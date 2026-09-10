Harry Styles en Estados Unidos en 2027: ¿dónde y cuándo tocará?

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Harry Styles estuvo seis años en One Direction. Foto: Debby Wong / Shutterstock

Harry Styles recorrerá ciudades importantes de Estados Unidos en la próxima primavera, en motivo de su gira “Together Tour 2027”. La estrella del pop anunció este jueves todas las fechas y sedes de sus conciertos.

Según reveló en su cuenta oficial de Instagram, la primera presentación del cantante británico será el 2 de abril de 2027, en el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona. Y cerrará su paso por EE. UU. con un doble concierto en Chicago, el 28 y 29 de mayo.

El intérprete de 32 años, que en 2025 sorprendió con el lanzamiento de una línea de juguetes íntimos, continuará su gira en Europa, pasando por Alemania, Francia, España, Italia, Irlanda y finalmente Inglaterra. Su afición le esperará el 27 y 28 de agosto en el Estadio de Wembley, en Londres.

¿Dónde y cuándo tocará Harry Styles en Estados Unidos?

Para esta ocasión, y en cada una de sus presentaciones, Harry Styles contará con un invitado especial. Se trata de un artista que actuará como “opener” o telonero.

Fechas, sedes e invitados en Estados Unidos

2 y 3 de abril: Phoenix, Arizona – State Farm Stadium (Tinashe)

9 y 10 de abril: Dallas, Texas – AT&T Stadium (CA7RIEL & Paco Amoroso)

23 y 24 de abril: Los Ángeles, California – Rose Bowl Stadium (Kylie Minogue)

7 y 8 de mayo: Toronto, Ontario – Rogers Stadium (Lainey Wilson)

21 y 22 de mayo: Atlanta, Georgia – Mercedes Benz Stadium (Q Marsden)

28 y 29 de mayo: Chicago, Illinois – Soldier Field (The Womack Sisters)

En Europa

2 y 3 de julio: Berlín, Alemania – Aeropuerto Tempelhof (Getdown Services)

16 y 17 de julio: París, Francia – Plenitude Arena (Caroline Polachek)

30 y 31 de julio: Madrid, España – Riyadh Air Metropolitano (Feist)

7 y 8 de agosto: Roma, Italia – Circo Massimo (LCD Soundsystem)

18 y 20 de agosto: Dublín, Irlanda – Croke Park (Baby Rose)

25 y 27 de agosto: Londres, Inglaterra – Estadio de Wembley

¿Cómo conseguir entradas para los conciertos en EE. UU.?

De acuerdo con el sitio web oficial de Harry Styles, que enlista las fechas de todas sus presentaciones, las entradas para cada concierto comenzarán a venderse el 16 de septiembre. Sin embargo, un día antes habrá una preventa especial para la cual puedes inscribirte.

La plataforma también permite establecer un recordatorio que enviará una notificación a tu correo electrónico, de modo que cuando se abra oficialmente la venta de tickets, seas el primero en enterarte.

A principios de agosto, Harry Styles estuvo en México y, durante su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros, sorprendió a sus fans mexicanas al cantar un fragmento de “Cielito lindo”.

En su primer concierto también lanzó en varias ocasiones un “¡Viva México!”, e incluso agradeció a los asistentes por acompañarlo “bajo la lluvia”.

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