La lista oficial y actual de ciudades santuario en EE.UU.: qué municipios de California, Illinois y Nueva York aparecen

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La nómina identifica ahora 12 estados, tres condados y 18 ciudades. Foto: AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) redujo en octubre de 2025 la lista oficial de jurisdicciones santuario que había publicado apenas 3 meses antes, sacando a un estado completo y a un condado que sí figuraban en la versión original.

La nómina vigente identifica ahora 12 estados, tres condados y 18 ciudades señalados por mantener políticas que, según el gobierno federal, obstruyen la aplicación de las leyes migratorias. California, Illinois y Nueva York siguen encabezando el documento, tanto como estados completos como con municipios puntuales dentro de sus fronteras.

La lista nació de la Orden Ejecutiva 14287, firmada por el presidente Trump el 28 de abril de 2025, que ordenó al Departamento de Justicia identificar públicamente a los gobiernos locales que, a su juicio, protegen de la deportación a inmigrantes indocumentados. Cook County y la ciudad de Chicago, en Illinois, aparecen en el documento desde su primera publicación y no han salido de él pese a los meses transcurridos. Nueva York, por su parte, tiene dos ciudades señaladas desde el origen del documento, no solo una.

¿Qué ciudades y condados de California, Illinois y Nueva York están en la lista oficial del DOJ?

Según el documento publicado por la Oficina del Fiscal General, actualizado el 31 de octubre de 2025, San Francisco aparece registrada dos veces, una como ciudad y otra como condado, porque el DOJ trata ambas jurisdicciones como entidades separadas con autoridades distintas. Rochester es la segunda ciudad de Nueva York que aparece en el documento, y ha estado registrada ahí desde su primera publicación, en agosto de 2025.

California (estado completo)

Los Ángeles

Berkeley

San Francisco (ciudad)

San Francisco (condado)

San Diego County

Illinois (estado completo)

Chicago

Cook County

Nueva York (estado completo)

Ciudad de Nueva York

Rochester

El documento no explica por qué Nevada y el condado de Baltimore, en Maryland, salieron de la lista entre agosto y octubre de 2025, aunque el propio DOJ ha dicho que retira jurisdicciones conforme estas remedian sus políticas. Louisville, en Kentucky, sigue siendo, hasta donde hay registro público, el único caso de una ciudad que revocó sus protecciones a inmigrantes tras recibir una carta de advertencia del Departamento de Justicia.

En la práctica, esto no ha alterado el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales de California, Illinois y Nueva York: siguen sin compartir información migratoria con ICE ni permitir que sus agentes entren a una vivienda sin una orden firmada por un juez, algo que también determina qué puede o no hacer un agente de ICE que toca la puerta sin ese documento.

¿Qué otros municipios contempla el Center for Immigration Studies que no aparecen en la lista del DOJ?

De acuerdo con el mapa del Center for Immigration Studies, actualizado el 29 de junio de 2026, este instituto —que promueve políticas migratorias más restrictivas— mantiene desde 2015 un conteo propio de jurisdicciones santuario que no depende de ninguna designación federal.

Su mapa coincide con el DOJ en marcar a California, Illinois y Nueva York como estados completos, pero usa criterios propios basados en datos de ICE para decidir qué más incluir. En California e Illinois no agrega ningún municipio adicional a los ya designados por el gobierno federal; toda la diferencia está en Nueva York.

Nueva York, condados adicionales según el CIS (sin designación oficial del DOJ):

Albany

Condado de Albany

Condado de Dutchess

Condado de Monroe

Condado de Nassau

Condado de Orange

Condado de Putnam

Condado de Rockland

Condado de Saratoga

Condado de Suffolk

Condado de Sullivan

Condado de Tompkins

Condado de Ulster

Condado de Warren

Condado de Westchester

Condado de Yates

Ninguno de estos municipios adicionales cuenta con una designación oficial por parte del Departamento de Justicia, sino que forma parte del seguimiento independiente que hace un centro de estudios privado. El condado de Monroe, por ejemplo, incluye a Rochester dentro de su territorio, la misma ciudad que el DOJ ya tenía designada de forma oficial desde agosto de 2025. Westchester y Nassau, dos de los condados suburbanos más grandes del área metropolitana de Nueva York, tampoco tienen designación federal, pese a que el CIS los contempla en su conteo. Para efectos legales y de presión federal, la lista del DOJ sigue siendo la única que tiene consecuencias documentadas.

¿Qué consecuencias trae aparecer en la lista oficial del DOJ?

Estar en la lista no equivale a perder fondos federales de forma automática ni a recibir sanciones inmediatas, porque cada acción del Ejecutivo depende de que los tribunales la avalen. El Departamento de Justicia demandó a la Ciudad de Nueva York el 24 de julio de 2025 por sus políticas de protección a inmigrantes y ha seguido presionando a otras jurisdicciones desde entonces.

La presión, sin embargo, no viene solo del gobierno federal: en Texas, el gobernador Greg Abbott logró que Dallas ampliara su cooperación policial con ICE bajo la amenaza de retirarle fondos de seguridad pública y del Mundial FIFA 2026, aunque esa ciudad nunca ha aparecido en la lista oficial del DOJ.

¿Qué sigue para las ciudades santuario en EE.UU.?

La fiscal general Pamela Bondi afirmó en el comunicado oficial que las políticas de santuario “ponen en riesgo a los ciudadanos americanos por diseño” y adelantó que su oficina seguirá litigando contra estas jurisdicciones junto con el Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno federal también ofreció asistencia a cualquier jurisdicción que quiera salir de la lista, siempre que elimine antes sus protecciones a inmigrantes.

Las organizaciones de defensa migrante advierten que la presión federal desalienta a las propias autoridades locales de invocar estas protecciones, aunque las políticas sigan vigentes en el papel, lo que genera un efecto disuasorio sobre la comunidad incluso sin que cambie ninguna ley.

Ese temor se combina con el aumento de detenciones de personas con estatus migratorio regular o incluso ciudadanía estadounidense que ha documentado una investigación de ProPublica, que ya contabiliza más de 170 casos en los primeros 9 meses de la actual administración. El DOJ no fijó fecha para la próxima actualización de la lista, pero reconoció desde el inicio que el documento no es exhaustivo y seguirá cambiando conforme recopile más información.

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