Florida aprueba millones para pagar facturas de “Alligator Alcatraz” y otras deudas migratorias que llegan a 592

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Foto: AFP

Florida aprobó una nueva inyección de dinero de su fondo de emergencias para cubrir obligaciones de la División de Manejo de Emergencias, que acumula 592 facturas pendientes relacionadas con operaciones migratorias por un monto superior a 417 millones de dólares.

Entre los gastos financiados se encuentran servicios vinculados con “Alligator Alcatraz”, el centro de detención migratoria construido en el sur del estado.

La decisión fue tomada el viernes 11 de septiembre por la Legislative Budget Commission, que autorizó 250 millones de dólares adicionales para el Emergency Preparedness and Response Fund (EPRF).

De ese monto, 187 millones 841 mil 430 dólares fueron destinados específicamente a la categoría de “Illegal Migration”, mientras que otros 62 millones 158 mil 570 dólares fueron asignados a operaciones de asistencia pública relacionadas con emergencias.

El propio documento presupuestario de la Legislatura de Florida señala que el fondo tiene obligaciones pendientes asociadas con huracanes, incendios forestales y Operation Vigilant Sentry, el programa estatal relacionado con la aplicación de las leyes migratorias.

Florida destina 187 millones de dólares a gastos migratorios pendientes

La asignación aprobada representa una nueva transferencia de recursos estatales hacia un fondo que, originalmente, fue creado para financiar la preparación y respuesta ante desastres y emergencias.

De acuerdo con el informe oficial de la reunión de la Legislative Budget Commission, la División de Manejo de Emergencias solicitó 250 millones de dólares adicionales para procesar facturas pendientes relacionadas con distintos desastres declarados.

La mayor parte, casi 188 millones de dólares, corresponde a la categoría de inmigración ilegal.

El dinero aprobado el viernes se produce en medio de una importante acumulación de facturas. El reporte de la Florida Division of Emergency Management, entregado a los legisladores ese mismo día, contabilizó 592 facturas pendientes de operaciones migratorias, con un valor superior a 417 millones de dólares al 30 de junio.

Entre esas obligaciones se encuentran pagos a proveedores y gobiernos locales relacionados con las operaciones migratorias del estado. Además, incluye gastos asociados con instalaciones de detención como “Alligator Alcatraz”.

El fondo enfrenta un déficit de 1.5 mil millones de dólares

El Long-Range Financial Outlook de Florida proyecta superávits de 7.1 mil millones de dólares para el año fiscal 2027-28 y de 3.36 mil millones para 2028-29. Para 2029-30, en cambio, calcula un déficit de aproximadamente 1.03 mil millones de dólares.

El escenario de 1.5 mil millones de dólares de déficit corresponde específicamente a una proyección de peor caso para el Emergency Preparedness and Response Fund.

Ese panorama contempla los gastos migratorios previstos y la posibilidad de que Florida tenga que enfrentar múltiples eventos naturales de gran magnitud.

El paquete presupuestario confirma, además, que el fondo continúa siendo utilizado simultáneamente para atender desastres naturales y gastos derivados de las operaciones migratorias.

La combinación de facturas sin pagar y reembolsos federales todavía pendientes pone al fondo de emergencias de Florida ante una situación financiera que deberán seguir supervisando, especialmente si continúan los gastos relacionados con la aplicación migratoria.

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