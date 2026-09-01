Estudiante haitiano que perdió el TPS y recibió un monitor del ICE muere atropellado tras publicar un inquietante mensaje sobre su estatus migratorio

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Pierre expresó su tristeza y preocupación por el monitor impuesto. Foto: AFP

El joven de origen haitiano Pierre Damas Bel murió la mañana del 31 de agosto arrollado por un camión de carga sobre la interestatal 70, en el condado de Clark, Ohio, semanas después de que agentes de inmigración le colocaran un monitor de tobillo tras la pérdida de su Estatus de Protección Temporal (TPS).

De acuerdo con el portal Hoodline, Bel tenía 20 años y cursaba neurociencia con miras a estudiar medicina en la Universidad Wright State, en Dayton. Un mes antes, en Instagram, había publicado un mensaje sobre lo que significaba para él portar el dispositivo de rastreo del ICE.

Según el mismo medio, la Patrulla de Caminos de Ohio señaló que Bel se estacionó a un costado de la autopista y caminó hacia los carriles en sentido oeste antes de ser golpeado, cerca de la milla 66, en el municipio de Harmony.

La agencia no ha determinado oficialmente la causa de su muerte y mantiene abierta la investigación. Su padre y un pastor que acompaña a la familia, sin embargo, aseguran que Bel se quitó la vida por el peso psicológico que le provocó el proceso migratorio.

¿Qué aseguran su padre y la comunidad sobre su muerte?

Pierre Ronal Bel, padre del joven, relató al diario Springfield News-Sun que su hijo lo llamó por videollamada cerca de las 8 de la mañana del 31 de agosto y le dijo que no se sentía bien mentalmente por el acoso que enfrentaba.

Casi 3 horas después, contó el padre, agentes de policía llegaron a la puerta de su casa para informarle que Bel se había lanzado bajo el camión. “El Gobierno trató a mi hijo como a un animal”, declaró.

El pastor Carl Ruby, de la iglesia Central Christian Church de Springfield, relató a la televisora NBC4 que estaba “sentado con una familia cuyo hijo se lanzó frente a un camión de carga”. En entrevista con la radio pública Ideastream, agregó que desearía que el presidente Donald Trump “pudiera escuchar los lamentos de la madre” del joven.

Today, we received notice of another death in ICE detention. We also learned that a 20-year-old Haitian immigrant, Pierre Damas Bel, took his own life in Springfield, Ohio, after the Trump Administration ended TPS for Haitians and fitted him with an ankle monitor. — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) September 1, 2026

¿Qué decía el mensaje que publicó antes de morir?

El 30 de julio, un mes antes de morir, Bel publicó en Instagram un mensaje sobre el impacto de portar el localizador del ICE.

“No vine a este país a cometer un delito ni a lastimar a nadie. Sin embargo, ahora camino por las calles de Estados Unidos con un monitor de GPS en la pierna, cargando una sensación de vergüenza y humillación que nunca imaginé que experimentaría”, escribió.

¿Cómo perdió el TPS y por qué le colocaron el monitor del ICE?

La televisora NBC4 reportó que a Bel le revocaron el TPS el 25 de junio, que sus protecciones vencieron formalmente a finales de julio y que el ICE le colocó el brazalete electrónico el 29 de julio, tras lo cual el joven acudió al menos dos veces a las oficinas de la agencia para pedir que se lo retiraran.

Su caso coincidió con la extinción, a finales de julio, de la protección migratoria para toda la comunidad haitiana en el resto de Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema resolviera, el 25 de junio, que el Gobierno de Donald Trump podía terminar el TPS para alrededor de 330 mil personas, en su mayoría haitianas, según reportó NPR.

The father of Pierre Damas Bel, the 20-year-old Haitian immigrant who appears to have killed himself by walking into oncoming traffic, holds a note saying his son was bullied by classmates at Wright State University after being outfitted with an ankle bracelet. pic.twitter.com/rxujBSVnxJ — Sam Stein (@samstein) September 1, 2026

¿Qué está pasando con la comunidad haitiana de Springfield?

El caso de Bel ocurre en medio de una ofensiva migratoria que el ICE ha intensificado en Springfield, ciudad de Ohio con entre 12 mil y 15 mil residentes de origen haitiano. Ahí, el ICE ha detenido a más de 40 personas de origen haitiano en las últimas semanas, de acuerdo con Ohio Capital Journal:

El pastor Gilbert Joubert Adrien fue detenido el 20 de agosto en una gasolinera Sunoco de la ciudad junto con otro hombre identificado como Víctor Yonel; dos mujeres que viajaban con ellos fueron liberadas.

Un segundo pastor haitiano, de la Primera Iglesia Evangélica Haitiana de Springfield, fue detenido la semana previa al 31 de agosto.

La cárcel del condado de Butler, adonde son trasladados algunos detenidos, llegó a 1 mil 103 internos pese a tener capacidad para 844.

Viles Dorsainvil, directora ejecutiva del Haitian Support Center, advirtió que “no podemos quedarnos sentados viendo a nuestras familias sufrir en silencio”.

¿Quién era Pierre Damas Bel?

Antes de perder su estatus migratorio, Bel se perfilaba como uno de los estudiantes más destacados de su generación en Springfield High School, de donde egresó en mayo. La escuela lo distinguió por su desempeño académico y su participación comunitaria:

Miembro de la Sociedad Nacional de Honor

Integrante del programa de Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva de la Infantería de Marina (JROTC)

Jugador del equipo varsity de fútbol soccer

Ganador de la beca Award of Excellence, entregada en mayo de 2026

Ya en la Universidad Wright State, cursaba neurociencia y fisiología con la intención de ingresar a la escuela de medicina, de acuerdo con NBC4. La presidenta de la universidad, Sue Edwards, expresó condolencias por su muerte, según Ideastream.

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