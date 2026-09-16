Trump saca a Venezuela de lista de países que “fracasaron” contra el narco tras 20 años en ella

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

Estados Unidos retiró a Venezuela de su lista de países que, según Washington, han “fracasado demostrablemente” en el combate al tráfico de drogas, informó este miércoles el presidente Donald Trump. Es la primera vez en más de 20 años que Venezuela sale de esa clasificación.

Venezuela había permanecido bajo esta consideración desde 2005, de acuerdo con registros del Departamento de Estado estadounidense. La determinación forma parte de la evaluación anual de Washington sobre los esfuerzos de distintos países contra el narcotráfico.

Trump destaca cooperación con Venezuela

En la determinación presidencial, Trump señaló que la decisión está relacionada con la cooperación entre Estados Unidos y el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero.

El presidente estadounidense afirmó que espera avances “continuos y medibles” en el desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico y en la reducción del tráfico de drogas a través de territorio venezolano.

Trump también mencionó como parte de los resultados la muerte de “Niño Guerrero”, identificado por Washington como líder del grupo criminal Tren de Aragua. Estos señalamientos corresponden a la explicación ofrecida por el mandatario estadounidense en el documento presidencial.

Colombia podría salir de la lista

Trump también habló sobre Colombia, país que permanece dentro de la clasificación de naciones consideradas como importantes centros de producción o tránsito de drogas.

El mandatario estadounidense dijo que podría considerar retirar a Colombia de la categoría de “fracaso demostrable” si durante el próximo año avanza en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Colombia está lista para retomar su lugar como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La clasificación de “fracaso demostrable” es distinta de la lista de países identificados por Estados Unidos como grandes productores o territorios de tránsito de drogas. Esta última incluye actualmente a Venezuela y Colombia, además de México y otros países.

Por ahora, Washington espera que el Gobierno venezolano mantenga resultados verificables en materia de combate al narcotráfico para sostener el cambio anunciado.

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