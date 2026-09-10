Si ayudas a un familiar a obtener la Green Card, USCIS podrá revisar tus finanzas

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Green Card. Foto: Envato.

Si estás ayudando económicamente a un familiar para que obtenga la residencia permanente en Estados Unidos, hay un cambio que conviene conocer antes de entregar los documentos. USCIS actualizó el Formulario I-864 y ahora incluye una autorización para consultar información de agencias de reportes del consumidor. La nueva edición fue publicada el 31 de agosto y comenzará a ser la única aceptada a partir del 1 de octubre de 2026.

Eso no significa que la agencia vaya a rechazar automáticamente a quien tenga deudas o un puntaje crediticio bajo. Pero sí cambia la cantidad de información financiera que puede entrar en la evaluación.

Y ahí está la parte que muchas familias deberían mirar con cuidado.

¿Qué cambia para las personas que patrocinan económicamente a un familiar?

Las personas que patrocinan económicamente a un familiar que solicita la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán una nueva revisión financiera cuando utilicen la nueva versión del I-864.

El Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, es el documento mediante el cual el patrocinador demuestra que tiene recursos suficientes para respaldar al inmigrante.

USCIS explica que la nueva edición 08/24/26 incorpora una autorización de privacidad que permite solicitar información a una o más agencias de reportes del consumidor. Esa información puede incluir datos del reporte de crédito y ayudar a la agencia a evaluar si el patrocinio económico resulta suficiente.

Hasta aquí, hay una diferencia importante: USCIS no ha establecido un puntaje de crédito mínimo para obtener o patrocinar una Green Card.

Por eso sería un error leer esta actualización como “si tienes mal crédito, no puedes patrocinar a tu familiar”.

No es lo que dice la agencia.

¿Un mal puntaje de crédito puede impedir que patrocines una Green Card?

Por ahora, no existe una regla que establezca que un determinado puntaje de crédito provoca automáticamente el rechazo del I-864.

La obligación financiera tradicional sigue ahí. El patrocinador debe demostrar que cuenta con ingresos o activos suficientes para cumplir con los requisitos establecidos para el tamaño de su hogar. Las instrucciones de USCIS señalan que, en términos generales, el patrocinador debe demostrar recursos equivalentes al 125% de las Guías Federales de Pobreza.

Estadía en EE.UU. antes de 1972, tienen posibilidad.

Si no alcanza el ingreso requerido, dependiendo del caso puede recurrirse a activos, a determinados recursos de miembros del hogar o a un copatrocinador.

La consulta del crédito no sustituye esas reglas. Se suma a la revisión.

¿Quién puede quedar bajo esta revisión financiera de USCIS?

El cambio no se limita necesariamente a la persona que presenta el I-864 principal.

USCIS también publicó nuevas ediciones del I-864A, utilizado por determinados miembros del hogar que ponen sus ingresos o activos a disposición del patrocinador, y del I-864EZ, una versión simplificada que aplica en ciertos casos. Los formularios actualizados también incluyen la autorización para solicitar información de agencias de reportes del consumidor.

Eso significa que una familia que necesita combinar recursos para cumplir con el patrocinio económico debe prestar especial atención a quién firma qué formulario.

El I-864, además, se utiliza en la mayoría de los casos de inmigración familiar y en determinadas situaciones de inmigración basada en empleo.

¿Desde cuándo USCIS usará el nuevo Formulario I-864?

Aquí hay una fecha que no deberías pasar por alto.

USCIS publicó la nueva edición el 31 de agosto de 2026, con fecha de edición 08/24/26. La agencia estableció un periodo de transición durante el cual acepta también la versión anterior, fechada 10/17/24.

Ese margen termina el 30 de septiembre.

Autoridades de EE. UU. aplicarán revisión caso por caso. Foto: Shutterstock

A partir del 1 de octubre de 2026, USCIS solo aceptará la edición 08/24/26 del I-864. La propia agencia aclara que no procesará la versión anterior cuando sea presentada después de esa fecha.

Hay una precisión que vale la pena conservar: USCIS dice que no rechazará automáticamente un Formulario I-485 únicamente porque esté acompañado de una edición anterior del I-864. En esos casos entran en juego las reglas sobre evidencia inicial faltante.

¿Qué pasa si tienes congelado tu reporte de crédito?

Este puede convertirse en uno de los detalles más delicados para los patrocinadores.

Si tienes un credit freeze o congelamiento de seguridad en tu expediente, una agencia puede tener dificultades para entregar la información solicitada. Por eso, si USCIS necesita acceder a esos datos durante la evaluación, debes prestar atención a cualquier comunicación que recibas y actuar dentro del plazo indicado.

No es recomendable asumir que debes quitar el congelamiento antes de presentar el formulario. Lo importante es no ignorar una solicitud de USCIS relacionada con la verificación financiera.

¿Qué deben revisar ahora los patrocinadores de una Green Card?

Si estás preparando una solicitud para que tu esposo, esposa, hijo, padre u otro familiar obtenga la residencia permanente, revisa especialmente:

La fecha de edición del I-864: debe corresponder a la versión que USCIS acepta en la fecha de presentación

debe corresponder a la versión que USCIS acepta en la fecha de presentación Tus ingresos y activos: siguen siendo una parte central del patrocinio económico

siguen siendo una parte central del patrocinio económico Quién más aporta recursos: si utilizas los ingresos o activos de un miembro del hogar, revisa también el I-864A

si utilizas los ingresos o activos de un miembro del hogar, revisa también el I-864A Tu reporte de crédito: no existe un puntaje mínimo anunciado, pero la nueva autorización permite a USCIS solicitar información de agencias de reportes del consumidor

no existe un puntaje mínimo anunciado, pero la nueva autorización permite a USCIS solicitar información de agencias de reportes del consumidor Cualquier comunicación de USCIS: una solicitud relacionada con la verificación financiera no debería quedar sin respuesta

El cambio puede parecer pequeño porque está escondido dentro de un formulario. No lo es.

Para las familias que están juntando documentos para una Green Card, la diferencia está en una firma que ahora autoriza una revisión financiera más amplia. Y aunque USCIS todavía no dice que un mal crédito sea motivo automático de rechazo, sí deja claro que tendrá una herramienta adicional para comprobar la situación económica de quienes asumen la responsabilidad de patrocinar a un inmigrante.

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