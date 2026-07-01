La CBP busca recién graduados para puestos federales en todo el país: cómo aplicar

| 17:24 | Jackelin Díaz | CBP
El programa busca talento joven para incorporarse a funciones de seguridad y administración en todo el país.
Foto: AFP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) inició una convocatoria nacional dirigida a recién graduados interesados en trabajar en el sector federal. La CBP abrió vacantes para graduados recientes en distintas áreas operativas y administrativas dentro del sistema de seguridad fronteriza.

La agencia forma parte del Departamento de Seguridad Nacional y supervisa el control de fronteras, comercio internacional y entrada de viajeros. El programa busca atraer talento joven para fortalecer operaciones en todo el país.

Pero los puestos federales para recién graduados en Estados Unidos incluyen funciones técnicas, administrativas y de apoyo operativo.

Las autoridades federales explican que estas vacantes forman parte de una estrategia de reclutamiento para renovar la fuerza laboral en áreas críticas.

CBP abre empleos federales para recién graduados en Estados Unidos

La CBP busca candidatos que hayan terminado recientemente estudios universitarios o técnicos.

Las posiciones disponibles se distribuyen en distintas regiones del país y pueden incluir trabajo en aeropuertos, puertos marítimos y oficinas administrativas. Las oportunidades laborales en CBP para recién graduados permiten ingresar al servicio federal sin experiencia previa en algunos casos.

De esta forma, la agencia prioriza perfiles con formación en seguridad, justicia criminal, administración pública, tecnología y áreas relacionadas.

Requisitos para aplicar a empleos de la CBP en Estados Unidos

Los aspirantes deben cumplir con:

  • Ser ciudadano estadounidense
  • Haber completado un programa educativo reciente
  • Aprobar verificaciones de antecedentes
  • Cumplir con evaluaciones médicas y de seguridad
  • Demostrar disponibilidad para reubicación

Por otra parte, los requisitos para trabajar en la CBP en Estados Unidos varían según el puesto.

Cómo aplicar a las vacantes de la CBP paso a paso

El proceso de solicitud se realiza a través de plataformas oficiales de empleo federal.

Los candidatos deben crear un perfil en el portal de empleos del Gobierno y cargar su información académica y profesional.

  • Crear una cuenta en USAJOBS
  • Buscar vacantes de CBP para recién graduados
  • Completar el formulario de aplicación
  • Adjuntar documentos académicos
  • Enviar la solicitud y esperar evaluación

Qué tipo de puestos ofrece la CBP a recién graduados

Las vacantes incluyen diferentes áreas dentro del sistema de seguridad fronteriza.

Los puestos pueden abarcar desde apoyo administrativo hasta funciones técnicas en sistemas de control y análisis de datos. Los empleos de la CBP para jóvenes graduados permiten adquirir experiencia dentro del Gobierno federal desde etapas tempranas de la carrera profesional.

Beneficios de trabajar en la CBP en Estados Unidos

Los empleos federales incluyen beneficios laborales competitivos:

  • Seguro médico y dental
  • Planes de jubilación federal
  • Vacaciones pagadas
  • Estabilidad laboral
  • Oportunidades de crecimiento profesional

Igualmente, los beneficios de empleo federal en Estados Unidos forman parte del atractivo principal para recién graduados que buscan estabilidad laboral a largo plazo.

Consejos para aumentar las posibilidades de ser contratado

Los expertos en empleo federal recomiendan preparar la solicitud con anticipación:

  • Revisar cuidadosamente los requisitos de cada puesto
  • Adaptar el currículum al formato federal
  • Incluir toda la experiencia académica relevante
  • Aplicar a múltiples vacantes disponibles
  • Seguir instrucciones del portal USAJOBS

Por ello, la preparación para empleos en el Gobierno de EE. UU. puede aumentar significativamente las probabilidades de ser seleccionado.

La CBP busca fortalecer su fuerza laboral con talento joven

La agencia federal continúa ampliando sus programas de reclutamiento para cubrir necesidades operativas.

El objetivo es incorporar nuevos profesionales que apoyen funciones clave en seguridad fronteriza, comercio y control migratorio.

Pero el reclutamiento de recién graduados en la CBP forma parte de una estrategia nacional para modernizar la fuerza laboral federal.

Sin embargo, los interesados deben revisar constantemente las convocatorias oficiales para no perder oportunidades de aplicación.

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