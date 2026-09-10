Trump promete 5 mil dólares a cada estadounidense: lo que tendría que pasar para que reciban el dinero

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Trump promete 5 mil dólares por ciudadano. Foto: Envato.

Para quien escuchó a Donald Trump prometer 5 mil dólares para cada adulto estadounidense, la tentación es pensar que el dinero podría aparecer pronto en una cuenta bancaria. No es así. El anuncio en Dallas está condicionado a que los republicanos mantengan la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre, pero todavía no existe un mecanismo de pago ni una explicación detallada sobre cómo se financiaría.

La propuesta tiene además una dimensión enorme. Reuters calcula que, con unos 270 millones de adultos en Estados Unidos, el costo rondaría 1.35 billones de dólares. La agencia también confirmó que Trump no presentó detalles sobre la implementación de este supuesto “Dividendo Trump”.

Y ahí empieza la parte que parece realmente importante para cualquier persona que esté esperando ese dinero.

Hoy no existe un cheque de 5 mil dólares aprobado por el gobierno federal.

¿Qué tendría que pasar para que se efectivizara la promesa de 5 mil dólares de Trump?

La primera condición es política y Trump la dejó bastante clara.

1. ¿Los republicanos tendrían que conservar la Cámara y el Senado?

Sí. La promesa está directamente vinculada con las elecciones de medio mandato de noviembre.

Trump dijo en la convención republicana celebrada en Dallas que entregaría el supuesto dividendo de 5 mil dólares si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Reuters confirmó que esa es la condición que el presidente planteó públicamente.

Eso significa algo muy concreto: ganar una sola cámara no cumpliría la condición que Trump expuso.

Pero incluso si los republicanos conservan ambas, el pago no aparecería automáticamente.

Ese es el punto que puede perderse entre el entusiasmo político y la realidad presupuestaria.

2. ¿Tendría que existir un mecanismo legal para distribuir el dinero?

Sí.

El presidente no puede simplemente ordenar al Tesoro que entregue 5 mil dólares a cada adulto porque lo anunció durante un discurso.

Los pagos federales necesitan una base legal y presupuestaria. De hecho, cuando Trump planteó en 2025 la posibilidad de entregar parte de los ahorros de DOGE a los contribuyentes, expertos explicaron que una distribución de ese tipo enfrentaría obstáculos legislativos.

Reuters informó entonces que Trump estaba considerando devolver 20% de los ahorros de DOGE a los estadounidenses y utilizar otro 20% para reducir la deuda.

El problema fue que nunca se materializó un mecanismo para convertir aquella idea en cheques.

3. ¿El Congreso tendría que intervenir si se requiere autorización presupuestaria?

Aquí está uno de los grandes obstáculos.

La propuesta actual podría costar alrededor de 1.35 billones de dólares, según el cálculo de Reuters. AP también señaló que un programa de esa magnitud requeriría la intervención del Congreso y podría incrementar todavía más el déficit federal.

El presidente puede proponer una política. Eso no significa que tenga autoridad unilateral para crear un nuevo programa de pagos de semejante tamaño.

Trump incrementará 50% aranceles a Canadá. Foto: AFP

Marc Goldwein, director de política sénior del Committee for a Responsible Federal Budget, dijo a AP que Trump no tiene autoridad para enviar ese dinero a los estadounidenses sin la aprobación del Congreso.

Y aquí aparecería una discusión complicada incluso dentro del Partido Republicano: ¿de dónde saldrían los recursos?

Trump no ofreció una respuesta detallada en su anuncio.

El vicepresidente JD Vance posteriormente sugirió que los pagos podrían limitarse y apuntó a los ingresos obtenidos mediante aranceles como una posible fuente de financiamiento. AP señaló, sin embargo, que los ingresos arancelarios quedarían muy por debajo de lo necesario para financiar una distribución de esta magnitud.

4. ¿Tendrían que definirse los requisitos para recibir los 5 mil dólares?

También.

La frase de Trump fue “every adult citizen”, es decir, cada ciudadano adulto. Pero todavía faltan respuestas esenciales.

