Florida lidera arrestos migratorios en EE. UU. con el programa 287(g)

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Récord de detenciones de ICE en Florida. Foto: Envato.

Para muchos inmigrantes, vivir en Florida ya no solo significa buscar mejores oportunidades. También implica residir en uno de los lugares donde las políticas migratorias se aplican con mayor rigor. Florida, el estado con más arrestos migratorios en lo que va del año, encabeza una tendencia que está transformando el panorama de la inmigración en Estados Unidos y que mantiene en alerta a miles de familias latinas.

Los datos fueron dados a conocer por la administración del gobernador Ron DeSantis, que destacó a finales de junio los resultados de su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según las cifras oficiales, el estado concentra más del 40% de todas las detenciones migratorias realizadas por autoridades estatales y locales del país.

¿Por qué Florida es el estado con más arrestos migratorios en lo que va del año?

La respuesta está en una estrategia que comenzó a tomar fuerza en febrero del año pasado, cuando el gobierno de DeSantis decidió ampliar su cooperación con ICE mediante la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Este mecanismo permite que agentes estatales y locales, bajo la supervisión de ICE, desempeñen determinadas funciones de control migratorio. En otras palabras, la vigilancia ya no depende únicamente de agentes federales.

El propio ICE explica en su portal que el Programa 287(g) busca fortalecer la colaboración con las corporaciones policiales locales para identificar, arrestar y facilitar la expulsión de extranjeros que, según la agencia, representan una amenaza para la seguridad de las comunidades o incumplen las leyes migratorias estadounidenses.

En la práctica, esto ha convertido a Florida en el principal laboratorio de cooperación entre autoridades estatales y federales en materia migratoria.

¿Qué cifras colocan a Florida como líder en detenciones migratorias?

Los números muestran la dimensión del cambio.

De acuerdo con el comunicado difundido por la administración de DeSantis, la colaboración con ICE permitió casi 30 mil deportaciones adicionales como resultado del fortalecimiento de las operaciones de detención.

Además, Florida concentra actualmente:

Más del 40% de las detenciones migratorias estatales y locales de todo Estados Unidos

Una de las mayores redes de colaboración con ICE bajo el programa 287(g)

Un incremento sostenido en la capacidad de detención y procesamiento de inmigrantes

El gobernador defendió la estrategia al asegurar que el estado “fue pionero en aumentar la capacidad de detención” y afirmó que la coordinación con la administración del presidente Donald Trump continuará para acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

¿Qué es el programa 287(g) y por qué vuelve a ser protagonista?

Aunque hoy ocupa un lugar central en la política migratoria, el programa 287(g) no siempre estuvo vigente.

En 2012 fue suspendido en varias jurisdicciones tras investigaciones relacionadas con detenciones ilegales y redadas indiscriminadas, cuestionamientos que pusieron en duda su aplicación. Sin embargo, el mecanismo volvió a expandirse con fuerza durante la administración Trump y ahora vive una nueva etapa de crecimiento.

Las cifras del propio ICE reflejan esa expansión. Hasta el 24 de julio, la agencia había firmado 2 mil 179 memorandos de acuerdo para implementar programas 287(g) en 39 estados, con una presencia especialmente marcada en Florida.

Más allá del debate político, el dato realmente relevante es otro: Florida ya no solo destaca por tener algunas de las leyes migratorias más estrictas del país. Hoy se ha convertido en el principal escenario donde se pone a prueba un modelo de cooperación entre policías locales y autoridades federales que podría influir en la estrategia migratoria de otros estados.

Para miles de inmigrantes hispanos que viven en Estados Unidos, ese cambio deja de ser una discusión jurídica y se convierte en una realidad cotidiana que puede alterar la forma en que interactúan con las autoridades.

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