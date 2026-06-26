Las mejores apps de citas que más usan los latinos en Estados Unidos

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Desde 2012, Tinder es de las apps de citas más conocidas. Foto: Hans Lucas / AFP

Buscar pareja ya no depende de reuniones entre amigos, gracias a las apps de citas que permiten conectar a dos personas con los mismos intereses, idioma y raíces. Aunque existen múltiples opciones, los latinos en Estados Unidos tienen sus favoritas.

De hecho, algunas aplicaciones han sido diseñadas especialmente para la comunidad latina, mientras que otras se han consolidado gracias a su enorme cantidad de usuarios y herramientas.

6 apps de citas que prefieren los latinos en Estados Unidos

1. Chispa

Entre los latinos y solteros, Chispa es probablemente la aplicación favorita de miles. Fue desarrollada y lanzada oficialmente en 2017, conectando a usuarios por su cultura, idioma y gustos personales.

Según describe su sitio web, la versión gratuita permite crear un perfil, deslizar perfiles, enviar ‘likes’ y conversar cuando existe coincidencia entre dos usuarios.

Entre las funciones de pago destacan: la posibilidad de ver quién mostró interés en tu perfil, enviar más señales de ‘match’ y aumentar la visibilidad dentro de la plataforma.

2. Tinder

Es la más antigua de todas, lanzada en 2012, y sigue siendo una de las favoritas entre los latinos. La principal ventaja de Tinder es la enorme cantidad de usuarios activos, por lo que conocer a alguien está garantizado.

La versión gratuita permite crear un perfil, deslizar candidatos y enviar mensajes después de un ‘match’. Por su parte, los planes de pago añaden funciones como cambios de ubicación, más ‘likes’ diarios y ver quién gusta de tus fotos.

Aunque llegó a adquirir mala fama por el caso del ‘estafador de Tinder’, que fue detenido en 2025, la app de citas ha reforzado sus normas de seguridad.

3. Facebook Dating

La herramienta está integrada dentro de Facebook y maneja tres detalles que a los latinos les encanta: funciona de manera independiente, es gratuita y no comparte actividad relacionada con en el perfil personal.

Para su mayoría de funciones Facebook Dating no requiere suscripción, lo que la convierte en una opción atractiva para probar suerte en el amor sin gastar dinero.

4. Latin American Cupid

Está orientada especialmente a los latinos y muchos usuarios la utilizan para conectar con personas de México, Colombia, Venezuela, Argentina, República Dominicana y otros países de la región.

En Latin American Cupid, la cuenta gratuita permite crear un perfil y explorar usuarios, pero la mensajería completa y varias herramientas de comunicación están reservadas para los planes Premium.

5. Bumble

A diferencia de las anteriores, Bumble tiene una particularidad: cuando se trata de intereses heterosexuales, las mujeres deben enviar el primer mensaje después del ‘match’.

Es una dinámica que ha dado resultados para priorizar la seguridad. Además, obliga a que los hombres tengan el caballeroso gesto de esperar a que ella sienta la confianza de escribir.

La versión gratuita permite realizar coincidencias y enviar mensajes. Las funciones de pago incluyen filtros avanzados, extensión de coincidencias y la posibilidad de ver quién mostró interés previamente. Bumble es una de las más populares en México.

Si quieres elegir alguna app de citas y explorar tus posibilidades amorosas, piensa en el tipo de conexión que deseas y las funciones que consideres más importantes. Consulta una guía paso a paso para encontrar el amor y no morir en el intento.