Asilo afirmativo vs. asilo defensivo: la diferencia que puede definir tu caso

GENERANDO AUDIO...

Desde julio el DHS puede “saltarse” la entrevista e ir directo a corte. Foto: AFP

El asilo en Estados Unidos no es un solo y único trámite: existen dos caminos distintos, y cuál te toca puede depender de algo tan simple como cuándo y cómo presentaste tu caso: asilo afirmativo y asilo defensivo.

Aunque el objetivo final es el mismo —obtener protección para quedarse legalmente en el país—, el proceso, el ambiente y hasta las probabilidades de éxito cambian bastante entre uno y otro, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Asilo afirmativo y asilo defensivo

El asilo afirmativo es el que se solicita cuando la persona no está en proceso de deportación. Se presenta directamente ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) llenando el Formulario I-589, sin importar cómo entró al país ni el estatus migratorio que tenga en ese momento.

La entrevista se hace con un oficial de asilo, en un ambiente no adversarial —es decir, nadie litiga en contra de la persona—, y mientras el caso está pendiente, generalmente puede seguir viviendo en el país sin ser detenida por ICE.

El asilo defensivo, en cambio, ocurre cuando la persona ya está en proceso de deportación ante un juez de inmigración. Esto pasa en dos escenarios principales: cuando USCIS niega un caso afirmativo y lo refiere a la corte, o cuando alguien es detenido al entrar al país sin documentos, pero logra demostrar un “temor creíble” de persecución.

A diferencia del proceso afirmativo, aquí la audiencia es de tipo judicial: el gobierno está representado por un abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que argumenta en contra del caso, y es el juez —no un oficial de asilo— quien decide.

¿Por qué esta distinción pesa más desde julio de 2026?

Esta diferencia dejó de ser solo un tecnicismo administrativo desde que, el 28 de julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una nueva regla. Esta le permite a USCIS saltarse la entrevista y enviar directamente a la corte de inmigración ciertos casos de asilo afirmativo, sobre todo aquellos que se presentaron después del plazo de un año desde la llegada al país, sin haber demostrado una excepción válida.

En la práctica, esto significa que una persona puede iniciar su caso por la vía afirmativa —la que no involucra a un juez ni a un abogado de ICE en su contra— y terminar de todos modos en un proceso defensivo, sin haber tenido la oportunidad de explicar su situación en una entrevista.

Según estimaciones del propio DHS, cerca de 444,724 solicitudes pendientes tienen algún problema con ese plazo de un año y podrían verse afectadas por la nueva regla — una cifra que representa casi un tercio de todo el backlog de asilo afirmativo, que superó 1.4 millones de casos pendientes a finales del año fiscal 2025.

La nueva regla no aplica solo a quienes llegaron tarde con su solicitud. USCIS puede saltarse la entrevista y referir un caso directo a la corte cuando la persona:

No tiene ninguna base legal para permanecer en el país

Está legalmente impedida de solicitar asilo

Presenta señales de no merecer una concesión de asilo como cuestión de discreción

No parece calificar para el asilo según el fondo mismo de su caso

Quiero compartir información muy importante para los solicitantes de asilo en Estados Unidos.



Actualmente, un oficial de asilo puede referir un caso a la Corte de Inmigración si, después de revisar el expediente, considera que la evidencia presentada no es suficiente para… pic.twitter.com/c6VPyADoTZ — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) September 17, 2026

Las diferencias, lado a lado

Con el contexto de la nueva regla ya claro, conviene poner una junto a la otra las diferencias concretas entre ambos procesos, porque son las que determinan qué tan expuesta está una persona a un litigio en su contra:

Punto de partida: en el afirmativo, la persona no está en proceso de deportación; en el defensivo, sí

en el afirmativo, la persona no está en proceso de deportación; en el defensivo, sí Cómo se presenta: en el afirmativo, se solicita directamente ante USCIS; en el defensivo, el caso llega a través de un juez de inmigración, ya sea porque USCIS lo refirió o porque la persona fue puesta en proceso de deportación

en el afirmativo, se solicita directamente ante USCIS; en el defensivo, el caso llega a través de un juez de inmigración, ya sea porque USCIS lo refirió o porque la persona fue puesta en proceso de deportación Tipo de entrevista o audiencia: el afirmativo es una entrevista no adversarial con un oficial de asilo; el defensivo es una audiencia judicial donde el gobierno litiga en contra a través de un abogado de ICE

el afirmativo es una entrevista no adversarial con un oficial de asilo; el defensivo es una audiencia judicial donde el gobierno litiga en contra a través de un abogado de ICE Intérprete: en el afirmativo, la persona debe llevar su propio intérprete calificado; en el defensivo, la corte de inmigración lo proporciona

Esta última diferencia, la del intérprete, suele pasar desapercibida, pero puede pesar tanto como cualquiera de las otras: un caso afirmativo mal interpretado por falta de un intérprete adecuado puede llevar a una denegación evitable, mientras que en la vía defensiva esa responsabilidad ya no recae sobre el solicitante.

Qué pasa si te niegan el caso en cada vía

Si USCIS no aprueba un caso afirmativo y la persona no tiene otro estatus migratorio válido, el caso no termina ahí: se emite un aviso de comparecencia y se remite a un juez de inmigración, quien hace una revisión completamente nueva, independiente de la decisión de USCIS.

Es decir, perder en la vía afirmativa no es un punto final, sino la entrada a la vía defensiva —con todo lo que eso implica en términos de tener ahora a un abogado de ICE argumentando en contra del caso.

En el proceso defensivo, en cambio, sí existe un punto final. Si el juez determina que la persona no califica para asilo, evalúa si existe alguna otra forma de protección disponible bajo la ley. Si tampoco la hay, ordena la salida del país.

Cualquiera de las dos partes —la persona solicitante o el gobierno— puede apelar esa decisión ante una instancia superior, lo que puede extender el proceso por años antes de una resolución definitiva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.