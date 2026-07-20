Riesgos de perder el estatus migratorio por el uso de documentos falsos

GENERANDO AUDIO...

Proceso migratorio en Estados Unidos. Foto creada con Leonardo.ai.

Muchos inmigrantes creen que, una vez obtenida la residencia o un permiso de trabajo, los errores del pasado quedan atrás. No siempre ocurre así. Las revisiones migratorias que realiza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pueden volver a poner sobre la mesa hechos ocurridos años antes, especialmente si hubo uso de documentos falsos o declaraciones engañosas para obtener un beneficio migratorio.

La inquietud ha crecido en Estados Unidos después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reforzara los procesos de revisión de solicitudes relacionadas con residencias permanentes, autorizaciones de empleo y naturalización.

Para quienes regularizaron su situación migratoria, la pregunta es inevitable: ¿puedo perder mi estatus migratorio en Estados Unidos por haber usado documentos falsos antes?

La respuesta corta es que sí puede existir un riesgo, aunque no todos los casos terminan con la pérdida del estatus migratorio. Todo depende de las circunstancias, del tipo de documento utilizado y del propósito con el que fue presentado.

La abogada de inmigración Jessica Dominguez ha advertido que uno de los escenarios más delicados es el de personas que ingresaron sin autorización al país y, posteriormente, utilizaron tarjetas de Seguro Social falsas, permisos de trabajo apócrifos o identificaciones alteradas para intentar regularizar su situación.

Desde la perspectiva del Manual de Políticas de USCIS, el fraude migratorio ocurre cuando una persona hace una declaración falsa sobre un hecho importante con la intención de obtener un beneficio migratorio. Esa conducta puede convertir al solicitante en inadmisible e incluso afectar trámites futuros.

¿Qué documentos falsos pueden generar problemas con USCIS?

No todos los casos son iguales, pero especialistas en inmigración coinciden en que estas conductas suelen generar las mayores complicaciones:

Utilizar una tarjeta de Seguro Social falsa

Presentar un permiso de trabajo alterado

Usar la licencia de conducir o el acta de nacimiento de otra persona

Mentir en solicitudes de visa o beneficios migratorios

Declararse ciudadano estadounidense sin serlo

La firma The Mendoza Law Firm explica que hacerse pasar por ciudadano de Estados Unidos es una de las faltas más graves dentro de la legislación migratoria. Incluso, una afirmación verbal realizada para obtener un empleo o algún beneficio puede traer consecuencias permanentes en determinados casos.

¿Qué pasa si trabajé con papeles falsificados en Estados Unidos?

El portal jurídico Abogado.com recuerda que trabajar con documentos falsificados no sólo puede tener consecuencias migratorias, sino también penales.

La legislación estadounidense considera fraude la falsificación, alteración, posesión o utilización de documentos con el objetivo de obtener beneficios bajo las leyes migratorias. Si además se utilizó el número de Seguro Social perteneciente a otra persona, la conducta podría investigarse como robo de identidad, un delito federal que puede implicar multas e incluso penas de prisión.

USCIS también señala que presentar autorizaciones de empleo falsas o documentos auténticos pertenecientes a otra persona puede derivar en procesos de deportación o impedir un futuro ajuste de estatus.

¿Existen opciones si cometiste un error migratorio hace años?

Aunque el panorama puede parecer desalentador, no todos los casos están perdidos.

La abogada María Mendoza explica que algunas personas pueden ser elegibles para el Perdón I-601, siempre que demuestren que un cónyuge o un padre ciudadano estadounidense o residente permanente sufriría dificultades extremas si la solicitud fuera rechazada.

Además, dependiendo del historial migratorio, también podrían existir alternativas mediante programas humanitarios, como:

Visa U , para víctimas de determinados delitos

, para víctimas de determinados delitos Visa T , para víctimas de trata de personas

, para víctimas de trata de personas VAWA, para víctimas de violencia familiar

El mayor error no suele ser el que ocurrió hace años, sino intentar ocultarlo durante un trámite actual. Las políticas migratorias cambian, las verificaciones son cada vez más profundas y los expedientes permanecen.

Si existe alguna duda sobre un episodio del pasado, lo más prudente es revisar el historial migratorio junto con un abogado antes de presentar una nueva solicitud. Anticiparse siempre resulta menos costoso que intentar explicar una inconsistencia cuando ya está frente a un oficial de inmigración.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.