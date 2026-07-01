Próximos lanzamientos de Space Coast: fechas y misiones confirmadas en 2026

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Lanzamientos espaciales Space Coast. Foto creada con IA

Pocas regiones en Estados Unidos viven con la intensidad de la Space Coast de Florida. Si estás planeando una visita o simplemente eres un apasionado de los cohetes, vale la pena seguir de cerca los próximos lanzamientos de Space Coast, porque el calendario de 2026 sigue sumando misiones de alto perfil.

La actividad espacial no se ha detenido. Tras un 2025 histórico con 109 lanzamientos orbitales, la Costa Espacial apunta a repetir una cifra similar durante 2026 gracias al aumento de operaciones de SpaceX, United Launch Alliance (ULA), Blue Origin y la NASA, según el seguimiento que realiza el Orlando Sentinel con base en los comunicados oficiales de las agencias y empresas aeroespaciales.

¿Cuántos lanzamientos tendrá Space Coast durante 2026?

Las cifras hablan por sí solas.

De acuerdo con la actualización publicada por el Orlando Sentinel, la Costa Espacial suma 42 lanzamientos orbitales programados para 2026, una cifra que podría aumentar conforme se confirmen nuevas ventanas de despegue.

El reporte, elaborado con información oficial de SpaceX, NASA, United Launch Alliance y Blue Origin, detalla que el calendario contempla:

36 misiones de SpaceX , incluyendo 35 Falcon 9 y un Falcon Heavy

, incluyendo y Cuatro lanzamientos de United Launch Alliance , con cohetes Atlas V y Vulcan

, con cohetes y Una misión de Blue Origin con el poderoso New Glenn

con el poderoso Un lanzamiento de la NASA mediante el Space Launch System (SLS) para la esperada misión Artemis II

También están previstos dos vuelos espaciales tripulados, lo que confirma que Florida continuará siendo el principal punto de partida de las misiones estadounidenses.

¿Cuáles son los próximos lanzamientos de Space Coast confirmados?

El calendario ya tiene varias fechas marcadas.

Según Orlando Sentinel, basado en los cronogramas oficiales de las compañías espaciales, estas son algunas de las misiones más esperadas:

3 de julio: United Launch Alliance utilizará un Atlas V para colocar 29 satélites del proyecto Amazon Kuiper en órbita terrestre baja. La propia ULA ha señalado que este será el último de los nueve lanzamientos Atlas V contratados originalmente por Amazon antes de dar paso al cohete Vulcan

utilizará un para colocar en órbita terrestre baja. La propia ULA ha señalado que este será el último de los nueve lanzamientos Atlas V contratados originalmente por Amazon antes de dar paso al cohete Vulcan 3 de julio: Ese mismo día, SpaceX volverá a despegar desde Cabo Cañaveral con una nueva misión Starlink , que transportará 29 satélites destinados a ampliar su red global de internet

Ese mismo día, volverá a despegar desde Cabo Cañaveral con una nueva misión , que transportará destinados a ampliar su red global de internet No antes de agosto: La misión CRS-35 llevará suministros a la Estación Espacial Internacional, una operación logística clave dentro del programa de abastecimiento de la NASA que será ejecutada por SpaceX

¿Qué otras misiones importantes llegarán a Space Coast este año?

El calendario no termina ahí.

Entre las misiones más llamativas figura el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, previsto no antes del 30 de agosto, mediante un Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy.

De acuerdo con la NASA, este observatorio permitirá estudiar la energía oscura, la materia oscura y miles de millones de estrellas y galaxias gracias a un campo de visión mucho más amplio que el del telescopio Hubble.

Más adelante también despegará la misión Crew-13, que llevará astronautas de la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y Roscosmos rumbo a la Estación Espacial Internacional. El manifiesto oficial de la NASA indica que la comandante será Jessica Watkins, quien se convertirá en la primera astronauta de la agencia en realizar dos vuelos a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX.

Otro lanzamiento que genera enorme expectativa es Artemis II. La NASA mantiene esta misión como el regreso de astronautas a los alrededores de la Luna utilizando el gigantesco cohete Space Launch System, considerado el vehículo más potente construido por la agencia espacial en décadas.

¿Por qué Space Coast sigue rompiendo récords?

La respuesta ya no depende únicamente de la NASA.

Durante años, la Costa Espacial giró alrededor de los programas gubernamentales. Hoy el escenario es completamente distinto. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y United Launch Alliance han transformado a Florida en un centro de actividad constante donde prácticamente cada semana existe la posibilidad de ver un cohete elevarse sobre el Atlántico.

Esa competencia también explica el crecimiento acelerado de los lanzamientos. Mientras SpaceX continúa ampliando la constelación Starlink, Amazon impulsa su red Project Kuiper, Blue Origin acelera el desarrollo de New Glenn y la NASA concentra buena parte de sus esfuerzos en el programa Artemis.

Todo indica que la historia aún está lejos de terminar. Si el calendario mantiene su ritmo actual, los próximos lanzamientos de Space Coast volverán a convertir a Florida en uno de los lugares más observados del planeta por científicos, turistas y aficionados al espacio.

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