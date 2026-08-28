California buscará impedir el uso de guantes eléctricos por agentes del ICE

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ICE utilizaría guantes con descargas eléctricas. Foto: Shutterstock

Luego de que activistas por los derechos civiles e inmigrantes realizaran protestas al enterarse de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planean dotarse de guantes capaces de administrar descargas eléctricas, los legisladores californianos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir el uso de estos dispositivos por parte de cualquier agente del orden público en el estado, informó Los Ángeles Times.

¿Por qué dotar a los agentes del ICE con guantes de descarga eléctrica?

Estos guantes de descarga eléctrica generan una corriente lo suficientemente fuerte como para derribar a una persona adulta; sin embargo, los defensores de esta tecnología aseguran que se trata de un método no letal y de rápida efectividad para neutralizar amenazas.

La agencia Associated Press había informado con anterioridad que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planeaba invertir entre 10 y 20 millones de dólares en la adquisición de guantes fabricados por Compliant Technologies, una empresa con sede en Lexington, Kentucky, para que fueran desplegados por el personal del ICE.

En su momento, el departamento defendió su postura al afirmar que se trata de una medida preventiva cuidadosa y argumentó que este instrumento ya ha sido incorporado por otras agencias policiales. Sin embargo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha sido una de las organizaciones que se ha posicionado firmemente en contra de esta modalidad, denunciando que su único propósito es intimidar al público.

El proyecto de ley AB 2760

El Proyecto de Ley 2760 de la Asamblea, presentado por la asambleísta estatal demócrata LaShea Sharp-Collins, busca prohibir que los agentes locales, estatales y federales puedan poseer, utilizar o adquirir guantes eléctricos en el estado o mediante el uso de fondos estatales.

“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, declaró Sharp-Collins durante una conferencia de prensa con otros legisladores en Sacramento. “No se puede usar con nuestros hijos, no se puede usar con nuestros maestros, nuestros empresarios, no se puede usar con nadie”.

¿Qué es el guante CTG-5 y qué riesgos representa?

El dispositivo es un guante emisor de voltaje de salida bajo generado (glove generated low output voltage emitter), con una apariencia similar a la de un guante de trabajo grueso, el cual se activa para emitir una descarga de 380 voltios al entrar en contacto directo con el cuerpo.

Aunque Compliant Technologies sostiene que estos guantes son menos potentes que las pistolas Taser tradicionales, los impulsores de la nueva ley aseguran que su aplicación puede resultar letal en manos de los agentes de inmigración.

“Muchos intentan decir que armas como esta sirven para reducir la tensión, pero no sé cuántas personas han agredido físicamente a alguien y han dicho que eso es reducir la tensión”, declaró el asambleísta estatal Alex Lee, demócrata por Alameda. “Ya existe una amplia gama de armas no letales y menos violentas… El ICE y las fuerzas del orden no necesitan otra herramienta”.

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