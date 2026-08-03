ICE implementará nuevo código de vestimenta para identificar a sus oficiales

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Los agentes de ICE tendrán que usar uniformes. Foto Leonardo.ai.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no podrán presentarse a muchos operativos con ropa informal. La agencia implementó un nuevo código de vestimenta para agentes de deportación que obliga al uso de uniformes oficiales e identificación visible durante las detenciones en Estados Unidos.

La decisión, revelada por The Intercept y confirmada por funcionarios de la agencia, llega tras varios operativos que desataron críticas por la dificultad para reconocer a los oficiales.

¿En qué consiste el nuevo código de vestimenta?

El memorando interno, firmado por el director interino de ICE, David Venturella, establece nuevas reglas para los equipos encargados de las operaciones migratorias en campo. La intención es que los oficiales sean fácilmente identificables por la población y que exista un criterio uniforme en los despliegues.

De acuerdo con la información publicada por The Intercept, los agentes deberán portar:

Pantalones tácticos color caqui o marrón

Playera tipo polo oficial de ICE

Chaleco antibalas durante operativos de alta visibilidad

Placa o identificación visible mientras realizan detenciones

Al mismo tiempo, el documento elimina la posibilidad de acudir a los operativos con prendas consideradas informales. Entre ellas destacan los jeans, sudaderas con capucha, camisetas sin cuello y ropa con estampados, una práctica que había sido observada en algunas intervenciones recientes.

¿Por qué ICE lo está implementando?

La decisión no surgió de manera aislada. Durante los últimos meses, varios operativos migratorios quedaron bajo el escrutinio público porque algunos agentes vestían ropa casual y no mostraban claramente quiénes eran.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en el aeropuerto de Las Vegas, donde un intento de arresto quedó grabado en video. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento, ya que varios oficiales no llevaban una identificación visible.

Ese caso se sumó a otros incidentes, incluidos dos tiroteos mortales, que incrementaron la presión para establecer reglas más claras sobre la apariencia y la identificación de los agentes durante las operaciones.

¿Qué busca ICE con este cambio en los operativos migratorios?

Aunque el debate sobre las políticas migratorias sigue profundamente dividido en Estados Unidos, algunos especialistas consideran que esta medida puede ayudar a generar mayor claridad durante los operativos.

Nick Wilson, director sénior de políticas de seguridad pública del Center for American Progress, afirmó, en declaraciones retomadas por The Intercept, que la aplicación de la ley sin identificación visible resulta peligrosa porque aumenta el miedo y debilita la confianza de la población.

Desde esa perspectiva, exigir uniformes oficiales no cambia el fondo de la política migratoria, pero sí establece un estándar mínimo para que las personas sepan cuándo están frente a agentes federales.

¿Qué dice el Departamento de Seguridad Nacional sobre las nuevas reglas?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también se pronunció sobre uno de los casos que alimentó la discusión.

Respecto al operativo en Las Vegas, la dependencia sostuvo que los agentes decidieron retirarse porque un grupo de personas rodeó al equipo y la situación representaba un riesgo para su seguridad. Según el DHS, la intervención no terminó con un arresto precisamente para evitar una escalada del conflicto.

Mientras tanto, el memorando interno marca un cambio en la imagen institucional de ICE. Funcionarios consultados por The Intercept consideran que podría ser el inicio de una política más amplia en la que los agentes de deportación trabajen uniformados y plenamente identificados de forma habitual.

La medida probablemente no pondrá fin a las controversias que rodean a los operativos migratorios. Sin embargo, sí responde a una crítica que se repetía con frecuencia: cuando un agente federal interviene en una detención, su identidad debe ser clara para evitar confusión, reducir tensiones y fortalecer la transparencia de la actuación oficial.

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