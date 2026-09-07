Santa Mónica reparte 6 millones de dólares para la renta: el criterio migratorio que decide a quién ayuda primero

GENERANDO AUDIO...

La aplicación de la ley migratoria federal ha impactado en inmigrantes. Foto: AFP

Santa Mónica repartirá 6 millones de dólares entre inquilinos en riesgo de perder su vivienda. Sin embargo, y debido al mismo presupuesto, la ciudad decidirá el orden en que atiende las solicitudes tomando en cuenta, entre otros factores, el golpe que la aplicación de la ley migratoria federal ha causado en el hogar del solicitante.

El programa se llama Santa Monica Renter Aid (SMRA) y ofrece ayuda financiera de corto plazo y manejo de caso a inquilinos de la ciudad que están a punto de quedarse sin techo.

Lo administra The People Concern, una organización sin fines de lucro contratada por el ayuntamiento, y se paga con Measure GS, un impuesto local a la venta de bienes raíces que los propios votantes de Santa Mónica aprobaron en noviembre de 2022, es decir, dinero municipal, no un fondo federal.

Para calificar, el solicitante debe vivir en Santa Mónica, ganar como máximo 120% del ingreso medio del área (unos 126,000 dólares al año para una persona sola, hasta 180,000 para una familia de cuatro) y estar en riesgo real de perder su vivienda. Cualquier hogar puede aplicar sin importar si el solicitante es o no ciudadano estadounidense, y esta ayuda tampoco cuenta como carga pública, la regla que puede negarle una Green Card a quien haya usado ciertos beneficios públicos.

¿Cómo decide Santa Mónica a quién ayuda primero?

El presupuesto solo alcanza para unas 150 familias en el primer año de operación, y la ciudad ya anticipa que la demanda superará ese número.

De acuerdo con un reporte interno de la ciudad, las solicitudes elegibles se ordenan con una herramienta de evaluación estandarizada que asigna un puntaje de prioridad según varios factores de vulnerabilidad. Estos son los factores que suman puntos en esa evaluación.

El nivel de ingreso del hogar

El riesgo de desalojo que enfrenta el hogar

Ser adulto mayor

Tener una discapacidad

Tener hijos menores de edad en casa

Haber vivido antes en situación de calle

Haber pasado por el sistema de crianza temporal (foster care)

El impacto que la aplicación de la ley migratoria federal haya tenido sobre el hogar

Ese puntaje solo decide en qué orden se revisan los expedientes, no garantiza que la ayuda llegue. El mismo documento aclara que cumplir los requisitos o tener un puntaje alto no asegura que la familia quede inscrita en el programa.A quien no alcance lugar, la ciudad le da información y lo remite a otros recursos locales, regionales o comunitarios.

¿Por qué la aplicación de ICE puede dejar a alguien sin poder pagar la renta?

La ciudad no explica en su documento por qué incluyó ese factor, pero el mecanismo ya está documentado a nivel nacional.

Según Stateline, la inestabilidad de vivienda casi siempre empieza con la ausencia forzada del sostén económico del hogar: cuando ICE detiene o deporta a esa persona, la familia deja de recibir ingreso de inmediato, y perder solo unos días de sueldo puede significar perder la renta del mes.

El miedo a que los descubran también empuja a muchos inmigrantes a evitar contratos formales o a no pedir ayuda del gobierno aunque la necesiten, y terminan en viviendas informales sin ninguna protección legal.

En Minneapolis y St. Paul, en Minnesota, los avisos de desalojo presentados este año ya suman 2,585, 25% más que en el mismo periodo de 2023 y 2024, después de que una operación migratoria detuvo a más de 4,000 personas en diciembre de 2025, de acuerdo con el mismo reportaje de Stateline.

Según un análisis de LAEDC publicado en enero de 2026, 61% de los negocios consultados en el condado de Los Ángeles reportó una caída de ventas de al menos 10% y una tercera parte dijo que sus empleados tenían miedo de presentarse a trabajar, un patrón parecido del lado de los ingresos.

Santa Mónica no es la única ciudad que respondió con un fondo de emergencia. Otros gobiernos locales crearon programas parecidos después de operaciones de ICE en su zona.

Santa Ana, California, abrió un fondo de 100,000 dólares para renta de emergencia

El condado de Clark, en Washington, destinó 50,000 dólares para familias que se quedaron sin quien sostenía el hogar por una acción migratoria, aunque la demanda superó rápido ese monto

Minneapolis y St. Paul reunieron alrededor de un millón de dólares cada una para ayuda de emergencia con la renta

¿Cómo se aplica al programa de Santa Mónica?

Los interesados pueden llenar la solicitud en línea o pedirle a un socio comunitario que la llene por ellos. Para quien prefiera ayuda en persona, The People Concern ofrece sesiones de apoyo en varios idiomas en Virginia Avenue Park y en la Biblioteca Principal de Santa Mónica, donde el personal ayuda a completar el formulario y a subir los documentos que pide el programa.

La primera ventana de solicitud abrió el 22 de julio y cerró el 20 de agosto de 2026, así que el programa no acepta solicitudes por ahora. La ciudad ya avisó que abrirá nuevas ventanas de solicitud más adelante, y que anunciará las fechas en la página oficial del programa. El personal de Santa Mónica presentó o tiene programado presentar los detalles del programa ante la Comisión de Discapacidades, la Comisión de Vivienda y Servicios Humanos, el grupo comunitario Familias Latinas Unidas y la organización Santa Monica Black Community Group.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.