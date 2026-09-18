¿Te pueden obligar a votar solo en inglés? Lo que debes saber antes de las elecciones de 2026

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Voto hispano en Estados Unidos. Foto: Envato.

Llegar a una casilla electoral y encontrarte con una papeleta que no entiendes puede ser intimidante. Pero no hablar inglés con fluidez no significa que tengas que renunciar a entender lo que estás votando. Para las elecciones de 2026 existen protecciones federales y estatales que permiten asistencia lingüística en determinadas circunstancias, aunque las reglas no son idénticas en todo el país.

La clave está en saber dónde votas, qué protección lingüística aplica en tu jurisdicción y qué tipo de ayuda puedes solicitar.

¿Te pueden obligar a votar solo en inglés?

No existe una regla nacional que diga que todos los votantes deben desenvolverse exclusivamente en inglés para poder votar.

De hecho, el gobierno federal reconoce protecciones específicas para ciudadanos que tienen dificultades para leer, hablar o comprender inglés. La Ley de Derechos Electorales incluye disposiciones para facilitar la participación electoral de determinados grupos lingüísticos, mientras que otras normas permiten que ciertos votantes reciban asistencia al emitir su voto.

Eso no significa que cada centro de votación de Estados Unidos tenga que ofrecer papeletas en español.

Ahí está uno de los detalles que más fácilmente puede generar confusión.

Las obligaciones de traducción dependen de factores como el idioma, el estado, el condado y las reglas federales o estatales aplicables. La Sección 203 de la Ley de Derechos Electorales, por ejemplo, establece requisitos de materiales electorales bilingües en determinadas jurisdicciones que cumplen los criterios establecidos por la ley.

¿Qué pasa si no hablas inglés y vas a votar en Pensilvania?

Pensilvania ofrece una protección particularmente importante para los votantes que necesitan ayuda con el idioma.

Según la ACLU de Pensilvania, todos los votantes del estado tienen derecho legal a recibir asistencia lingüística al momento de votar. Además, pueden llevar a una persona de su confianza al centro de votación y hasta la cabina para que les ayude a interpretar la papeleta y las instrucciones.

Hay límites.

La persona que te ayude no puede ser el juez electoral ni un representante de tu empleador o de tu sindicato. La ACLU también señala que el votante puede recibir esta asistencia aunque la persona que lo acompaña no aparezca en el libro electoral.

Para un votante latino, esto puede hacer una diferencia enorme. No es lo mismo intentar descifrar una papeleta en un idioma que no dominas que poder contar con alguien que te ayude a comprender las instrucciones.

¿En qué condados de Pensilvania hay materiales electorales en español?

Aquí la protección es todavía más específica.

La Sección 203 federal cubre a Filadelfia, Berks y Lehigh para votantes hispanohablantes. En estos condados, los materiales electorales que deben estar disponibles incluyen información en inglés y español. La determinación federal vigente identifica a los tres condados de Pensilvania como jurisdicciones cubiertas para el grupo lingüístico hispano.

La ACLU de Pensilvania detalla que el acceso lingüístico incluye:

Intérpretes en los centros de votación

Carteles y avisos electorales en inglés y español

Papeletas traducidas al español

Instrucciones electorales en español

Materiales para votar por correo y en ausencia

Información relacionada con las boletas provisionales

Asistencia de audio en las máquinas de votación

Pantallas y documentos impresos de los sistemas de votación

Información electoral disponible en las páginas web de los condados

En Filadelfia existe además una protección para determinados votantes que hablan chino: la ciudad debe proporcionar los materiales correspondientes tanto en chino simplificado como tradicional.

¿Puedo llevar a alguien para que me traduzca la papeleta?

En Pensilvania, sí.

La ACLU establece expresamente que un votante puede llevar a una persona para interpretar la papeleta y las instrucciones dentro del centro de votación y en la cabina. Esa persona puede ayudar a transmitir la información al idioma que el votante entiende.

A nivel federal también existen protecciones relacionadas con la asistencia de una persona elegida por el votante. USA.gov explica que la ley federal permite que quienes no pueden leer o escribir lleven a alguien a las urnas para ayudarles.

Esto es importante porque pedir ayuda para entender una papeleta no equivale a ceder el derecho a votar.

La decisión sobre cómo marcar la boleta sigue correspondiendo al votante.

¿Y si voto en California y necesito votar en español?

California tiene un sistema amplio de acceso lingüístico, pero tampoco significa que todos los condados deban ofrecer todos los idiomas.

La cexplica que los requisitos para traducir materiales electorales provienen tanto de la Ley federal de Derechos Electorales como del Código Electoral de California. La Sección 203 federal establece determinados requisitos y la ley estatal añade obligaciones adicionales en algunos precintos.

Para las elecciones de 2026, la Secretaría de Estado publica una tabla con los idiomas que deben estar disponibles en cada condado bajo las distintas disposiciones legales.

Y el español tiene una presencia especialmente amplia.

Entre los condados donde aparecen requisitos de español están Los Ángeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Fresno, Kern, Sacramento, Santa Clara, San Francisco y Ventura, entre muchos otros. Los requisitos exactos varían según el condado y la norma que los activa.

California también ofrece información electoral directamente en español. La Secretaría de Estado mantiene recursos sobre cómo votar, registro electoral y otros procedimientos en varios idiomas.