Por ejemplo:

¿El pago sería realmente para todos los ciudadanos adultos?

¿Habría un límite de ingresos?

¿Las personas que presentan impuestos conjuntamente recibirían un pago cada una?

¿Qué ocurriría con quienes no presentan declaraciones de impuestos?

¿Los jubilados recibirían el dinero?

¿Los beneficiarios de Seguro Social estarían incluidos?

¿Habría requisitos de residencia?

¿Los adultos jóvenes tendrían que haber cumplido cierta edad antes de una fecha determinada?

Nada de eso quedó establecido en el anuncio.

Y hay una señal interesante. Después de la declaración presidencial, Vance sugirió que las personas con mayores ingresos podrían quedar fuera. Eso ya muestra que la propuesta podría terminar siendo distinta de la frase inicial de “cada adulto”.

5. ¿Cómo se efectuarían los pagos de Trump?

Este es otro punto que todavía está en blanco.

El gobierno tendría que determinar si el dinero se enviaría mediante depósito directo, cheque en papel, tarjeta u otro mecanismo.

También tendría que establecer qué agencia administraría los pagos y cómo se verificaría quién cumple los requisitos.

Eso no es un detalle menor.

5,000 dollars to every American if the Republicans win the house and senate. I’m sorry Trump but that’s not going to happen.



Even if they did win this is the 2nd 5,000 dollar promise we have gotten. So far the only people that get paid are illegals that volunteer to self… pic.twitter.com/7UfvbwXi33 — Faithful Patriot (@Omerta1926) September 10, 2026

Los estadounidenses ya conocen los problemas que pueden aparecer cuando el gobierno distribuye pagos masivos. Durante la pandemia, por ejemplo, el sistema federal tuvo que procesar millones de pagos y establecer reglas específicas de elegibilidad.

Por ahora, Trump no explicó cuándo comenzarían los supuestos pagos de 5 mil dólares ni cómo llegarían a los beneficiarios. Reuters confirmó que no había detalles disponibles sobre la implementación después del anuncio.

¿Los 5 mil dólares de Trump ya están aprobados?

No.

Y conviene decirlo de forma directa porque las redes sociales pueden transformar una promesa política en un supuesto “cheque confirmado” en cuestión de horas.

No hay actualmente un pago federal de 5 mil dólares que los estadounidenses puedan reclamar.

La situación es distinta a un beneficio aprobado por el Congreso o a un pago del Internal Revenue Service que ya tenga calendario.

En este caso existe una promesa política condicionada a un resultado electoral, pero todavía faltan legislación, financiamiento, reglas de elegibilidad y un sistema para distribuir el dinero.

Ese matiz cambia completamente la historia.

¿Cuánto costaría realmente entregar 5 mil dólares a cada adulto?

La cifra es gigantesca.

Reuters estimó que el programa costaría alrededor de 1.35 billones de dólares si se pagaran 5 mil dólares a unos 270 millones de adultos.

Para ponerlo en perspectiva, AP señaló que el gobierno federal ya enfrenta un déficit anual cercano a 1.8 billones de dólares y una deuda nacional que superó los 40 billones de dólares.

Por eso la pregunta no debería ser solamente “¿Trump dará 5 mil dólares?”.

La pregunta realmente importante es:

¿De dónde saldrían los $1.35 billones necesarios para hacerlo?

La respuesta todavía no existe.

¿Las promesas monetarias que no ha cumplido Trump son un antecedente?

Sí. Y aquí es donde la nueva propuesta merece ser observada con más cuidado.

Trump ya ha hablado anteriormente de diferentes mecanismos para devolver dinero a los estadounidenses. Algunos quedaron en declaraciones, otros se transformaron en propuestas y ninguno produjo el supuesto pago generalizado que llegó a discutirse públicamente.

¿Qué pasó con el supuesto dividendo de DOGE?

En febrero de 2025, Trump dijo que estudiaba devolver a los estadounidenses 20% de los ahorros obtenidos por el Department of Government Efficiency, DOGE.

