Dallas cambia su política policial frente a ICE: qué significa para los inmigrantes en el norte de Texas

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Agentes de ICE pueden prolongar una detención en una parada de tráfico. Foto: AFP

En Dallas, la policía local opera bajo una nueva política que amplía su cooperación con los agentes federales de inmigración y cambia las reglas de lo que puede ocurrirle a un inmigrante en una parada de tráfico o cualquier otra interacción con un oficial.

Desde abril pasado, la ciudad actualizó su Orden General 315.04 —el documento interno que regula la relación con ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)— tras una disputa con el Gobierno estatal que puso en juego casi 90 millones de dólares en fondos públicos, incluyendo recursos para la seguridad del Mundial FIFA 2026.

El resultado es una política que amplía los poderes de los oficiales frente a personas sin estatus migratorio regular, aunque con límites que, al menos en el papel, siguen existiendo.

¿Qué pueden hacer ahora los policías de Dallas que antes no podían?

El cambio más significativo fue la eliminación de una cláusula que prohibía a los oficiales prolongar una detención para investigar el estatus migratorio de alguien o retenerlo a petición de ICE. Según The Texas Tribune, esa protección ya no existe en el texto vigente. La política actual permite lo siguiente:

Preguntar sobre el estatus migratorio de alguien que esté legalmente detenido o arrestado

Compartir esa información con ICE y con otras autoridades federales

Prolongar una detención —en una parada de tráfico, por ejemplo— para retener a una persona a solicitud de agentes de migración

Brindar asistencia operativa a ICE cuando se considere “razonable o necesario.”

De acuerdo con un análisis de datos del Deportation Data Project, la Oficina de ICE en Dallas ha arrestado más personas sin historial criminal que con condenas o cargos penales durante seis meses consecutivos. Ese perfil ayuda a dimensionar quiénes son, en su mayoría, las personas que pueden verse afectadas por estos nuevos poderes en sus interacciones diarias con la policía.

Last summer, ICE agents became a daily fixture of Dallas’ immigration court. Now they are barred from making arrests.



🔗 https://t.co/AvRFxBnQh2 pic.twitter.com/EWuG3VydyY — Dallas Observer (@dallas_observer) June 24, 2026

¿Qué protecciones siguen vigentes para los inmigrantes?

A pesar del giro en la política, la Orden General 315.04 mantiene restricciones que los inmigrantes deben conocer. Según The Texas Tribune, estas son las protecciones que permanecen en pie:

Los oficiales no pueden detener a alguien únicamente para verificar su estatus migratorio . Tiene que existir otra razón legal que justifique la detención o el contacto.

. Tiene que existir otra razón legal que justifique la detención o el contacto. No se puede preguntar el estatus migratorio a víctimas, testigos o personas que están reportando un crimen, salvo que exista causa probable de que cometieron una infracción por separado.

Organizaciones comunitarias y legisladores demócratas en Dallas advirtieron que esta política puede generar un “efecto frío” en los barrios latinos: que las personas eviten llamar a la policía cuando son víctimas de un crimen por miedo a exponer su situación migratoria ante los propios oficiales que deberían protegerlos.

¿Por qué llegó Dallas a este punto y qué pasa en otras ciudades de Texas?

El cambio no fue voluntario. El gobernador Greg Abbott presionó a Dallas con retirarle más de 32 millones de dólares en subsidios de seguridad pública y más de 55 millones para el Mundial FIFA 2026, a menos que la ciudad modificara sus reglas de cooperación con ICE. El alcalde Eric Johnson terminó respaldando los cambios, y el jefe de policía Daniel Comeaux los presentó como una medida de cumplimiento con la ley estatal.

De acuerdo con The Texas Tribune, Dallas no estuvo sola en ese escenario. Houston también revisó su política de cooperación con ICE bajo una amenaza de 114 millones de dólares, y Austin negoció una prórroga para ajustar la suya. La dinámica se repite en las tres ciudades más grandes del estado: Abbott usa el financiamiento como herramienta de presión, y los gobiernos locales, uno a uno, han terminado cediendo.

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