Qué hacer si ICE toca tu puerta: tus derechos paso a paso — lo que puedes decir, lo que no tienes que firmar y a quién llamar primero

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Recuerda que tienes el derecho a guardar silencio y convocar a un abogado.

Con el aumento de operativos migratorios del ICE en todo el país, cada vez más familias enfrentan la posibilidad de que agentes toquen su puerta sin previo aviso. Sin embargo, ante ese escenario, conocer los propios derechos puede marcar la diferencia: la Constitución protege a todas las personas en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio.

De acuerdo con diversas organizaciones e instituciones, como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ciudad de Nueva York, existe una serie de pasos sobre cómo actuar ante este escenario.

Lo primero: no abras la puerta

Éste es el punto de partida y es el más importante. Según el NIJC, los agentes de inmigración necesitan una orden judicial firmada por un juez para poder entrar a una vivienda sin el consentimiento del ocupante. Si la puerta permanece cerrada, los agentes no tienen autoridad legal para forzar el ingreso, a menos que cuenten con ese documento específico.

Si es el caso, habla desde adentro, ya sea a través de la puerta o una ventana, y pregunta directamente si tienen una orden judicial. Si dicen que sí, pídeles que la deslicen por debajo de la puerta antes de abrir. Aquí es donde viene una distinción que puede cambiar el resultado:

Orden judicial firmada por un juez: autoriza legalmente la entrada al domicilio, incluso sin consentimiento del ocupante. Tiene el nombre del juez y su firma.

autoriza legalmente la entrada al domicilio, incluso sin consentimiento del ocupante. Tiene el nombre del juez y su firma. Orden administrativa del ICE (formulario I-200 o I-205): está firmada por un agente del ICE, no por un juez. No otorga autoridad legal para entrar a la vivienda sin que el ocupante abra voluntariamente la puerta.

Si el documento que presentan es una orden administrativa, tienes derecho a no abrir. Comunícalo con calma desde adentro: “No consiento la entrada.”

Tus derechos durante el encuentro

Si en algún momento los agentes logran entrar, ya sea porque tenían orden judicial o porque alguien de la casa abrió la puerta, la Constitución sigue protegiéndote. De acuerdo con la ACLU y el NIJC, éstos son los derechos que aplican en ese momento:

Derecho a guardar silencio: no estás obligado a responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, cómo entraste al país ni cuál es tu estatus migratorio. Puedes decir en voz alta: “Me acojo a mi derecho a guardar silencio.”

no estás obligado a responder preguntas sobre tu lugar de nacimiento, cómo entraste al país ni cuál es tu estatus migratorio. Puedes decir en voz alta: “Me acojo a mi derecho a guardar silencio.” Derecho a no mentir: aunque no tienes que hablar, nunca proporciones información falsa ni documentos alterados. Eso puede agravar la situación legalmente.

aunque no tienes que hablar, nunca proporciones información falsa ni documentos alterados. Eso puede agravar la situación legalmente. Derecho a hablar con un abogado: tienes derecho a consultar con un abogado antes de responder cualquier pregunta. Solicítalo de forma explícita: “Quiero hablar con mi abogado antes de responder.”

tienes derecho a consultar con un abogado antes de responder cualquier pregunta. Solicítalo de forma explícita: “Quiero hablar con mi abogado antes de responder.” Derecho a no firmar nada: no firmes ningún documento sin haberlo leído y entendido, especialmente si se trata de formularios de salida voluntaria del país. Firmar ese tipo de documentos puede afectar seriamente tu caso migratorio.

no firmes ningún documento sin haberlo leído y entendido, especialmente si se trata de formularios de salida voluntaria del país. Firmar ese tipo de documentos puede afectar seriamente tu caso migratorio. Derecho a mantener la calma: no corras, no discutas y no te resistas físicamente, aunque consideres que se están violando tus derechos. Mantén las manos visibles en todo momento.

Qué hacer antes de que eso ocurra: el plan de seguridad

El NIJC recomienda no esperar a que ICE llegue para tomar decisiones. Preparar un plan de seguridad con anticipación es una de las medidas más efectivas que una familia puede tomar, y no requiere recursos económicos, solo organización.

Memoriza o guarda en un lugar seguro los números de teléfono de tu abogado de inmigración o de una organización legal de confianza.

los números de teléfono de tu abogado de inmigración o de una organización legal de confianza. Designa a una persona de confianza que pueda hacerse cargo de tus hijos si eres detenido, y entrega a esa persona una autorización escrita y notariada para tomar decisiones médicas y legales por ellos.

que pueda hacerse cargo de tus hijos si eres detenido, y entrega a esa persona una autorización escrita y notariada para tomar decisiones médicas y legales por ellos. Informa a la escuela o guardería de tus hijos quién puede recogerlos en caso de emergencia.

de tus hijos quién puede recogerlos en caso de emergencia. Comparte con tus familiares cómo usar el localizador oficial de detenidos del ICE en locator.ice.gov, para que puedan encontrarte si quedas bajo custodia.

cómo usar el localizador oficial de detenidos del ICE en locator.ice.gov, para que puedan encontrarte si quedas bajo custodia. Ten a la mano tus documentos migratorios vigentes: permiso de trabajo, tarjeta de residente, visa u otro documento que acredite tu situación legal actual.

A quién llamar primero si eres detenido o presencias una detención

Según el NIJC y recursos oficiales de la ciudad de Nueva York, éstas son las líneas de ayuda disponibles:

ActionNYC (para residentes de Nueva York): 1-800-354-0365. Orientación legal gratuita y confidencial para inmigrantes.

(para residentes de Nueva York): 1-800-354-0365. Orientación legal gratuita y confidencial para inmigrantes. Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC): Ofrece representación legal gratuita o de bajo costo para residentes de Illinois e Indiana, además de recursos en línea disponibles para todo el país en immigrantjustice.org.

Ofrece representación legal gratuita o de bajo costo para residentes de Illinois e Indiana, además de recursos en línea disponibles para todo el país en immigrantjustice.org. ACLU: En aclu.org puedes encontrar recursos por estado y reportar posibles violaciones a tus derechos durante un operativo migratorio.

Si eres testigo de una detención en la calle y te sientes seguro para hacerlo, puedes grabar lo que ocurre con tu teléfono, siempre que no interfieras con la operación. No publiques imágenes sin verificar en redes sociales y no pongas en riesgo tu propia seguridad.

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