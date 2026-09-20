Tribunal federal de EE.UU. detiene la deportación de migrantes a terceros países

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Agentes de ICE en custodia de centro de detención para migrantes | Foto: AFP

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró ilegal la política de deportación de la Administración de Donald Trump que permite enviar rápidamente a inmigrantes a terceros países.

Lo delicado y en lo que se enfoca el documento oficial es que son enviados a naciones ajenas a su nacionalidad y sin brindarles una oportunidad adecuada para presentar objeciones relacionadas con su seguridad.

El fallo, emitido el viernes 18 de septiembre de 2026, representa una limitación a los procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y establece que los migrantes deben contar con garantías de debido proceso antes de ser trasladados a terceros países.

La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts.

La corte respaldó en gran medida una sentencia dictada en febrero por el juez federal Brian Murphy, quien había determinado que la política del Gobierno vulneraba las protecciones procesales de los inmigrantes.

El caso se originó a partir de una demanda colectiva presentada por migrantes sujetos a órdenes de expulsión, quienes cuestionaron la posibilidad de ser enviados a países con los que no tenían vínculos y donde podrían enfrentar persecución o tortura.

Un primer paso para frenar la deportación a terceros países

El fallo judicial implica que el Gobierno estadounidense no puede ejecutar estas expulsiones bajo el procedimiento cuestionado sin cumplir determinados requisitos.

Entre ellos se encuentran la notificación efectiva del país al que será enviado el inmigrante y una oportunidad significativa para que pueda oponerse al traslado si considera que enfrenta un riesgo de persecución o tortura.

La resolución también contempla que el DHS debe intentar primero la expulsión hacia países designados por los propios migrantes o con los que tengan una relación reconocida, como su nacionalidad o ciudadanía.

¿Qué sigue para que el fallo sobre la Deportación quede firme?

La decisión del Primer Circuito no significa necesariamente que el proceso judicial haya concluido de manera definitiva.

La Administración Trump todavía puede solicitar una revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos y buscar una suspensión de la sentencia que le permita continuar aplicando la política mientras avanza la disputa legal.

El Gobierno ya se había opuesto a la decisión del juez Brian Murphy, lo que llevó el caso ante el tribunal de apelaciones. El siguiente paso dependerá de las acciones procesales que emprendan las autoridades y de las determinaciones de los tribunales competentes.

Para que el fallo se consolide dentro del proceso judicial, deben considerarse los mecanismos de revisión disponibles, incluido un eventual recurso ante la Corte Suprema.

Por ello, aunque el tribunal de apelaciones respaldó las exigencias de debido proceso, es necesario distinguir entre el contenido de la decisión y la situación procesal puntual de cada individuo que pueda derivarse de futuras solicitudes del Gobierno.

En cualquier caso, el pronunciamiento crea un precedente sobre los límites de la política de deportación a terceros países, especialmente respecto al derecho de los migrantes a conocer su destino y presentar objeciones fundamentadas en riesgos de seguridad.

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