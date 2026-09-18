Salvadoreños con TPS denuncian que sus licencias de conducir vencieron y el DMV no da solución

GENERANDO AUDIO...

La licencia AB 60 perjudicaría más a los salvadoreños con TPS. Foto: AFP

Salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) denunciaron que sus licencias de conducir vencieron y que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California no les ha dado una solución clara, de acuerdo con Univision 34 Los Ángeles.

El problema nace de una fecha límite que nunca se resolvió del todo. El TPS de El Salvador tenía como plazo el 9 de septiembre de 2026, y muchos permisos de trabajo —y con ellos, las licencias de conducir tramitadas a partir de esos permisos— quedaron marcados con esa misma fecha de vencimiento.

Sin embargo, y a pesar de la finalización de esta fecha límite, el gobierno federal no tomó ninguna determinación formal: ni canceló ni extendió oficialmente el TPS, dejando a los beneficiarios en una zona gris legal.

Ante ese vacío, la protección y el permiso de trabajo de los salvadoreños con TPS siguen vigentes hasta nuevo aviso, según confirmó USCIS en su página oficial sobre el TPS de El Salvador, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) resuelve el futuro del programa. La confusión afecta potencialmente a más de 170,000 salvadoreños en el país, una parte importante de ellos en California.

¿Por qué las licencias parecen vencidas aunque el TPS siga vigente?

El origen de la confusión está en un desfase entre lo que dice el documento físico y lo que dice la ley. Las tarjetas de permiso de trabajo (EAD) de muchos beneficiarios traen impresa la fecha del 9 de septiembre como vencimiento, porque así lo definió USCIS cuando extendió automáticamente esos permisos el año pasado.

Esa fecha, sin embargo, ya no refleja la situación real de quienes tienen TPS, porque el estatus sigue activo mientras DHS no anuncie lo contrario.

Para cualquier oficina que solo revisa la fecha impresa en la tarjeta —sin verificar el estatus migratorio actualizado de la persona—, el documento parece expirado. Ese es exactamente el tropiezo que describen los salvadoreños afectados: un permiso legalmente vigente que, en la práctica, se ve vencido.

🚨 ÚLTIMA HORA



Funcionario del DHS asegura que los salvadoreños con TPS pueden permanecer en EEUU hasta que se tome una decisión sobre su estatus.



El Salvador es el único país del continente que continúa con protección de TPS. pic.twitter.com/bzNN6T2Vgt — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) September 9, 2026

El vía crucis en el DMV

Univision 34 documentó el caso de una joven salvadoreña con TPS —beneficiaria junto con sus dos hermanos— que ha ido al DMV en más de una ocasión sin obtener una respuesta consistente:

En su primera visita, le dijeron que el DMV “todavía no había recibido un memo” sobre cómo proceder con casos de TPS

Le sugirieron aplicar para una licencia AB 60, el programa para personas sin estatus migratorio

Al regresar, le dijeron que no calificaba para ese programa

En una tercera visita, le dijeron que sí podía aplicar para AB 60, pero que tendría que firmar una declaración asegurando que no tiene ningún proceso pendiente con DHS —algo que sería falso en su caso, porque su TPS sigue vigente

Mientras tanto, no puede renovar su licencia por la vía normal ni conducir legalmente, lo que le impide llegar a su trabajo con normalidad.

¿Por qué la salida que ofrece el DMV no aplica?

El problema de fondo es que la opción que le están ofreciendo no corresponde a su situación real. Las dos vías para obtener una licencia en California parten de premisas opuestas:

Licencia estándar: requiere probar presencia legal en el país, algo que una persona con TPS vigente sí puede hacer, precisamente porque su estatus la protege de la deportación y la autoriza a trabajar, sin embargo, y en el caso de los salvadoreños, existe una discrepancia debido a la finalización reciente del TPS

requiere probar presencia legal en el país, algo que una persona con TPS vigente sí puede hacer, precisamente porque su estatus la protege de la deportación y la autoriza a trabajar, sin embargo, y en el caso de los salvadoreños, existe una discrepancia debido a la finalización reciente del TPS Licencia AB 60: de acuerdo con la propia página del DMV de California, está diseñada específicamente para personas que no pueden comprobar presencia legal en el país — es decir, para quienes no tienen ningún estatus migratorio reconocido.

Encajar a alguien con TPS vigente en el programa AB 60 no solo es incorrecto: le exige, de paso, firmar una declaración que contradice su propio estatus migratorio, algo que ningún abogado recomendaría hacer.

¿Qué recomiendan los abogados mientras tanto?

Abogados de inmigración consultados por Univision 34 advierten que conducir con una licencia vencida puede considerarse una infracción o, dependiendo del criterio del fiscal a cargo, un delito menor.

Ese antecedente, señalan, podría complicar después un trámite migratorio en el que todo beneficio depende de la discreción de un oficial. Mientras el DMV aclara el procedimiento correcto para casos como este, la recomendación práctica se reduce a unos pocos pasos:

No conducir con una licencia vencida, aunque el TPS siga vigente

Guardar un registro de cada visita al DMV —fecha, nombre del empleado y lo que se le indicó— en caso de que se necesite como evidencia más adelante

No firmar ningún documento en el DMV que contradiga el estatus migratorio real de la persona, sin antes consultarlo con un abogado

Dar seguimiento constante a la página oficial de USCIS sobre el TPS de El Salvador, donde se publicará cualquier anuncio oficial

La recomendación de fondo es la misma para todos los casos: evitar cualquier decisión —manejar sin licencia válida o firmar una declaración incorrecta— que pueda pesar después en un trámite migratorio donde cada beneficio depende del criterio de un oficial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.