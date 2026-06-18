Cómo mantener SNAP pese a las restricciones laborales: 9 exenciones clave

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Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Para muchas familias en Estados Unidos, SNAP no es simplemente una ayuda gubernamental. Es la diferencia entre llenar el refrigerador o hacer cálculos imposibles frente a los precios del supermercado.

Por eso cada cambio en las reglas del programa genera inquietud. En 2026, las exigencias laborales continúan ampliándose para ciertos beneficiarios, pero hay algo que a menudo pasa desapercibido: no todas las personas están obligadas a cumplirlas. Existen exenciones que pueden permitir conservar los beneficios alimentarios incluso cuando se endurecen los requisitos.

La preocupación tiene fundamento. SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, en su traducción al español), conocido anteriormente como food stamps (cupones de alimentos), beneficia a millones de estadounidenses y llegó a respaldar a más del 12% de la población del país durante 2024.

Al mismo tiempo, el Congreso y distintas administraciones han impulsado reformas que buscan vincular más estrechamente la asistencia alimentaria con la participación laboral.

¿Qué cambios afectan a los beneficiarios de SNAP?

Las reglas más estrictas recaen sobre los llamados adultos sanos sin dependientes, conocidos por las siglas ABAWD.

De acuerdo con las regulaciones federales administradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), estas personas generalmente solo pueden recibir beneficios del SNAP durante tres meses dentro de un período de 36 meses si no cumplen determinadas condiciones laborales.

La regla principal exige trabajar, participar en capacitación laboral o realizar actividades autorizadas durante al menos 80 horas al mes.

Sin embargo, la historia no termina ahí.

Las modificaciones impulsadas por leyes recientes, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 y reformas posteriores aprobadas en 2025, ampliaron los grupos sujetos a estas obligaciones. Eso provocó preocupación entre organizaciones comunitarias y defensores de personas de bajos ingresos.

¿Cuáles son las 9 exenciones de SNAP que permiten mantener los beneficios?

Según las directrices federales del USDA, existen nueve circunstancias que pueden eximir a una persona de los requisitos laborales más estrictos del SNAP.

1. Edad

Quedan exentos quienes tengan menos de 18 años o hayan cumplido 65 años.

2. Incapacidad física o mental

Las personas que no pueden trabajar debido a una condición médica documentada pueden seguir recibiendo ayuda alimentaria sin cumplir las horas laborales exigidas.

3. Embarazo

Las beneficiarias embarazadas también están protegidas por una exención específica.

4. Responsabilidades de cuidado

Esta excepción aplica a quienes:

Cuidan a un menor de 14 años

Viven con una persona incapacitada

Son responsables directos de su atención diaria

5. Trabajo suficiente o ingresos equivalentes

Si ya trabajas al menos 30 horas semanales o ganas una cantidad equivalente a esas horas tomando como referencia el salario mínimo federal, podrías quedar exento de los requisitos ABAWD.

6. Tratamiento por consumo de sustancias

Participar regularmente en programas de rehabilitación por alcoholismo o drogadicción también puede proteger la elegibilidad.

7. Estudios o capacitación laboral

Las personas inscritas al menos a tiempo parcial en programas educativos reconocidos, universidades o programas oficiales de empleo y formación pueden acceder a una exención.

8. Beneficios por desempleo

Recibir compensación por desempleo o haber solicitado estas prestaciones mientras esperas una resolución también puede ser suficiente para evitar sanciones.

9. Veteranos y miembros tribales

Los veteranos militares y ciertos integrantes de tribus nativas americanas o nativas de Alaska reconocidas cuentan con protecciones especiales dentro del programa.

¿Por qué es importante conocer las exenciones de SNAP?

Foto: AFP

Una de las mayores dificultades del sistema no siempre es cumplir las reglas. Muchas veces el problema es desconocerlas.

Organizaciones comunitarias y especialistas en asistencia pública llevan años advirtiendo que miles de personas pierden beneficios porque no reportan correctamente una condición que ya las hace elegibles para una exención.

La realidad es que cada caso es diferente. Una madre que cuida a un hijo pequeño, un trabajador con horarios variables, un veterano o alguien que enfrenta una condición médica pueden tener derechos que no conocen.

Y cuando los precios de los alimentos siguen presionando el presupuesto familiar, perder SNAP por un error administrativo puede convertirse en un golpe mucho más duro de lo que reflejan las estadísticas.

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