Por qué Success Academy, la cadena de Charter Schools más importante de New York, demanda al estado

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Dijo que el bloqueo de datos es una forma de censura. Foto: Shutterstock

Success Academy presentó una demanda federal contra la comisionada de Educación del estado de Nueva York, Betty Rosa, de acuerdo con el propio expediente judicial del caso, luego de que su High School for the Liberal Arts, en Harlem, se desplomara del puesto 11 al puesto 196 en la clasificación estatal de Nueva York dentro de la lista de mejores preparatorias de U.S. News & World Report.

La red de charter schools, la más grande de la ciudad de Nueva York, acusó al Departamento de Educación estatal (NYSED) de bloquear el envío de los resultados de los exámenes de Colocación Avanzada (AP) de sus estudiantes a esa publicación, una decisión que, según el reclamo legal, violó su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda.

La demanda se presentó el 27 de agosto de 2026 ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y quedó asignada al juez Jesse M. Furman, de acuerdo con el propio expediente judicial del caso(identificado como Success Academy Charter Schools-NYC v. Rosa, caso 1:26-cv-07298).

El litigio sigue activo, pues esta misma semana ambas partes presentaron mociones —una para acelerar el proceso, otra para ampliar el plazo de respuesta del estado— y el 11 de septiembre se programó una conferencia de estatus ante el tribunal.

¿Qué argumenta Success Academy en su demanda?

El reclamo central de Success Academy es que el NYSED impidió, sin justificación válida, que el College Board —la organización que administra los exámenes AP— compartiera esos resultados con U.S. News & World Report para el cálculo de su ranking.

La red argumenta que esa información es veraz, verificable y de interés público, por lo que impedir su publicación equivale a censurar el discurso protegido de la escuela sobre el desempeño académico de sus propios estudiantes.

Eva Moskowitz, fundadora y directora ejecutiva de Success Academy, defendió la demanda diciendo que sus alumnos —”en su mayoría de bajos ingresos y de primera generación”— cursaron materias universitarias exigentes, presentaron exámenes administrados a nivel nacional y obtuvieron resultados sobresalientes, de acuerdo con amNewYork.

“El NYSED no debería tener permitido impedir que el público vea lo que lograron”, agregó. Moskowitz fue más allá en declaraciones a News12, donde acusó al estado de “tratar de erosionar los estándares en cada oportunidad” y sostuvo que la privacidad “se refiere a datos personales identificables, y eso no es lo que esto es. Son datos agregados”.

One of the best charter schools in the country, Success Academy, just filed suit against the NYS Department of Education Commissioner Betty Rosa for no longer permitting the College Board from disclosing AP exam results from NYS schools.



For years, NYSED had permitted the… — Bill Ackman (@BillAckman) September 2, 2026

¿Por qué la caída en el ranking fue tan drástica?

La magnitud de la caída se explica por cómo U.S. News & World Report calcula su ranking: cerca del 40% del puntaje de cada escuela depende de dos rubros —”preparación universitaria” y “amplitud del plan de estudios universitario”— que se miden con los resultados de los exámenes AP y del Bachillerato Internacional (IB).

Como Success Academy no ofrece el programa IB, al quedarse sin sus datos de AP en el cálculo, ese 40% de su puntaje se fue directamente a cero, una discrepancia que la propia U.S. News reconoce en su metodología, citada por amNewYork.

La brecha se nota más al comparar la participación en cursos AP entre Success Academy y el sistema de escuelas públicas de la ciudad. Antes del bloqueo de datos, la red presumía cifras muy por encima del promedio de Nueva York:

Según cifras citadas por News12, el 100% de los estudiantes de Success Academy toma al menos 18 cursos AP antes de graduarse, y el 95% aprueba tres o más

de Success Academy toma al menos antes de graduarse, y el 95% aprueba tres o más En contraste, solo el 43.9% de la generación 2025 de las escuelas públicas de Nueva York tomó al menos un curso AP, y apenas el 27.5% aprobó uno, de acuerdo con una fuente citada por News12

¿Qué responde el estado de Nueva York?

El NYSED rechaza la versión de Success Academy y sostiene que nunca ocultó información pública. Su vocero, JP O’Hare, dijo a amNewYork que la agencia comparte de forma abierta los datos de participación en exámenes AP, pero que lo que pidió U.S. News & World Report fue información privada que plantea “problemas legales bajo las leyes de privacidad estudiantil” del estado.

O’Hare fue enfático en que la protección de datos no es negociable: “el cumplimiento de las leyes de privacidad estudiantil de Nueva York no es opcional, y no queda en segundo plano frente a la metodología comercial de clasificación de U.S. News & World Report, ni frente a ningún otro deseo de convertir la información de los niños de Nueva York en un producto con fines de lucro”, declaró, de acuerdo con amNewYork.

El vocero añadió que, si Success Academy considera que el valor comercial de esa información pesa más que la responsabilidad del estado de protegerla, “es libre de explicarlo en una demanda, pero el NYSED no comparte esa perspectiva”, de acuerdo con el mismo medio.

¿Cómo va el litigio hasta ahora?

El caso está lejos de resolverse, y en las últimas semanas ha tenido movimiento procesal acelerado. Ambas partes ya solicitaron al juez Furman ajustes en el calendario del litigio, señal de que ninguna de las dos espera resolver la disputa por la vía rápida de un simple retiro de la demanda.

De acuerdo con el propio expediente judicial, estos son los movimientos registrados hasta ahora:

27 de agosto de 2026: Success Academy presenta la demanda; el caso queda asignado al juez Jesse M. Furman

Success Academy presenta la demanda; el caso queda asignado al juez Jesse M. Furman 28 de agosto de 2026: El tribunal fija una conferencia previa al juicio para el 3 de diciembre de 2026

El tribunal fija una conferencia previa al juicio para el 8 de septiembre de 2026: Las partes presentan una moción para acelerar el proceso y otra para ampliar el plazo de respuesta del estado

Las partes presentan una moción para acelerar el proceso y otra para ampliar el plazo de respuesta del estado 9 y 10 de septiembre de 2026: El tribunal resuelve ambas mociones

El tribunal resuelve ambas mociones 11 de septiembre de 2026: Se celebra una conferencia de estatus ante el juez

Mientras el litigio avanza, ninguna de las partes ha cedido en el fondo del reclamo, pues Success Academy insiste en que el bloqueo de datos es una forma de censura, y el NYSED sostiene que su prioridad es proteger la privacidad de los estudiantes por encima del interés comercial de un ranking. La próxima fecha clave será la conferencia previa al juicio de diciembre, cuando el juez Furman podría empezar a definir el calendario del resto del proceso.

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