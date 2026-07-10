Guía rápida: cómo pasar la aduana de EE. UU. sin problemas

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Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Foto: Joe Raedle / AFP

Tener la documentación a mano y asumir un comportamiento agradable son dos claves para pasar la aduana de Estados Unidos sin problemas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destaca que sus agentes deben hacer cumplir cientos de leyes de otras 40 agencias gubernamentales al momento de analizar un ingreso al país.

Cómo pasar la aduana de EE. UU. sin problemas: guía rápida

1. Al llegar, Ve directo a la fila de aduanas

Apenas bajes del avión, ve directo a la fila de aduanas, ya que no serás el único pasajero y podrías quedar en los últimos lugares. A menos que sea absolutamente necesario, no pierdas tiempo en descansar, comer o ir al baño.

Si no conoces el aeropuerto y tiene poca señalización, es conveniente que preguntes de inmediato dónde queda la fila de aduanas.

2. Ten a mano tu pasaporte, visado y documentación necesaria

Al tener todos tus documentos a mano, lo que incluye pasaporte y visado, el trámite aduanero se agiliza, así que procura guardarlos previamente en un lugar accesible.

Según el portal AXA Travel Insurance, al regresar a Estados Unidos después de un viaje internacional debes completar el Formulario de Declaración CBP 6059B, el cual puedes descargar en la plataforma de la CBP. Lo correcto es descargarlo, completarlo de manera digital y luego imprimirlo, para que al llegar a la aduana solo tengas que entregarlo.

El proceso de ingreso a Estados Unidos se ha digitalizado en buena parte de los aeropuertos internacionales, donde la declaración aduanera dejó de depender del tradicional Formulario 6059B en papel. Hoy muchos viajeros completan ese trámite en los kioscos automáticos de Control de Pasaportes Automatizado (Automated Passport Control) o mediante la aplicación Mobile Passport Control, que permiten escanear el pasaporte y responder las preguntas en pantalla.

En otros casos, el viajero pasa directamente por la ventanilla de inspección con un oficial de la CBP, quien escanea el documento, toma las huellas y la fotografía, y consulta el motivo y la duración del viaje. Cuando no se lleva nada que declarar, suele bastar con retirar el equipaje y salir por el corredor de “nada que declarar”, sin entregar formulario alguno.

Aun así, las autoridades recuerdan que la obligación de declarar permanece vigente: quien ingrese con más de 10 mil dólares en efectivo, alimentos o productos de origen animal o vegetal debe informar al oficial, más allá de que el proceso ya no incluya un documento impreso.

3. Muestra una actitud amable

El trámite aduanero suele ser engorroso debido a la espera, el cansancio del viaje, las preguntas y la revisión exhaustiva de tus pertenencias. Sin embargo, la CBP recuerda a los viajeros que es muy importante mantener una actitud paciente y amable mientras suceden los controles, ya que sus agentes tienen la responsabilidad de proteger a los Estados Unidos.

Asimismo, es obligatorio para ellos tomar todas las medidas que consideren necesarias en función del control de ingreso al país. “Los agentes de la CBP pueden inspeccionar sus pertenencias sin una orden judicial para hacer cumplir las leyes estadounidenses”, señala el portal de la agencia.

Mantener la calma y una actitud amable puede agilizar el proceso y hacerlo más ameno. Por el contrario, asumir un comportamiento molesto u ofensivo te pone en riesgo de una detención.

4. Responde las preguntas de los agentes fronterizos con honestidad

Generalmente, los agentes de aduana e inmigración suelen preguntar sobre el propósito del viaje, tiempos, alojamiento, a qué te dedicas o si tienes algún artículo que declarar.

Sé honesto con la CBP y evita las respuestas muy cortas o de una sola palabra, porque podrías recibir preguntas adicionales para aclarar dudas. Además de la calma y amabilidad, procura mantener una comunicación estratégica.

Si tus respuestas no convencen a los funcionarios, no dudarán en hacer preguntas más específicas, capciosas o someterte a un interrogatorio.

En este último caso, los agentes te llevarán a una habitación pequeña para indagar más en tu ingreso al país. Esta interrogación puede prolongarse durante horas hasta que comprueben la viabilidad de tu admisión, pero recuerda que es un protocolo de seguridad, no un tema personal.

5. No uses el teléfono ni hagas bromas

La aduana es una instalación federal altamente segura, por lo que no es momento de bromas, comentarios extraños ni distracciones. Durante el proceso, no debes usar el teléfono celular; tampoco puedes fumar, comer ni beber.

Asimismo, mientras estés en la fila, no hagas bromas de ningún tipo, muchísimo menos sobre violencia, contrabando o actividades ilegales, porque los agentes de la CBP podrían considerarlo una amenaza. La comunicación con ellos tiene que ser concisa, certera y precisa.

6. No lleves en tu maleta cualquier artículo considerado prohibido

Incluso antes de viajar hacia Estados Unidoste recomendamos ser muy cuidadoso con lo que pones en tu maleta. Consulta el apartado de “artículos prohibidos y restringidos” de la CBP.

Algunos de estos productos son: frutas y verduras, bebidas alcohólicas, juguetes peligrosos, carne de animales silvestres, plantas y semillas. También hay medicamentos que necesitas declarar al entrar a Estados Unidos.

Si vienes desde México, toma en cuenta que en el país vecino hay medicamentos comunes y de venta libre que son ilegales en EE. UU.

Aunque a muchos viajeros les infunde temor, superar la aduana de Estados Unidos suele ser un proceso sencillo, siempre que estés preparado y cumplas con todas las normas de la CBP. Actúa con amabilidad y sobre todo con seguridad.