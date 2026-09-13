CBP lanza una nueva Trusted Traveler App para agilizar la entrada a EE. UU. de algunos viajeros

GENERANDO AUDIO...

Foto: Envato

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) integró en su aplicación Trusted Traveler las funciones que antes estaban disponibles en dos aplicaciones diferentes.

La plataforma permite a los viajeros gestionar solicitudes y membresías de Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST, además de confirmar la llegada a Estados Unidos para quienes tienen Global Entry, de acuerdo con la información de la CBP en su página web.

¿Qué permite hacer la nueva aplicación de CBP?

La Trusted Traveler App permite gestionar las solicitudes y membresías de Global Entry, NEXUS, SENTRI y FAST. Los usuarios pueden actualizar información de su membresía, programar entrevistas de inscripción y realizar procesos de renovación.

La aplicación también incorpora la función de confirmación de llegada de Global Entry. Los miembros del programa pueden utilizarla cuando llegan a Estados Unidos después de un viaje internacional, siempre que arriben a un aeropuerto o punto de entrada compatible.

La CBP explicó que la integración busca reunir en una sola plataforma las principales funciones que los viajeros necesitaban utilizar en aplicaciones separadas.

¿Qué pasó con las aplicaciones anteriores?

La nueva herramienta reemplaza a las aplicaciones móviles de Global Entry y Trusted Traveler Programs. Ambas dejaron de estar disponibles tras el lanzamiento de la Trusted Traveler App.

Los usuarios que ya utilizaban alguna de esas aplicaciones pueden descargar la nueva plataforma e iniciar sesión con sus credenciales existentes. De acuerdo con la CBP, su perfil y la información asociada a su membresía se transferirán automáticamente.

La aplicación está disponible de forma gratuita en la App Store de Apple y Google Play.

¿En qué aeropuertos funciona la nueva app?

La Trusted Traveler App es compatible actualmente con 85 aeropuertos de Estados Unidos y varios centros de control fronterizo de la CBP.

La función para confirmar la llegada mediante Global Entry depende de que el aeropuerto o punto de entrada sea compatible con la aplicación. Por ello, los viajeros deben comprobar la disponibilidad antes de utilizarla durante su llegada al país.

La CBP prevé ampliar la cobertura de la herramienta a medida que avance la implementación del nuevo sistema.

¿Qué es Global Entry y quién puede utilizarlo?

Global Entry es un programa del Departamento de Seguridad Nacional que permite agilizar el proceso de entrada a Estados Unidos para viajeros que han sido preseleccionados y considerados de bajo riesgo.

Para obtener una membresía, los solicitantes deben completar un proceso de evaluación que incluye verificaciones de antecedentes y una entrevista personal. Descargar la aplicación no significa que una persona quede inscrita automáticamente en el programa.

NEXUS, SENTRI y FAST también forman parte de los programas de viajeros de confianza que ahora pueden gestionarse desde la misma aplicación.

¿Qué deben hacer los usuarios de las aplicaciones anteriores?

Quienes utilizaban las aplicaciones anteriores deben descargar la Trusted Traveler App y acceder con las mismas credenciales. La información de sus perfiles y membresías será transferida a la nueva plataforma, según la CBP.

Los viajeros que todavía no pertenecen a uno de estos programas también pueden utilizar la aplicación para gestionar sus solicitudes, aunque deben completar los requisitos de evaluación correspondientes antes de obtener una membresía.

Con este cambio, la CBP concentra en una sola aplicación las gestiones de sus programas de viajeros de confianza y la confirmación de llegada de Global Entry, con el objetivo de simplificar el proceso para los usuarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.