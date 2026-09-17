Una niña de primer grado y su madre, detenidas por ICE en Charlotte tras ser engañadas por un “abogado falso”

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Ydienays y Zoeh fueron detenidas durante una cita de asilo. Foto: AFP

Ydienays Dariana Domínguez acudió el lunes 14 de septiembre a una cita migratoria de rutina en Charlotte, Carolina del Norte, junto con su hija Zoeh, de 6 años y alumna de primer grado en la Sugar Creek Charter School. La familia, originaria de Venezuela, vive en Charlotte desde 2024 mientras tramita su solicitud de asilo, de acuerdo con Siembra NC, la organización de defensa de inmigrantes que documentó el caso desde el primer día.

Domínguez trabaja en un almacén y, según Siembra NC, agentes migratorios le pidieron expresamente llevar a Zoeh a ese control de rutina.

Anderson Pirela, esposo de Domínguez, padre de la niña y barbero de oficio, las llevó hasta la oficina migratoria y esperó en el estacionamiento mientras la cita, programada para las 9:00 horas, seguía su curso. Horas más tarde, un oficial de ICE llamó a su celular para avisarle que madre e hija habían quedado bajo custodia, según Siembra NC.

El caso forma parte de un patrón que las organizaciones de inmigrantes documentan cada vez con más frecuencia en Charlotte, donde personas siguen presentándose a sus citas de rutina de asilo aun cuando ese mismo trámite puede terminar en una detención inmediata. Detrás de la detención hay, además, un fraude previo: alguien que se hizo pasar por representante legal de la familia para apelar una orden de expulsión y nunca cumplió, un episodio que se explica con más detalle más adelante.

¿Cómo llegó la familia a esta cita con ICE?

El problema legal de la familia empezó cerca de un mes antes de la detención, cuando un juez nunca se presentó a la audiencia virtual de asilo que tenían programada. Después de esa audiencia fallida se emitió una orden de expulsión en su contra, de acuerdo con Siembra NC.

Ante esa falla del propio sistema, la familia contrató a una persona que se presentó como representante legal para apelar la orden. Esa persona los estafó y nunca llegó a presentar la apelación, según la organización, mientras Domínguez y Zoeh siguieron acudiendo a sus citas de rutina sin saber que el trámite seguía sin resolverse.

Quedarse sin representación legal real en medio de un proceso de asilo es un riesgo que ha crecido junto con las reglas migratorias más estrictas del último año.

Desde agosto de 2026, por ejemplo, una persona que falta a una entrevista de asilo ante USCIS —un trámite distinto al de esta familia, pero dentro del mismo proceso general— cuenta con apenas 10 días calendario para justificar la ausencia, un margen mucho más corto que el que existía antes.

Cronología del caso de Ydienays Dariana Domínguez

Noviembre de 2024: la familia se muda de Houston a Charlotte

la familia se muda de Houston a Charlotte Mayo de 2026: Zoeh se gradúa de kínder en Sugar Creek Charter School

Zoeh se gradúa de kínder en Sugar Creek Charter School Cerca de un mes antes del 14 de septiembre: un juez no se presenta a la audiencia virtual de asilo y se emite una orden de expulsión

14 de septiembre de 2026: Domínguez y Zoeh acuden a su cita de rutina y son detenidas

Domínguez y Zoeh acuden a su cita de rutina y son detenidas Esa misma noche: Domínguez logra una breve llamada con su esposo desde un número de Virginia

¿Qué pasó después de la detención?

La familia y Siembra NC alcanzaron a organizar una conferencia de prensa en Charlotte para pedir que el caso de asilo volviera ante un juez antes de cualquier traslado adicional. Andreina Malki, gerente de defensa de Siembra NC, advirtió que Zoeh debería estar pensando en su próximo proyecto de arte y no en un centro de detención migratoria por una falla que no le correspondía.

Esa gestión no alcanzó a evitar el desenlace, pues esa misma noche Domínguez logró comunicarse brevemente con su esposo desde un número con clave de área de Virginia, lo que confirmó que ambas habían sido trasladadas a ese estado.

Días después, Domínguez y su hija ya habían sido deportadas a Venezuela, confirmó Pirela a Excélsior, medio que hasta ahora es el único en reportar ese desenlace. “Me dijo que estaba bien y que estaba con la niña, pero que no podía decirme más nada”, relató sobre esa llamada.

¿Es un caso aislado en Charlotte?

La detención ocurre, además, cuando Charlotte se acerca al primer aniversario de la Operación Charlotte’s Web de la Patrulla Fronteriza, un operativo de una semana en noviembre de 2025 que llevó una oleada de agentes federales a la ciudad y que todavía tiene demandas y procesos penales abiertos.

Varios ciudadanos estadounidenses fueron acusados de agredir a agentes durante ese operativo, cargos que la Fiscalía federal retiró después en algunos casos. Apenas este mes, un jurado dio un veredicto dividido en uno de esos procesos, declarando culpable a un manifestante de agredir a un agente y absolviendo a otro, según el mismo despacho de Carolina del Norte.

El caso de Zoeh y su madre tampoco es aislado dentro del propio proceso de asilo, pues Siembra NC ha documentado al menos 20 detenciones de solicitantes de asilo en Charlotte durante 2026, y abogados que colaboran con el grupo aseguran haber visto muchas más sin reportar, de acuerdo con NC Newsline.

Un patrón parecido ocurrió meses antes en Durham, donde dos alumnos de primaria hondureños y sus padres fueron detenidos y deportados en menos de 48 horas tras acudir también a una cita de rutina, según ese mismo medio. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional respondió entonces que la familia ya tenía una orden final de expulsión dictada por un juez después de faltar a una audiencia migratoria previa, y que fueron devueltos juntos a Honduras. Siembra NC rechazó esa versión públicamente.

¿Cómo identificar a un abogado real y uno falso?

El fraude de los llamados “notarios” —personas sin licencia legal que se hacen pasar por representantes migratorios, como la que engañó a esta familia— es otro riesgo que crece junto con el endurecimiento de las reglas de asilo, como ha documentado una alianza contra el fraude a inmigrantes lanzada este año en Nueva York: cobran por trámites que nunca completan y, en algunos casos, amenazan con reportar a sus propios clientes ante ICE si se quejan.

Antes de contratar a alguien para un trámite migratorio, estas son señales de alerta que recomienda revisar la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Solo un abogado con licencia o un representante acreditado por el gobierno puede dar asesoría legal migratoria.

Un “notario” en Estados Unidos no es lo mismo que un abogado, aunque en países de habla hispana el término signifique otra cosa.

Que alguien pida quedarse con los documentos originales es una señal de alerta.

Amenazar con reportar al cliente ante ICE si se queja del servicio es otra bandera roja común.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre el caso, de acuerdo con el mismo despacho de Carolina del Norte.

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