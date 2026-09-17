¿Tu Green Card está por vencer? Esto debes hacer para reemplazarla

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Primer plano de una tarjeta de residencia permanente de EE. UU. Foto: Envato.

Para un residente permanente en Estados Unidos, tener una Green Card vigente y en buenas condiciones no es un detalle menor. Si está por vencer, se perdió, fue robada, está dañada o contiene información incorrecta, el trámite para obtener una nueva puede hacerse ante USCIS, generalmente mediante el Formulario I-90. Hay, sin embargo, una excepción importante: las tarjetas de residencia condicional de dos años siguen otro procedimiento.

¿Cuándo es necesario reemplazar la Green Card?

USCIS contempla varias situaciones en las que un residente permanente puede solicitar el reemplazo de su tarjeta. Entre ellas están:

La Green Card ya venció o vencerá dentro de los próximos seis meses

La tarjeta fue perdida, robada o destruida

El documento está dañado o mutilado y la información ya no puede leerse correctamente

y la información ya no puede leerse correctamente El residente cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos

USCIS emitió la tarjeta con información incorrecta debido a un error del Departamento de Seguridad Nacional

La tarjeta fue emitida, pero nunca llegó al residente y fue devuelta a USCIS

Aquí hay una distinción que suele generar confusión: perder la tarjeta no significa automáticamente perder la residencia permanente. La Green Card funciona como evidencia del estatus de residente permanente. USCIS señala que los residentes permanentes utilizan el Formulario I-90 para solicitar el reemplazo de esa tarjeta.

¿Qué formulario se utiliza para renovar o reemplazar la Green Card?

Para una tarjeta de residencia permanente de 10 años, el trámite habitual es el Formulario I-90, Application to Replace Permanent Resident Card.

La propia solicitud contempla diferentes motivos. Por ejemplo, existen casillas específicas para una tarjeta perdida o robada, una tarjeta dañada, un cambio legal de nombre, un error de USCIS y una tarjeta que ya venció o vencerá en seis meses.

Green Card. Foto: Envato.

Pero cuidado si tu Green Card tiene una vigencia de dos años. En ese caso se trata de una residencia condicional y no corresponde simplemente presentar el I-90 para renovar la tarjeta. USCIS indica que, dependiendo del caso, debe presentarse el Formulario I-751 para eliminar las condiciones de residencia, normalmente dentro de los 90 días anteriores al vencimiento.

¿Cuánto cuesta reemplazar una Green Card en 2026?

Este es uno de los datos que conviene revisar antes de presentar la solicitud porque las tarifas migratorias pueden cambiar.

Según el cuadro de tarifas vigente de USCIS, el Formulario I-90 cuesta 415 dólares si se presenta en línea y 465 dólares si se presenta en papel. Sin embargo, existen situaciones en las que la tarifa es de 0 dólares, entre ellas ciertos casos en los que USCIS emitió la tarjeta pero nunca fue recibida y fue devuelta a la agencia, o cuando el error en los datos fue responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional. También puede existir la posibilidad de solicitar una exención de tarifas en determinados casos.

Por eso no conviene pagar una cantidad tomada de una publicación antigua o de un video en redes sociales. La tarifa debe comprobarse directamente en USCIS antes de enviar el I-90.

¿Cuánto tarda USCIS en reemplazar una Green Card?

Aquí aparece otro punto que muchos residentes pasan por alto: presentar el formulario no significa que la nueva tarjeta llegará inmediatamente.

Los tiempos pueden cambiar y dependen del procesamiento de USCIS. Como referencia, los datos históricos de la agencia muestran una mediana nacional de 7.9 meses para los casos I-90 durante el año fiscal 2026 hasta el 30 de junio de 2026. Una mediana no es una promesa de cuánto tardará un caso individual.

USCIS permite consultar tanto los tiempos de procesamiento como el estado de una solicitud utilizando el número de recibo.

¿Qué pasa si perdí la Green Card mientras estaba fuera de Estados Unidos?

Este escenario requiere más atención.

Si un residente permanente pierde, le roban o se le vence la Green Card mientras está en otro país, el problema inmediato puede ser demostrar su documentación para regresar a Estados Unidos. CBP contempla documentación de transporte para residentes permanentes que se encuentran temporalmente fuera del país sin su tarjeta I-551 por motivos como pérdida, robo o vencimiento.

Proceso de Green Card en Estados Unidos. Foto creada con inteligencia artificial.

En estos casos, la recomendación práctica es contactar a la embajada o consulado de Estados Unidos correspondiente y revisar los requisitos para obtener la documentación necesaria antes de intentar regresar.

Una vez resuelta la situación de viaje, el residente todavía puede necesitar presentar el Formulario I-90 para obtener una nueva tarjeta.

¿Qué documentos necesito para solicitar el reemplazo?

Los documentos dependen del motivo de la solicitud.

Si todavía tienes tu Green Card, normalmente deberás proporcionar la información de esa tarjeta. Si fue perdida o destruida y no tienes una copia, las instrucciones de USCIS contemplan documentos oficiales de identidad que incluyan datos como nombre, fecha de nacimiento, fotografía y firma.

También pueden ser necesarios documentos que acrediten un cambio legal de nombre o que permitan demostrar cuál es la información biográfica correcta.

El I-90 puede presentarse en línea o en papel. Para la opción digital, el residente necesita una cuenta de USCIS y deberá cargar los documentos correspondientes.

Un detalle importante: antes de enviar cualquier solicitud migratoria, conviene revisar la versión vigente del formulario y la tarifa directamente en USCIS. Los formularios antiguos pueden ocasionar problemas innecesarios.

La Green Card puede vencer sin que el estatus de residente permanente desaparezca automáticamente, pero dejar pasar el vencimiento sí puede complicar situaciones tan cotidianas como demostrar la residencia, trabajar o viajar. Por eso, si la fecha de expiración está cerca, perder tiempo esperando no suele ser una buena estrategia.

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