ICE amplía los arrestos en aeropuertos: a quiénes están deteniendo

GENERANDO AUDIO...

Seguridad en aeropuertos. Foto: Envato

Tomar un vuelo doméstico dentro de Estados Unidos solía parecer un trámite rutinario para muchos inmigrantes. Hoy, esa sensación cambió. ICE amplía los arrestos en aeropuertos y, según una investigación de The New York Times, incluso personas con procesos migratorios abiertos o casadas con ciudadanos estadounidenses han terminado bajo custodia mientras intentaban abordar un avión.

La nueva estrategia, documentada con expedientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y testimonios de abogados de inmigración, comenzó a hacerse visible en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos de Estados Unidos. El cambio marca un giro importante en la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

¿Por qué ICE amplía los arrestos en aeropuertos de Estados Unidos?

Hasta hace poco, los operativos en terminales aéreas estaban dirigidos principalmente contra personas con órdenes finales de deportación.

Ahora el panorama es distinto.

De acuerdo con The New York Times, el programa también alcanza a personas cuya visa expiró, aunque tengan una solicitud de residencia permanente, renovación de visa, permiso laboral o asilo en trámite.

Bajo el criterio actual del gobierno, permanecer en el país tras el vencimiento de una visa puede ser considerado una situación migratoria irregular, incluso cuando existe un expediente pendiente ante las autoridades.

Un portavoz del DHS aseguró que la administración trabaja para impedir que quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos utilicen vuelos nacionales, salvo para abandonar el país mediante un proceso de autodeportación.

¿Cómo localiza ICE a los viajeros en los aeropuertos?

La investigación explica que la operación se apoya en la colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y ICE.

El sistema Secure Flight, utilizado desde hace años para verificar pasajeros por motivos de seguridad, también permite cruzar información migratoria antes del abordaje.

Según documentos obtenidos mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) y un reporte de Reuters, la TSA compartió información de más de 31 mil viajeros entre el inicio del actual mandato presidencial y febrero de 2026. Esa colaboración habría derivado en más de 800 arrestos, aunque las autoridades no precisaron cuántos ocurrieron dentro de los aeropuertos.

La administración tampoco confirmó oficialmente el alcance completo de esta expansión.

¿Quiénes están siendo detenidos por ICE en los aeropuertos?

Lo que más inquieta a abogados y organizaciones de defensa es que los perfiles son muy variados.

Entre los casos documentados aparecen:

Cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperaban su residencia permanente

que esperaban su residencia permanente Trabajadores con visas laborales en proceso de renovación

en proceso de renovación Personas con solicitudes de asilo activas

Ex participantes de programas de intercambio con visas J-1 vencidas

Inmigrantes con autorización de trabajo vigente mientras esperan una resolución

Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el de Chantal Morales Rojas, una ecuatoriana de 27 años detenida el 20 de julio cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines entre Denver y Oakland. Su abogada, Laura Lichter, sostiene que la joven había solicitado permanecer legalmente en Estados Unidos antes del vencimiento de su visa y contaba con autorización laboral emitida por el propio DHS.

Las imágenes de su arresto, grabadas por otros pasajeros, circularon rápidamente en redes sociales y reavivaron el debate sobre los nuevos alcances de la política migratoria.

¿Qué recomiendan los abogados si debes viajar?

Especialistas en inmigración reconocen que sus consejos han cambiado radicalmente.

Shannon Shepherd, vicepresidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Chicago, explicó a The New York Times que antes recomendaba viajar dentro del país con una identificación válida. Ahora sugiere evitar vuelos domésticos si existe un cambio de estatus migratorio pendiente.

Por su parte, el abogado Charles Kuck, con casi cuatro décadas de experiencia, afirmó que nunca había visto operativos de esta magnitud contra personas sin antecedentes penales que simplemente esperaban una respuesta de las autoridades migratorias.

Si un agente de ICE te aborda en un aeropuerto, organizaciones como la ACLU y el National Immigration Law Center (NILC) recomiendan:

Mantener la calma y no oponer resistencia

Preguntar si eres libre de retirarte cuando no exista una detención formal

cuando no exista una detención formal Mostrar únicamente documentación vigente , cuando corresponda

, cuando corresponda No firmar documentos sin asesoría legal , ya que podrían implicar la renuncia a derechos migratorios

, ya que podrían implicar la renuncia a derechos migratorios Solicitar hablar con un abogado lo antes posible

La ofensiva migratoria en los aeropuertos todavía plantea muchas preguntas. El DHS mantiene como meta incrementar los arrestos diarios de inmigración y, aunque no ha detallado cuántas personas han sido detenidas bajo esta nueva estrategia, los testimonios recopilados por The New York Times, junto con datos de Reuters, muestran que los aeropuertos se están convirtiendo en un nuevo escenario de vigilancia migratoria.

Para miles de inmigrantes con procesos pendientes, un vuelo nacional dejó de ser únicamente un viaje: ahora también puede convertirse en un encuentro inesperado con las autoridades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.