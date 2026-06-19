Julión Álvarez, Grupo Firme y Los Alegres del Barranco: los artistas mexicanos que enfrentan problemas con su visa americana

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Foto por MARTIN BERNETTI / AFP

La música regional mexicana vive uno de sus momentos de mayor expansión con sus artistas mexicanos en Estados Unidos, pero ese crecimiento también ha estado acompañado por un obstáculo recurrente para varias figuras del género.

Casos como los de Julión Álvarez, Grupo Firme y Los Alegres del Barranco han puesto el foco en los procesos de autorización de ingreso a Estados Unidos para músicos extranjeros.

Los artistas mexicanos que han enfrentado problemas con su visa americana

En distintos momentos recientes, varios intérpretes del regional mexicano han reportado complicaciones con sus documentos migratorios para ingresar a Estados Unidos.

Julión Álvarez

Grupo Firme

Los Alegres del Barranco

Javier Rosas

Lorenzo de Monteclaro

El Coyote

El Departamento de Estado de Estados Unidos es la entidad encargada de emitir y revisar visas para extranjeros. En determinados casos, las solicitudes pueden entrar en procesos administrativos que implican verificaciones adicionales antes de autorizar el ingreso al país.

Julión Álvarez y su situación migratoria en Estados Unidos

Julión Álvarez se ha convertido en uno de los casos más comentados dentro del regional mexicano por las restricciones que ha enfrentado para presentarse en Estados Unidos entre 2017 y 2025.

El cantante notificó formalmente a sus fanáticos a través de sus redes sociales que su visado había sido revocado.

Su situación ha tenido un impacto directo en su agenda de conciertos.

Especialmente en ciudades con alta presencia de público latino como Houston, Los Ángeles y Chicago.

Grupo Firme y la cancelación de su participación en un festival

La agrupación liderada por Eduin Caz también enfrentó complicaciones relacionadas con sus documentos migratorios.

Grupo Firme informó a través de su cuenta de Instagram que no podría participar en el festival La Onda Fest en California debido a que sus visas de trabajo entraron en “revisión administrativa”.

La banda había negado que tuviera problemas con el trámite de su visa estadounidense durante una conferencia de prensa en Ciudad de México realizada el 8 de abril de 2025.

En ese mismo encuentro con medios, el cantante Caz negó que el grupo interpretara narcocorridos, acatando las nuevas restricciones de algunos gobiernos estatales en México en torno a música y cualquier expresión en público que haga apología del delito. A pesar de esto, semanas después, las visas de trabajo de la agrupación norteña fueron puestas bajo el proceso administrativo.

Los Alegres del Barranco

La medida se produjo luego de una presentación en la que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado por autoridades de Estados Unidos como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esto llevó a la cancelación de las visas y a revisiones sobre el uso de contenido visual en espectáculos públicos vinculados a posibles riesgos de seguridad.

Asimismo, la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación y se pronunció públicamente por este caso por presunta “apología del delito”.

Otros artistas mexicanos que han reportado afectaciones en sus visas americanas

Javier Rosas explicó que su visa de trabajo fue suspendida temporalmente mientras se resolvía un proceso administrativo.

explicó que su visa de trabajo fue suspendida temporalmente mientras se resolvía un proceso administrativo. Lorenzo de Monteclaro confirmó la cancelación de varias presentaciones tras la revocación de su documentación migratoria.

confirmó la cancelación de varias presentaciones tras la revocación de su documentación migratoria. El Coyote informó recientemente, en junio de 2026, que no pudo viajar a California para cumplir compromisos artísticos debido a complicaciones con sus permisos de ingreso.

En todos los casos, los artistas han señalado que se encuentran en proceso de regularización o a la espera de una resolución por parte de las autoridades correspondientes.

El impacto de las visas en artistas mexicanos

Estados Unidos representa uno de los mercados más importantes para la música regional mexicana, con una audiencia millonaria y una alta demanda de conciertos en ciudades con fuerte presencia latina.

En este contexto, los permisos de trabajo se han convertido en un elemento clave para la expansión del género fuera de México.

A esto se le suma que la administración del presidente Donald Trump ha implementado requisitos más estrictos para las visas, lo que ha aumentado los controles y los tiempos de espera, afectando directamente la planificación de giras en territorio estadounidense, en caso de no cumplir con los requisitos.

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