Las canciones de Chyno y Nacho que siguen sonando en fiestas latinas

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Chyno y Nacho harán una gira musical en 2026 y 2027. Foto: Alexander Tamargo / AFP

Las canciones de Chyno y Nacho, especialmente las de su primera etapa como dúo musical, nunca han dejado de sonar en fiestas latinas. Sus temas más exitosos no solo se han convertido en “himnos” de encuentros entre amigos, sino que les han permitido proyectar una nueva gira.

“Radio Venezuela World Tour 2026-2027” es el nombre de la gira de conciertos que anunciaron recientemente en Instagram y que se extenderá por más de 20 países, tanto en América Latina como en Europa.

Tras el anuncio oficial, los fans del dúo venezolano están rememorando las canciones que una y otra vez les pusieron a bailar. Según plataformas de música, estas son las más reproducidas:

Las 5 canciones de Chyno y Nacho que siguen sonando en fiestas latinas

1. “Andas en mi cabeza”, con Daddy Yankee

La combinación del ritmo urbano con una letra romántica la convierte en una canción infaltable para las fiestas. Además, su presencia en todas las plataformas digitales la mantiene vigente.

Actualmente, supera los 750 millones de reproducciones en Spotify y es la más escuchada de Chyno y Nacho en la aplicación. Asimismo, en YouTube tiene casi dos mil millones de reproducciones.

Cabe destacar que el tema cuenta con la colaboración de Daddy Yankee, lo que aumentó su alcance mundial.

2. “Mi niña bonita”

Es probablemente la canción más famosa de Chyno y Nacho, no solo por el impacto musical que causó desde su estreno en 2009, sino por su antigüedad. De hecho, fue el tema que los llevó al reconocimiento internacional que ahora tienen.

“Mi niña bonita” combina merengue, pop y reguetón y es capaz de levantar a todos en una fiesta latina.

El tema alcanzó los primeros puestos en las listas de Billboard en su época de lanzamiento y actualmente tiene más de 400 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

3. ‘Me voy enamorando’, con Farruko

Es un ritmo urbano fusionado con una letra romántica de amor colegial. Su videoclip grabado en Venezuela se hizo viral por las actuaciones de varios jóvenes.

Acumula más de mil 300 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify supera los 228 millones de reproducciones.

También formó parte de la prestigiosa lista Billboard en 2015, lo que lo consolidó como uno de los temas más destacados del dúo caribeño.

4. “El poeta”

Es seguramente el tema más romántico de Chyno y Nacho, lo que se evidencia en el título. Combinando reguetón con pop latino, en Spotify supera los 73 millones de reproducciones.

“El poeta” fue lanzado en 2011 y se convirtió en uno de los temas más sonados del momento, tanto en Venezuela como en Estados Unidos.

5. “Tú me quemas” con Gente De Zona y Los Cadillac’s

Una canción de ritmos caribeños y pop latino que también genera nostalgia en cualquier fiesta entre latinos, que inmediatamente se remontan al 2015, año de su lanzamiento.

Acumula más de un millón de visualizaciones en YouTube y 71 millones de reproducciones en Spotify. Y al igual que otros temas, la colaboración con Gente de Zona y Los Cadillac’s le otorgó mayor proyección internacional.

Chyno y Nacho formaron su dúo musical en 2007, y con estas canciones escalaron hasta la cúspide del éxito en Latinoamérica y Estados Unidos. En 2017 decidieron separarse por motivos personales.

En 2020, Jesús Miranda (Chyno) sufrió una neuropatía periférica y encefalitis, a raíz de haber contraído COVID-19.

La enfermedad, tratamiento y posterior recuperación de Chyno, que le dejó algunas secuelas físicas, motivaron a que Nacho se acercara nuevamente en muestra de apoyo emocional. Con el paso del tiempo ocurrió lo inevitable: la amistad resurgió y el dúo se lanzó a una nueva etapa.