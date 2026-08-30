La forma de obtener la Green Card después de toda una vida sin papeles, pero que muy pocos la conocen

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Quienes comprueben estadía en EE.UU. antes de 1972, tienen posibilidad. Foto: AFP

Una ley migratoria poco conocida permite pedir la residencia permanente o Green Card sin necesidad de un familiar, un empleador o un caso de asilo que respalde la solicitud. Esta vía se llama “registro” (registry), existe desde 1929, y casi nadie puede usarla en la práctica porque depende de una fecha límite que el gobierno no ha tocado en casi 40 años, de acuerdo con el Manual de Políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Esa fecha es el 1 de enero de 1972. Quien quiera calificar tiene que demostrar que entró a Estados Unidos antes de ese día y que ha vivido aquí de forma continua desde entonces, sin interrupciones. Hacer esa cuenta deja un panorama claro: se necesitan más de 54 años de residencia continua, así que la inmensa mayoría de quienes realmente podrían calificar hoy entraron al país siendo niños o adultos jóvenes hace varias décadas y ya están en la última etapa de su vida.

El resultado es una ley que sigue en los libros, pero que se ha vuelto casi simbólica: son muy pocas las personas que logran usarla cada año, y la explicación tiene que ver con una historia que se repite desde hace un siglo.

¿Quién califica para el registro y cómo se pide?

Además de la fecha de entrada, la persona tiene que cumplir varios requisitos adicionales, aunque son menos exigentes que los de otras vías migratorias.

A diferencia de una petición familiar o laboral, el registro no exige un pariente ni un empleador que respalde el caso, ni tampoco un examen médico o un comprobante de ingresos de otra persona, según la misma fuente. Solo hace falta llenar el Formulario I-485 (la solicitud para registrar la residencia permanente) y pagar la cuota correspondiente.

Antes de llegar a ese formulario, conviene tener claros los requisitos que USCIS revisa uno por uno:

Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972

Haber vivido en el país de forma continua desde esa entrada, sin haber salido

Estar físicamente presente en Estados Unidos al momento de presentar la solicitud

Tener buena conducta moral

No tener antecedentes que generen inadmisibilidad, aunque existen algunas excepciones (waivers) para ciertos casos

No ser deportable por causas relacionadas con terrorismo

Que el caso, en general, merezca una decisión favorable a discreción de la agencia

¿Por qué la fecha se quedó congelada en 1972?

La fecha límite del registro no siempre fue la misma, y de hecho el Congreso la ha movido varias veces a lo largo de casi un siglo, cada vez que dejó de tener sentido práctico. Así ha cambiado desde que se creó la ley, según el fact sheet de la American Immigration Council:

1929: la ley original cubría a quien hubiera entrado antes del 3 de junio de 1921

1940: la fecha avanzó al 1 de julio de 1924

1958: se movió al 28 de junio de 1940, y además se eliminó el requisito de que la persona no fuera deportable, lo que permitió incluir a quienes habían entrado sin inspección o se habían quedado más tiempo del permitido en su visa

1965: la fecha pasó al 30 de junio de 1948

1986: quedó en el 1 de enero de 1972, la que sigue vigente hasta hoy

Ese patrón de actualizaciones se detuvo hace cuatro décadas, y las cifras muestran el efecto: entre 1985 y 1989, casi 59,000 personas se hicieron residentes permanentes gracias al registro, pero en toda la década de 2010 la cifra cayó a apenas 911, de acuerdo con la misma organización. Entre más tiempo pasa sin que el Congreso mueva la fecha, menos gente queda con vida para poder usarla.

¿Hay algún esfuerzo en el Congreso para actualizar la fecha?

Aunque por ahora se ha quedado solo en una propuesta, la representante demócrata Zoe Lofgren, junto con otros cinco legisladores, reintrodujo el 25 de julio de 2025 un proyecto de ley para renovar esta parte de la ley migratoria, según su propio comunicado.

El texto de la iniciativa no propone otra fecha fija como las anteriores: en su lugar, plantea que cualquier persona que lleve al menos siete años viviendo de forma continua en el país pueda calificar, sin importar en qué año se lea la ley en el futuro.

“Necesitamos controlar nuestras fronteras, pero también necesitamos una solución de reforma sencilla para quienes han residido pacíficamente durante mucho tiempo en Estados Unidos”, dijo Lofgren al presentar la iniciativa.

Mientras el Congreso no mueva la fecha, el registro seguirá siendo, en la práctica, una puerta angosta que solo pueden cruzar quienes han pasado más de medio siglo en el país sin haber podido arreglar su situación migratoria por ninguna otra vía.

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