5 datos sobre Scarso, el influencer argentino que hizo famoso a Tim Payne

GENERANDO AUDIO...

Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026. Foto: Harry How / AFP

El influencer argentino Scarso lanzó el pasado 26 de mayo un reto que “se salió de las manos”. En plena previa al Mundial 2026 quiso hacer famoso al futbolista Tim Payne, de Nueva Zelanda, bajo el argumento de que era el jugador “menos conocido” del torneo.

En cuestión de días, el deportista pasó del anonimato a ser una celebridad del Mundial y los 4 mil seguidores en Instagram se convirtieron en casi 6 millones.

Además, por cada millón de usuarios que obtenía Tim Payne, Scarso sumaba una copa a su brindis en imágenes.

5 datos sobre Scarso, el influencer que viralizó a Tim Payne

1. Su nombre real es Valentín Scarsini

Aunque es conocido en redes sociales como Scarso, su verdadero nombre es Valentín Scarsini y nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 2004. En sus biografías de redes sociales se describe como “un tipo sencillo”.

2. Un pequeño equipo de europa también se viralizó por su contenido

Así como logró viralizar a Tim Payne, Scarso ya había hecho este experimento social el año pasado. En esa oportunidad pretendió darle fama “al equipo con menos hinchas del mundo”.

Se trató del FC Balzers, un equipo de fútbol de Liechtenstein. Tras el video del influencer, el club alcanzó en Instagram más de 250 mil seguidores.

3. Su objetivo es unir a todos en nombre de un jugador

Scarso ha aclarado que con el fenómeno de Tim Payne su intención no era solo apoyar a un futbolista, sino que aficionados de distintos países apoyaran a un mismo jugador. “Esto es lo más cerca que hemos estado de la paz mundial”, se lee en los comentarios de sus publicaciones.

“Busqué entre todas las selecciones nacionales que participan en el Mundial a la menos conocida y, tras analizarlas una por una, la encontré. En el grupo G, en Nueva Zelanda, está Tim Payne. De verdad que es el menos conocido. Ni siquiera tiene 5.000 seguidores”, dijo Scarso en el famoso video.

Mientras los seguidores del Payne crecían como la espuma, el mundo del fútbol empezó a contar su carrera deportiva y el propio futbolista se pronunció en Instagram para agradecer a los usuarios en redes sociales.

4. Ha crecido en redes gracias a sus retos virales

El contenido del influencer se centra en retos virales relacionados al fútbol, y con eso ha logrado un crecimiento significativo en sus cuentas. En TikTok acumula casi 900,000 seguidores y en Instagram supera el millón.

Scarso también publica datos curiosos sobre equipos o jugadores y análisis.

5. ¿Por qué se llama Scarso?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Scarso contó que un amigo le dijo que era un término popular en Italia que refiere a un jugador de fútbol “muy malo”.

En esa oportunidad motivó a sus seguidores a empezar a usar el término en ese contexto. “Vos a tu amigo que jugó mal un partido le podés decir: ‘ché bastante scarso tu partido’”, asegurando que es una especie de código secreto entre su comunidad.

Con el fenómeno “Tim Payne”, a la que incluso se sumó la NASA con una imagen satelital, Scarso demostró cuánto poder tienen las redes sociales en la actualidad, conectando a Argentina con Nueva Zelanda.

Lo que comenzó como un simple reto terminó convirtiéndose en uno de los casos virales más llamativos en la antesala del Mundial 2026. De hecho, el futbolista tiene más seguidores en Instagram que la cantidad de habitantes que hay en su país.