Si tienes dudas antes de acudir a las urnas, existe además una línea estatal en español: 1-800-232-VOTA (8682).

¿Qué pasa si en mi condado no hay papeleta en español?

Este es probablemente el punto que más conviene recordar.

Que no exista una papeleta en español en tu centro de votación no significa automáticamente que no tengas derecho a recibir ayuda lingüística.

Las obligaciones pueden variar según la jurisdicción. USA.gov recomienda contactar a la oficina electoral estatal o local si necesitas una adaptación o asistencia para votar.

Por eso, antes de llegar al centro de votación, conviene comprobar:

Si tu condado ofrece papeletas traducidas

Si hay trabajadores electorales bilingües

Si existe un servicio de interpretación

Si puedes acudir con una persona que te ayude

Qué opciones existen para votar por correo

Qué documentos necesitas llevar

No conviene esperar hasta estar frente a la máquina de votación para descubrirlo.

¿Qué dice la Ley de Derechos Electorales sobre votar en otro idioma?

La Sección 203 de la Ley de Derechos Electorales es una de las principales bases legales para la asistencia lingüística.

Su aplicación no es universal. La ley establece criterios específicos para determinar qué jurisdicciones deben proporcionar materiales electorales en determinados idiomas. La Secretaría de Estado de California explica que esos criterios incluyen factores relacionados con el tamaño de la población lingüística, alfabetización y dominio limitado del inglés.

La determinación federal publicada en 2021, por ejemplo, incluyó Berks, Lehigh y Filadelfia en Pensilvania para el grupo hispano, mientras que Filadelfia también quedó cubierta para el grupo de idioma chino.

Por eso es un error pensar que existe una sola regla para todos los latinos que viven en Estados Unidos.

El derecho existe, pero la forma en que se materializa puede depender del lugar donde estás registrado para votar.

¿Qué ocurre en Florida si no hablas inglés?

Aquí aparece otro ejemplo de por qué es necesario mirar las reglas locales.

La guía electoral en español del condado de Citrus, Florida, contempla distintos derechos y mecanismos de asistencia para los votantes. El documento señala que los votantes tienen derecho a preguntar y recibir ayuda para votar, recibir explicaciones cuando exista una duda sobre su registro o identidad y recibir instrucciones escritas, además de instrucciones orales previa solicitud.

La misma guía establece que el votante puede emitir una boleta provisional cuando existen dudas sobre su inscripción o identidad.

El documento también recuerda algo que puede ser tranquilizador para quien llega nervioso a las urnas: el incumplimiento de las responsabilidades enumeradas para los votantes no significa automáticamente que la persona pierda su derecho a votar.

La guía de Citrus también está publicada en español y contiene información detallada sobre registro, voto por correo, votación adelantada, identificación y procedimientos electorales para 2026.

¿Es obligatorio votar en inglés para poder votar?

No.

Una cosa es que los documentos electorales estén originalmente redactados en inglés y otra muy distinta que un votante tenga prohibido recibir asistencia para comprenderlos.

Las leyes de acceso lingüístico existen precisamente porque el idioma puede convertirse en una barrera para ejercer el derecho al voto. El Departamento de Justicia explica que la Sección 203 establece protecciones para ciudadanos con dominio limitado del inglés en determinadas jurisdicciones.

Y tampoco existe una obligación general de votar en Estados Unidos. Votar es un derecho, no una obligación legal para los ciudadanos.

¿Qué debes hacer si un trabajador electoral te dice que solo puedes votar en inglés?

No discutas ni abandones inmediatamente el centro de votación.

Primero, pregunta qué asistencia lingüística está disponible y solicita hablar con el responsable del centro o con la oficina electoral correspondiente.

Si estás en una jurisdicción cubierta por requisitos de idioma, puedes preguntar específicamente por la asistencia en español.

También es recomendable tener a la mano el número de la oficina electoral de tu condado y consultar las reglas antes del día de la elección.

En California, por ejemplo, la Secretaría de Estado ofrece una línea de atención en español y mantiene un directorio de oficinas electorales de los condados.

¿Qué debes saber antes de las elecciones de 2026?

La pregunta realmente no es solamente si puedes votar en español.

La pregunta correcta es: ¿qué asistencia lingüística me corresponde en el lugar donde estoy registrado para votar?

Antes de noviembre de 2026, revisa estos cinco puntos:

Confirma tu registro electoral Consulta dónde te corresponde votar Pregunta si existen materiales electorales en español Verifica si habrá intérpretes o trabajadores bilingües Si necesitas ayuda personal para interpretar la papeleta, averigua qué persona puedes llevar contigo

En Florida, por ejemplo, la guía del condado de Citrus establece expresamente que los votantes tienen derecho a preguntar y recibir ayuda para votar.

En Pensilvania, la protección es todavía más clara para quienes necesitan asistencia lingüística: la ACLU señala que los votantes pueden llevar a una persona de su elección para ayudarles a interpretar la papeleta y las instrucciones.

Y en California, la Secretaría de Estado mantiene materiales oficiales en español y otros idiomas, además de requisitos de traducción que varían por condado.

Así que si el inglés no es tu idioma dominante, no llegues a las elecciones de 2026 pensando que tendrás que arreglártelas solo. Lo que puedes exigir y la ayuda disponible dependen de tu jurisdicción, pero existen protecciones concretas que pueden permitirte entender el proceso y emitir tu voto.

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