ilustra ese giro. En julio de 2025 fue retenido 8 días en SFO por un cargo de posesión de marihuana de hace una década y terminó 4 meses en un centro de detención del ICE, según una cobertura previa del propio Chronicle.

¿Qué encontró un congresista al visitar la sala?

El representante demócrata Kevin Mullin, cuyo distrito incluye el aeropuerto, exigió un recorrido por la sala el 20 de agosto luego de conocer los hallazgos del Chronicle; los agentes le negaron el acceso ese día. Volvió a intentarlo el 26 de agosto y esta vez lo dejaron entrar. Adentro, contó, había cinco personas retenidas, una pila de cobijas y almohadas en una esquina, y alguien dormido, acostado en un sofá.

“No están ocultando que se trata de un cambio de política definitivo del Gobierno de Trump”, declaró Mullin sobre los agentes que lo recibieron. Los propios agentes le confirmaron que el cambio comenzó a principios de 2025 y que ahora retienen personas de forma rutinaria en lugar de dejarlas en libertad condicional, aunque insistieron en que siempre tuvieron esa facultad legal. “Esta no es forma de tratar a seres humanos”, agregó el legislador.

¿Es un patrón? Lo que muestran otras denuncias

El caso de SFO no es un hecho aislado. En abril de 2025, un grupo de 40 legisladores —encabezados por los senadores Elizabeth Warren y Richard Blumenthal, y los representantes Lou Correa y Delia Ramírez— enviaron una carta documentando prácticas similares en aeropuertos de todo el país:

Un residente con Green Card fue “interrogado violentamente” en un aeropuerto en marzo de 2025, sometido a un cacheo íntimo y sin acceso a sus medicamentos

Un ciudadano estadounidense fue esposado y encadenado a una banca en febrero de 2025

Los legisladores denunciaron también un aumento en las revisiones de dispositivos electrónicos que los oficiales de frontera tienen amplias facultades para inspeccionar y retener, así como negativas de entrada basadas en opiniones políticas encontradas en teléfonos y computadoras

Otras denuncias

En el propio SFO, la delegación del Congreso del Área de la Bahía ya había chocado antes con las autoridades migratorias por otros hechos: en junio de 2025 exigió explicaciones a la CBP por la detención de dos viajeros palestinos con visa válida, y en marzo de 2026 se pronunció después de que un video mostrara a agentes del ICE deteniendo a una mujer, aparentemente frente a su hija.

Ninguno de esos dos episodios anteriores estuvo relacionado con las detenciones prolongadas en la “sala de tránsito” que documentó el Chronicle.

Jennifer Whitlock, abogada del National Immigration Law Center, dijo temer que agentes estén presionando a los detenidos —tanto en aeropuertos como en cruces terrestres— para que renuncien a su Green Card u otras visas con tal de que “el problema desaparezca”. “Estamos en una caja negra en cuanto a entender qué lineamientos existen”, agregó sobre la falta de claridad en las políticas actuales.

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