ICE vuelve a romper su propio récord de detenciones: así fue agosto, según el DHS

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Según el DHS, agosto es el mes con más detenciones en la historia de ICE. Foto: AFP

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a casi 51,000 personas indocumentadas en agosto, la cifra mensual de detenciones más alta que ha reportado el Departamento de Seguridad Nacional. Es la tercera vez seguida que el gobierno de Trump presume un nuevo récord de detenciones migratorias.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ICE detuvo a 50,925 personas en agosto, por encima de las 50,208 de julio, que hasta ese momento era el récord. Julio, a su vez, había superado los 43,900 arrestos de junio. Julio y agosto son los únicos dos meses que rebasaron la barrera de 50,000 detenciones, aunque el DHS cuenta a junio también dentro de esta racha de tres meses seguidos de récord.

El comunicado no solo presume la cifra, también repite la oferta del gobierno para que las personas indocumentadas se vayan del país por su cuenta antes de ser detenidas.

¿Cómo fue subiendo la cifra de detenciones mes con mes?

Así avanzó el conteo de arrestos de ICE en los últimos tres meses, según el DHS:

43,900 detenciones en junio de 2026

50,208 detenciones en julio de 2026

50,925 detenciones en agosto de 2026

El salto de julio a agosto fue de poco más de 700 arrestos, mucho más chico que el salto de junio a julio, que fue de más de 6,000. Aun así, el gobierno presenta los tres meses seguidos como una sola racha de récords consecutivos, sin distinguir el tamaño de cada salto.

¿Qué dijo el gobierno sobre este nuevo récord?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, atribuyó la cifra al trabajo del personal de la dependencia y aseguró que “los trabajadores de DHS siguen rompiendo récords mientras defienden la patria y protegen al pueblo estadounidense”. Mullin también le advirtió directamente a quien no tenga papeles en regla que “si estás en el país ilegalmente, VETE AHORA. Si no, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”.

DHS continues to break records.



For the THIRD STRAIGHT month— @ICEgov set a new record for the highest number of illegal aliens arrested in a single month. This is promises made, promises kept in action.



If you are here illegally, LEAVE NOW or we will find, arrest, and deport… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 5, 2026

El mismo comunicado asegura que más de 3 millones de personas indocumentadas han dejado Estados Unidos desde que Trump volvió a la presidencia. Como parte de esa estrategia, el gobierno ofrece 3,000 dólares y un vuelo gratis a quien decida autodeportarse a través de la aplicación CBP Home, en vez de esperar a ser arrestado.

¿A quiénes destacó el DHS entre los arrestados de agosto?

Junto con las cifras generales, el DHS también publicó una lista de casos específicos, todos con condenas o cargos por delitos graves. Esta es la lista completa que compartió la dependencia, con el país de origen, el delito y dónde ocurrió:

Osbert Marion Otien Owuor, de Kenia, condenado por asesinato en Compton, California.

Masroor Ahmed Butt, de India, condenado por intento de conducta sexual ilícita y posesión de pornografía infantil en Washington, D.C.

Jorge Emigdio Ortiz-Barrios, de Guatemala, condenado por conspiración para distribuir fentanilo en Cincinnati, Ohio.

Edison Javier Bueno-Tenempaguay, de Ecuador, condenado por intento de conducta sexual y agresión sexual a una menor de entre 13 y 15 años en el condado de Bergen, Nueva Jersey.

Wilmark Orozco-Huerta, de México, condenado por homicidio vehicular y manejar bajo los efectos del alcohol con lesiones graves en el condado de Polk, Florida.

Moises Gutierez, de México y miembro de la pandilla Paisas, con antecedentes por manejar bajo los efectos del alcohol y reingreso ilegal, además de dos arrestos por delitos sexuales contra un menor.

Daniel Alexander Martinez-Murillo, de Honduras y miembro de la pandilla Somos Pocos Pero Locos, condenado por robo agravado en Houston, Texas.

El DHS aclaró que estos casos ocurrieron a lo largo de los últimos tres meses, no solo en agosto, y remitió a quien quiera ver más ejemplos a su propia página de casos, WOW.DHS.gov.

Un día antes, el DHS había anunciado los resultados de la Operación Rotten Apple en Nueva York, con 2,197 personas indocumentadas detenidas entre el 27 de julio y el 29 de agosto.

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