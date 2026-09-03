El centro de detención del ICE con más muertes en Estados Unidos también recibió las mejores calificaciones de salud, revela una investigación

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Adelanto, California, recibió una buena calificación federal. Foto: AFP

Una investigación reveló que el centro de detención de inmigrantes con más muertes registradas en Estados Unidos en el último año también obtuvo, apenas días antes, una de las mejores calificaciones de salud entre las instalaciones de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) del país.

Se trata del Adelanto ICE Processing Center, en California, donde cuatro personas murieron desde agosto de 2025, la cifra más alta de cualquier centro del país en ese periodo, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Project On Government Oversight (POGO).

El hallazgo expone una contradicción que se repite en otras instalaciones del país, donde en 2025 murieron 33 personas bajo custodia de ICE —la cifra más alta en más de dos décadas—, de acuerdo con POGO, en un momento en que las muertes bajo custodia de la agencia ya venían en aumento.

¿Qué encontró la investigación en el centro de Adelanto?

En Adelanto murió Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, el 22 de septiembre de 2025, por complicaciones de un absceso. Su familia declaró al forense —de acuerdo con POGO— que la instalación no le dio atención médica y solo le administraba Tylenol.

Apenas días antes de esa muerte, el Office of Detention Oversight (ODO) —una subagencia de la propia ICE que audita sus instalaciones de detención— había inspeccionado Adelanto y le dio una calificación de “Good”, un descenso frente a los tres años anteriores, cuando el centro había recibido consistentemente la nota máxima, “Superior”.

Ese resultado contrasta con lo que habían encontrado, apenas en julio de 2025, investigadores del Departamento de Justicia de California, quienes documentaron personal médico y de custodia insuficiente para atender a la población detenida. Adelanto pasó de una revisión estatal que documentó carencias graves de personal a una inspección federal que calificó sus condiciones como buenas, en cuestión de meses.

¿Por qué falla el sistema de inspección de ICE?

El ODO termina auditando instalaciones de la misma agencia de la que forma parte, un diseño que ya había sido señalado antes por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE. UU. (GAO).

En mayo de 2025, la GAO revisó 241 inspecciones del ODO realizadas entre 2022 y 2024 y encontró que 238 terminaron con calificación aprobatoria pese a detectar fallas en calidad del agua, alimentación, atención médica y saneamiento, en una población que promedió más de 37 mil personas detenidas ese año.

La GAO le hizo a DHS tres recomendaciones para fijar metas y medidas de desempeño claras en sus programas de inspección, según el propio reporte de la GAO; ninguna se había resuelto por completo cuando POGO publicó su investigación, y una de ellas fue descartada después de que el gobierno eliminara el presupuesto de la oficina a la que iba dirigida.

A la par, ICE relajó parte de sus propios estándares, como el requisito de 2011 de hacer pruebas anuales de calidad del agua en laboratorios estatales, eliminado en 2026, mientras las violaciones detectadas en las inspecciones caían cerca de 70% entre los años fiscales 2022 y 2025 y las calificaciones “Superior” casi se triplicaban desde el año fiscal 2024, de acuerdo con POGO.

En el año fiscal 2025, solo una de 102 inspecciones resultó en una instalación reprobada, y ninguna instalación dedicada de ICE, como Adelanto, ha reprobado una sola inspección, así que el mecanismo que el Congreso diseñó para quitarles fondos tras dos fallos consecutivos nunca se ha puesto a prueba. “Cuando el lenguaje de los estándares se vuelve difuso, es muy difícil traducirlo en hallazgos de inspección concretos que se puedan usar en contra de las instalaciones”, declaró a POGO Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria senior de ICE.

People are dying because of Trump’s cruel immigration agenda. More than 50 people have died in DHS custody, and conditions at the Adelanto ICE facility in California are so bad that a federal judge had to intervene.



Enough is enough. pic.twitter.com/ek9iUtyDc2 — Rep. Linda Sánchez (@RepLindaSanchez) September 2, 2026

¿Es la primera vez que Adelanto recibe señalamientos oficiales?

Esta no es la primera advertencia sobre este centro que llega de un organismo de vigilancia independiente, y la investigación de POGO se suma a una lista de alertas previas que ya apuntaban en la misma dirección.

En septiembre de 2018, el Inspector General de DHS emitió una alerta de gestión tras encontrar sogas dentro de celdas, aislamiento excesivo de detenidos y atención médica tardía en Adelanto, hallazgos que calificó como un riesgo significativo para la salud y seguridad de la población detenida, según el propio reporte del Inspector General.

En mayo de 2025, la GAO documentó que el sistema de inspección de ICE a nivel nacional carecía de metas y medidas de desempeño claras, un problema que para agosto de 2026 seguía sin resolverse por completo.

En agosto de 2026, POGO encontró que, pese a esos antecedentes, Adelanto seguía recibiendo calificaciones altas mientras acumulaba la mayor cifra de muertes del país.

Estas tres capas de vigilancia —una interna, una del Congreso y ahora una organización independiente— coinciden en que Adelanto arrastra fallas documentadas desde hace casi una década, sin que ninguna autoridad las haya corregido de fondo.

¿Qué otros casos documentó la investigación?

POGO también documentó el caso de una mujer detenida en el centro Prairieland, en Texas, que denunció ante los propios inspectores agua contaminada, falta de alimentos halal y negligencia médica, incluida una convulsión que terminó por llevarla al hospital, donde, según su relato, la encadenaron a la cama.

El reporte de inspección de diciembre de 2025 le dio a Prairieland la calificación máxima, “Superior”, sin registrar una sola violación a los estándares. “Si esto es lo que llaman Superior, y si así inspeccionan instalaciones a nivel nacional, no puedo imaginar cómo son las otras instalaciones”, dijo a POGO Paula Sandoval, investigadora supervisora de Disability Rights California.

Estos casos ocurren mientras la población bajo custodia de ICE llegó a un récord de 73 mil 400 personas en un solo día a principios de 2026, luego de que las detenciones crecieran 75% durante el primer año del segundo gobierno de Trump, en paralelo a una inversión de 38 mil millones de dólares para ampliar los centros de detención mientras el número de inspecciones, en cambio, se redujo.

¿Qué puede hacer una familia si sospecha maltrato en un centro de detención?

ICE no respondió a las solicitudes de comentario de POGO sobre estos hallazgos, pero existe una vía oficial para denunciar presuntas violaciones dentro de un centro de detención.

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles de DHS (CRCL) recibe y revisa quejas del público sobre políticas y actuaciones de la dependencia, incluidas las relacionadas con condiciones de detención migratoria, de acuerdo con la propia página de DHS.

Estos son los caminos que describe DHS para presentar una queja ante esa oficina.

Llenar el formulario en línea del portal de CRCL, que genera un número de confirmación inmediato

Descargar el formulario en PDF, completarlo y enviarlo por correo electrónico, fax o correo postal

Escribir una descripción detallada de la queja, con fecha, lugar y hechos concretos, y enviarla por cualquiera de esas mismas vías si no se usa el formulario

Cuando una persona muere bajo custodia de ICE, la agencia activa además un protocolo interno de investigación, un proceso que corre en paralelo al mismo sistema de inspección que la GAO y ahora POGO han señalado como insuficiente para prevenir, en primer lugar, que esas muertes ocurran.

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