La idea original había sido planteada por el empresario James Fishback. Su propuesta calculaba que, si DOGE conseguía ahorrar 2 billones de dólares, una quinta parte podría utilizarse para entregar unos 5 mil dólares por hogar contribuyente. Reuters informó que el cálculo dependía de que DOGE alcanzara esos 2 billones de dólares en ahorros.

Pero había un problema evidente: conseguir esos ahorros.

Reuters señaló que el esfuerzo había identificado entonces alrededor de 8,500 millones de dólares en ahorros, una fracción mínima de la meta de 2 billones de dólares.

CBS News también recogió la opinión de economistas que consideraban poco probable que el programa pudiera materializarse. Además, cualquier pago directo de ese tipo habría requerido superar obstáculos legislativos.

El resultado fue claro: el supuesto dividendo DOGE nunca se convirtió en el cheque de 5 mil dólares que circuló en redes sociales.

PolitiFact incluso calificó como falsa la afirmación de que Trump había aprobado oficialmente esos cheques de 5 mil dóalres.

¿Qué pasó con el supuesto dividendo de 2 mil dólares por los aranceles?

Esta es probablemente la comparación más cercana con la nueva promesa.

En noviembre de 2025, Trump planteó entregar un “tariff dividend” de al menos 2 mil dólares a los estadounidenses, excluyendo a las personas de mayores ingresos.

La idea era utilizar los ingresos generados por los aranceles para financiar el pago. Pero tampoco hubo entonces un mecanismo definitivo para enviar esos cheques.

AP explicó que los ingresos arancelarios estimados quedaban muy por debajo del costo de entregar 2 dólares por persona. Los expertos también cuestionaron si el pago tendría que aprobarse mediante legislación.

Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó que el supuesto beneficio podría terminar adoptando otra forma, como recortes de impuestos, en lugar de un cheque directo.

Es decir, una promesa que comenzó hablando de dinero para los estadounidenses terminó sin convertirse en el pago directo que muchos imaginaban.

¿Trump sí ha entregado algún pago que llamó “dividendo”?

Sí, pero aquí conviene hacer una distinción.

En 2025, Trump anunció un “Warrior Dividend” de 1,776 dólares para miembros de las Fuerzas Armadas. Ese dinero sí llegó a los beneficiarios, pero no provenía de nuevos ingresos arancelarios como inicialmente podía interpretarse.

AP informó que los pagos salieron de 2.9 mil millones de dólares en fondos de vivienda militar previamente aprobados por el Congreso. Es decir, no se trataba de dinero nuevo creado por los aranceles.

La diferencia es importante.

No todas las promesas monetarias de Trump terminaron igual. Algunas fueron propuestas que nunca se concretaron y otras terminaron utilizando fondos que ya habían sido autorizados.

¿Qué tendría que pasar ahora para que los 5 dólares sean reales?

Hay una ruta bastante clara.

Primero, los republicanos tendrían que conservar ambas cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre.

Después, la administración tendría que presentar una propuesta concreta que establezca cuánto dinero se distribuirá, quién lo recibirá y de dónde saldrán los recursos.

Luego, el Congreso tendría que aprobar la legislación o la autorización presupuestaria necesaria.

Y todavía faltaría lo más práctico: establecer el mecanismo de pago y comenzar a procesar los depósitos o cheques.

Hasta entonces, esos 5 mil dólares siguen siendo una promesa política y no un beneficio federal aprobado.

La experiencia reciente con el dividendo de DOGE y el supuesto pago de 2 mil dólares por aranceles deja una lección bastante sencilla para quien está esperando dinero: que un presidente anuncie un pago no significa que el Tesoro esté listo para enviarlo.

Y esta vez la cifra es mucho mayor.

Trump está hablando de hasta 1.35 billones de dólares para los adultos estadounidenses. Reuters confirmó que todavía no existe una explicación sobre cómo funcionaría el programa.

Por eso, antes de hacer planes con esos 5 mil dólares, yo esperaría algo mucho más concreto que un discurso: una ley, una fuente de financiamiento, reglas de elegibilidad y una fecha de pago.

Eso sí sería un cheque. Lo demás, por ahora, es una promesa.

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