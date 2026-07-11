Universidades públicas de Florida podrían cerrar sus puertas a estudiantes indocumentados

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Florida restringe acceso a estudiantes indocumentados. Foto Leonardo.ai.

Para muchos jóvenes, terminar la preparatoria significa empezar a imaginar la universidad. En Florida, sin embargo, ese camino podría volverse mucho más complicado para miles de estudiantes indocumentados. El estado dio un nuevo paso hacia una política que limitaría su ingreso a las universidades públicas, una medida que ha abierto un intenso debate sobre educación, inmigración y acceso a las oportunidades.

La Junta de Gobernadores de Florida, organismo que supervisa las 12 universidades públicas del estado, aprobó avanzar con una propuesta que restringiría la matrícula de personas que no se encuentren legalmente en Estados Unidos. La iniciativa todavía no entra en vigor, pero, si supera los pasos pendientes, comenzaría a aplicarse durante el ciclo académico 2027-2028.

¿Qué propone Florida para restringir el acceso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas?

La propuesta establece que una persona sin presencia legal en Estados Unidos no podrá matricularse por primera vez en aquellas universidades públicas que, durante los dos años académicos anteriores, no hayan podido admitir a todos los solicitantes académicamente calificados.

En la práctica, la medida afectaría principalmente a instituciones donde la demanda supera la capacidad disponible. Es decir, universidades que rechazan estudiantes por falta de espacio, profesores, programas o recursos, aun cuando cumplen los requisitos académicos.

Durante la discusión, los integrantes de la Junta modificaron el texto original para evitar consecuencias no previstas. Según explicó su presidente, Alan Levine, el objetivo no es impedir que estudiantes que viven fuera de Estados Unidos puedan inscribirse en programas universitarios en línea ofrecidos por instituciones floridanas.

La propuesta aún deberá pasar por un periodo de consulta pública de 14 días. Si no recibe objeciones relevantes, regresará a la Junta de Gobernadores para una votación definitiva en septiembre, de acuerdo con información publicada por el Miami Herald.

¿Por qué genera polémica esta medida en Florida?

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que la política castigaría a jóvenes que prácticamente han crecido en el estado.

Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, declaró a CBS que muchos de estos estudiantes llegaron siendo niños, cursaron toda su educación en escuelas de Florida y consideran al estado como su hogar. Desde esa perspectiva, la propuesta rompería la continuidad educativa de jóvenes que ya forman parte de sus comunidades.

En contraste, el gobernador Ron DeSantis respaldó públicamente la iniciativa. El mandatario aseguró que los recursos de las universidades públicas deben dar prioridad a los residentes legales de Florida, afirmando que quienes crecieron en el estado y cumplen con ese estatus deben ocupar el primer lugar en el acceso a la educación superior.

¿Qué universidades públicas de Florida podrían verse afectadas?

La medida alcanzaría a las 12 universidades del Sistema Universitario Estatal de Florida, entre ellas:

Universidad Internacional de Florida (FIU).

Universidad Atlántica de Florida (FAU).

Otras instituciones públicas administradas por la Junta de Gobernadores.

No aplicaría a universidades privadas, como la Universidad de Miami, que mantienen sus propios procesos de admisión.

¿Es la primera restricción para estudiantes indocumentados en Florida?

No.

La propuesta forma parte de una política estatal cada vez más restrictiva en materia de educación superior. El año pasado, la misma Junta eliminó la posibilidad de que ciertos estudiantes indocumentados pagaran matrícula estatal, beneficio que existía desde una ley aprobada en 2014 para jóvenes que habían estudiado y se habían graduado de escuelas secundarias de Florida.

Si la nueva norma entra en vigor, Florida se sumaría a un grupo reducido de estados, entre ellos Alabama, Georgia y Carolina del Sur, que ya mantienen restricciones totales o parciales para el acceso de estudiantes indocumentados a universidades públicas.

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