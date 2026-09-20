Administración Trump comienza la construcción del muro fronterizo en Big Bend, Texas

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Maquinaria pesada trabajando en el muro fronterizo de Big Bend | Foto: AFP

La administración del presidente Donald Trump inició la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, al oeste de Texas, con la instalación de los primeros paneles de acero.

El proyecto, confirmado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), forma parte de los planes del gobierno federal para ampliar las barreras y reforzar la infraestructura de seguridad en la frontera con México.

El primer tramo en el que se ejecutan los trabajos corresponde a Big Bend 1, un sector ubicado en el condado de Hudspeth, en el oeste de Texas. Es una zona contempla 47 millas de infraestructura fronteriza.

Muro fronterizo en Big Bend: primeros pasos

La región de Big Bend comprende aproximadamente 500 millas de territorio fronterizo, desde un área del condado de Hudspeth, al sur de El Paso, hasta Lake Amistad.

El espacio está dividido en cinco áreas de proyectos, por lo que el inicio de las obras en Big Bend 1 no significa que toda la extensión regional haya sido cubierta por construcciones.

La agencia federal confirmó que la instalación de los paneles del muro se encuentra en marcha.

En el mapa de seguimiento de obras fronterizas publicado por CBP también se mostró una imagen de una grúa levantando uno de los paneles de acero para colocarlo en su posición.

Plan de Trump contempla más barreras e infraestructura fronteriza

El inicio de las obras en Big Bend forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump que busca extender la infraestructura de seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

El plan contempla la instalación de muros de postes de acero de 30 pies de altura, de acuerdo a la información de la CBP.

Además, se espera que sean elaboradas nuevas carreteras de patrullaje e instaladas distintas tecnologías para detectar y disuadir el cruce de migrantes y contrabandistas.

The mainstream media is fear mongering about our work at Big Bend. Here’s what’s actually happening: @CBP is building ONE new access road, improving existing roads, installing detection technology, and placing vehicle barriers in limited, strategic locations.



What people are… https://t.co/SiGbHpGAFF — Homeland Security (@DHSgov) August 13, 2026

La CBP informó que estaba construyendo un promedio de 12 millas de barreras por semana a lo largo de la frontera sur, cuyo recorrido se aproxima a las 2 mil millas.

A su vez, la oficina señaló que había alcanzado la construcción de 200 millas de nuevas barreras desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Este ritmo representa el doble de la velocidad de construcción mencionada a principios de 2026 por el jefe de CBP, Rodney Scott, lo que significa una elevación significativa de la productividad en el proyecto..

Oposición al muro fronterizo continúa en el oeste de Texas

La organización ambiental Conserve Big Bend y seis propietarios de terrenos presentaron una demanda para intentar evitar que se consume el proyecto del muro fronterizo en Big Bend por parte de la Administración Trump.

Los grupos opositores sostienen que el área remota no registra un flujo elevado de inmigración irregular y cuestionan el impacto que las obras podrían tener sobre el territorio.

Entre las preocupaciones expresadas figuran posibles afectaciones ambientales, inundaciones y daños a sitios considerados sagrados.

La organización No Big Bend Wall Coalition ha manifestado su intención de continuar las acciones contra los proyectos de infraestructura fronteriza. Su oposición se mantiene incluso después de que comenzara la instalación de los primeros paneles.

El proyecto en Big Bend 1 es independiente de las obras previstas en las inmediaciones del Parque Nacional Big Bend, donde la administración suspendió temporalmente la construcción para intentar establecer conversaciones con sus detractores.

CBP is pausing all construction activity in Big Bend National Park while I visit and conduct a personal, on-the-ground evaluation.



CBP is firmly committed to protecting America, and that includes our national treasures like Big Bend National Park (BBNP). We know the current and… pic.twitter.com/UkmzvTluwH — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) August 17, 2026

El comienzo de los trabajos en el condado de Hudspeth representa un nuevo avance de la política de expansión del muro fronterizo impulsada por el gobierno de Trump, mientras persisten las diferencias entre las autoridades federales y los sectores que buscan proteger el territorio del oeste de Texas.

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