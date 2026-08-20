Nueva York anuncia nuevos beneficios de salud para adultos mayores: ahorros en Medicare, insulina y EpiPen

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La ley beneficiaría principalmente a neoyorquinos con Alzheimer. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que amplía la información y el apoyo disponibles para los neoyorquinos con Alzheimer u otras formas de demencia, como parte de los actos por el Día de las Personas Mayores.

La norma, además, convierte al programa estatal NY Connects en un punto único de información sobre estas enfermedades, para que las familias no tengan que buscar por separado cada servicio disponible.

El anuncio, hecho el 19 de agosto de 2026 en Albany, se acompañó de un repaso de otros beneficios de salud que el estado ya aplica a favor de los adultos mayores, entre ellos ahorros en las primas de Medicare, en el costo de la insulina y en el precio del EpiPen. El más grande de los tres, el Programa de Ahorros de Medicare, representa 2 mil 400 millones de dólares al año en primas que los adultos mayores del estado ya no pagan de su bolsillo.

¿Quienes participaron en la ley?

La ley, identificada como A4195-A/S118-A, fue impulsada por la senadora estatal Cordell Cleare y la asambleísta estatal Alicia L. Hyndman. Según el comunicado que publicó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, la meta es que las familias encuentren apoyo “al enfrentarse a enfermedades difíciles como el Alzheimer y la demencia” sin tener que investigar cada recurso por separado.

La propia gobernadora enmarcó el anuncio dentro de una comparación política más amplia al decir que “mientras los republicanos en Washington priorizan hacer más difícil la vida de los estadounidenses”, ella se concentra “en ayudar a nuestras personas mayores a acceder a atención y apoyo fundamentales”.

¿Qué cambia con la nueva ley sobre Alzheimer y demencia?

NY Connects ya existía como una línea gratuita del estado para orientar a personas mayores y con discapacidad sobre servicios de cuidado a largo plazo, pero hasta ahora no tenía un apartado dedicado específicamente al Alzheimer y la demencia.

La nueva ley convierte a NY Connects en un solo punto de información sobre estas enfermedades, en lugar de que cada familia tenga que buscar por separado los recursos disponibles en distintas oficinas o programas.

“Al convertir el programa NY Connects: Choices for Long Term Care en un centro integral de información sobre la demencia, podremos ayudar a más personas”, dijo la asambleísta Hyndman al justificar la medida.

El cambio no crea un programa nuevo desde cero, sino que reorganiza uno que ya operaba desde hace años, para que la demencia tenga su propio espacio dentro de esa misma línea de ayuda.

¿Cuánto ahorran los adultos mayores con el Programa de Ahorros de Medicare?

El Programa de Ahorros de Medicare (Medicare Savings Program, o MSP) cubre el costo de la prima mensual de la Parte B de Medicare para personas mayores con ingresos limitados, un gasto que de otra forma tendrían que pagar de su bolsillo cada mes.

Ese ahorro equivale a 203 dólares al mes por beneficiario, que en conjunto suman 2 mil 400 millones de dólares al año en primas que el estado calcula que sus más de un millón de beneficiarios ya no pagan.

La inscripción al programa creció 20% a partir de una ampliación que impulsó la propia gobernadora Hochul, según el mismo comunicado del 19 de agosto. El beneficio no sustituye a Medicare, sino que se suma a él, pues cubre un costo que de otra forma saldría directamente del bolsillo de cada beneficiario, sin cambiar la cobertura médica que ya tienen.

¿Qué otros ahorros hay en medicamentos como la insulina y el EpiPen?

Además del programa de Medicare, el estado combina desde hace un par de años tres medidas distintas dirigidas a bajar el costo de medicamentos que muchos adultos mayores usan de forma constante.

La eliminación de copagos de insulina para pólizas reguladas por el estado, vigente desde enero de 2025, que la propia gobernación describió como “la protección más amplia contra este tipo de cobro en todo el país” y que ya generó 25 millones de dólares en ahorros para 1.58 millones de neoyorquinos con diabetes.

El tope de 100 dólares al año en el copago del EpiPen, vigente desde enero de 2026, que dejó aproximadamente 2.4 millones de dólares en ahorros durante 2026.

Un programa de estabilización de primas para los planes de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare que, según estimaciones de analistas citadas por la propia gobernación, reduce la prima mensual promedio en 16 dólares durante 2026.

El denominador común es que ninguno de estos tres beneficios reemplaza el seguro médico que la persona ya tiene, sino que reduce lo que paga de su bolsillo en cada consulta o receta. Cuáles aplican depende del tipo de póliza de cada quien, así que no todos los adultos mayores califican automáticamente para los tres al mismo tiempo.

¿Cómo puede un adulto mayor acceder a estos beneficios?

Ninguno de estos programas exige un trámite complicado, pero sí requiere que la persona confirme primero si su tipo de seguro califica para cada beneficio. NY Connects, el mismo programa que ahora también orienta sobre Alzheimer y demencia, sirve como punto de entrada para casi todos ellos.

Visitar el sitio de NY Connects para pedir orientación gratuita sobre cuidado a largo plazo, Alzheimer, demencia o cualquier otro beneficio disponible.

Preguntar en la oficina local para personas mayores si se califica para el Programa de Ahorros de Medicare según el nivel de ingreso.

Confirmar con la aseguradora si la póliza está regulada por el estado, ya que de eso depende el acceso a la eliminación de copagos de insulina y al tope de 100 dólares en el EpiPen.

Estos beneficios conviven con otros programas de salud que Nueva York ha ampliado para adultos mayores en años recientes, así que conviene revisar cada uno por separado, porque no todos dependen de la misma aseguradora ni del mismo nivel de ingreso.

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