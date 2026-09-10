Revés a ICE: le ponen fecha límite para rendir cuentas por sus operativos en Indianápolis

GENERANDO AUDIO...

El plazo que le puso Carson a DHS venció el 9 de septiembre. Foto: AFP

El representante demócrata André Carson exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una respuesta por escrito, con toda la documentación de respaldo, sobre el aumento de arrestos de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Indianápolis, con un plazo que venció el 9 de septiembre de 2026, de acuerdo con una carta emitida por el mismo Carson.

La exigencia llegó en forma de una investigación congresional formal, la herramienta que los legisladores usan para pedirle cuentas a una agencia federal, aunque por sí sola no obliga al gobierno a responder.

Carson representa el distrito que incluye Indianápolis, la ciudad más poblada de Indiana, donde desde finales de agosto crecieron los reportes de operativos de ICE con agentes encubiertos, vehículos sin distintivos y, en al menos un caso, una persecución a pie que cruzó varios carriles de tráfico, según describe la carta del congresista. La comunidad inmigrante de la ciudad denunció, además, que estos operativos ocurren casi siempre sin ningún aviso previo.

La carta, fechada el 2 de septiembre, está dirigida al secretario de DHS, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella. Mullin, hasta entonces senador por Oklahoma, asumió la Secretaría de Seguridad Nacional en marzo de 2026, después de que el gobierno destituyera a Kristi Noem; Venturella llegó al cargo en mayo, tras la salida de Todd Lyons.

¿Qué exige la carta de Carson?

El documento, publicado por la oficina de Carson, pide información puntual sobre el operativo, organizada en 11 puntos que se pueden agrupar en cuatro bloques:

Identidad y alcance: el nombre de la operación, su autorización legal y el área geográfica que cubre

el nombre de la operación, su autorización legal y el área geográfica que cubre Personal y detenciones: el número de agentes y agencias que participan, y un registro de cada arresto hecho en Indianápolis entre enero y septiembre de 2026

el número de agentes y agencias que participan, y un registro de cada arresto hecho en Indianápolis entre enero y septiembre de 2026 Reglas de actuación: los criterios para elegir a quién detener, las políticas de vigilancia, los protocolos de identificación y uso de cámaras corporales, y las reglas para las persecuciones a pie

los criterios para elegir a quién detener, las políticas de vigilancia, los protocolos de identificación y uso de cámaras corporales, y las reglas para las persecuciones a pie Rendición de cuentas: la coordinación con autoridades locales, el acceso legal en los centros de detención, los incidentes de uso de fuerza o lesiones, y los documentos y videos operacionales de respaldo

En la propia carta, Carson explica el motivo de la exigencia: “Escribo para exigir información sobre reportes de un repunte en los arrestos de ICE en Indianápolis, incluidas operaciones con agentes encubiertos, vehículos sin distintivos y, al menos una vez, una peligrosa persecución a pie que cruzó varios carriles de tráfico”.

En declaraciones a la televisora local WRTV, el congresista fue más allá y cuestionó la versión oficial de la agencia: “ICE dice que va tras ‘lo peor de lo peor’. Eso simplemente no es cierto. El 96% de los arrestos de ICE en julio no tenían condenas penales previas” —una cifra que la propia carta de Carson atribuye a un análisis del diario The New York Times, no a datos propios de DHS o ICE.

96% of people ICE arrested in July did not have a prior violent criminal conviction. These arrests aren’t about safety. They’re about racial profiling. I submitted a Congressional Inquiry into ICE’s presence in Indy and refuse to fund ICE as they terrorize our communities. pic.twitter.com/OeiQB7Wjnr — André Carson (@RepAndreCarson) September 4, 2026

¿Qué está pasando en Indianápolis?

Los reportes de una mayor presencia de ICE en la ciudad comenzaron el 31 de agosto, de acuerdo con Axios Indianápolis. El alcalde Joe Hogsett, también demócrata, calificó la falta de coordinación con la ciudad como algo que “es inaceptable y está causando confusión y miedo entre nuestros vecinos”.

Agregó que Indianápolis “seguirá exigiendo transparencia, debido proceso y comunicación clara sobre las acciones federales”, aunque reconoció que la aplicación de las leyes migratorias es competencia del gobierno federal. Actualmente, la policía de Indianápolis no participa en operativos migratorios.

No todos los funcionarios locales ven el operativo con la misma preocupación. El senador republicano por Indiana, Jim Banks, respaldó abiertamente a la agencia al decir que “nos corresponde a todos, como líderes, apoyar la misión de ICE”, declaración que también dio a Axios Indianápolis.

Por su parte, ICE ha defendido sus operativos asegurando que va tras “lo peor de lo peor” y citó como ejemplo cinco arrestos específicos en Indiana, según WFYI, la emisora pública de Indianápolis, aunque la agencia no ha publicado una cifra total de detenciones en la ciudad ni en el condado de Marion. El fin de semana previo al vencimiento del plazo hubo protestas en la ciudad contra el aumento de los operativos.

Los arrestos de ICE, en cifras nacionales

Aunque no hay todavía un número oficial para Indianápolis, sí existen cifras nacionales que ayudan a poner el caso en contexto. De acuerdo con TRAC, el centro de datos sobre inmigración de la Universidad de Syracuse, en junio de 2026 hubo 43,138 personas ingresadas a detención migratoria, 39,563 de ellas arrestadas directamente por ICE y el resto por la Patrulla Fronteriza. Al 11 de julio, el 70.6% de las personas que seguían detenidas —46,436 de 65,765— no tenía ninguna condena penal previa.

Esa cifra de TRAC no es exactamente la misma que citó Carson: la suya (96% de los arrestos de julio sin condenas previas, atribuida al New York Times) mide los arrestos nuevos de un solo mes, mientras que el dato de TRAC mide a toda la población que seguía detenida hacia mediados de julio.

Ambas apuntan, sin embargo, en la misma dirección: una parte considerable de las personas que ICE detiene actualmente no tiene un historial penal previo.

¿Qué sigue?

El plazo que le puso Carson a DHS venció el 9 de septiembre sin que, hasta el momento, haya un reporte público de que la agencia haya respondido.

Una investigación congresional como esta no tiene fuerza legal para obligar a una agencia del Poder Ejecutivo a entregar la información —a diferencia de una citación formal del Congreso—, así que su efecto real depende en buena parte de la presión pública y mediática que genere.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.