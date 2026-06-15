Los 7 K-dramas que más están conquistando a la audiencia latina en Estados Unidos

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El actor Park Bo-gum de “Cuando la vida te da mandarinas”. Foto: AFP

Los K-dramas más populares entre la audiencia latina en Estados Unidos han crecido de forma acelerada gracias a plataformas como Netflix y Viki. Este fenómeno ha consolidado a las series coreanas como una de las categorías más vistas en streaming, de acuerdo con reportes difundidos por estas grandes compañías.

El interés del público hispano se ha expandido especialmente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde escenas virales han impulsado títulos que hoy forman parte del consumo diario de entretenimiento global.

¿Cuáles son los 7 K-dramas de romance más vistos por la audiencia latina?

El consumo de K-dramas románticos entre la audiencia latina en Estados Unidos ha impulsado una selección de títulos que dominan plataformas de streaming.

Estos son los 7 más vistos y comentados actualmente, de acuerdo con Netflix y Viki:

“Cuando la vida te da mandarinas” (When Life Gives You Tangerines) – Netflix

Drama romántico contemporáneo que explora el paso del tiempo y las relaciones humanas desde una perspectiva emocional y realista.

“Woo, una abogada extraordinaria” (Extraordinary Attorney Woo) – Netflix

Historia de romance y crecimiento personal centrada en una abogada con autismo dentro del sistema legal surcoreano.

“Aterrizaje de emergencia en tu corazón” (Crash Landing on You) – Netflix

Uno de los romances más virales entre la audiencia latina: una historia entre Corea del Sur y Corea del Norte.

“Goblin” (Guardian: The Lonely and Great God) – Viki / Netflix (según la región)

Romance fantástico con elementos sobrenaturales y una narrativa emocional muy marcada.

“Propuesta laboral” (Business Proposal) – Netflix

Comedia romántica con identidad oculta en el entorno corporativo que se volvió tendencia global.

“Está bien no estar bien” (t’s Okay to Not Be Okay) – Netflix

Romance psicológico que combina salud mental, amor y vínculos familiares complejos.

“Veinticinco, veintiuno” (Twenty-Five Twenty-One) – Netflix

Historia juvenil de amor y nostalgia ambientada en los años 90 en Corea del Sur.

¿Qué tienen en común los K-dramas románticos más vistos?

Los títulos más populares comparten una estructura narrativa basada en historias de amor con obstáculos, evolución emocional y conflictos personales que refuerzan el drama.

También es común la mezcla de romance con temas familiares, laborales o psicológicos, lo que amplía el alcance de las historias y las vuelve más universales dentro del público global.

A esto se suma una producción visual cuidada, música emocional y episodios de duración corta, lo que favorece el consumo continuo en plataformas digitales.

¿Por qué estos K-dramas se viralizan tanto en redes sociales?

Los momentos más emocionales de los K-dramas virales entre la audiencia latina suelen difundirse rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts.

Escenas de confesiones, reencuentros o finales impactantes generan clips que se comparten de forma masiva, impulsando el descubrimiento de nuevas series completas.

Este fenómeno ha convertido a los K-dramas en parte del consumo habitual de entretenimiento digital, especialmente entre audiencias jóvenes en Estados Unidos.

¿Qué plataformas impulsan el crecimiento de los K-dramas románticos?

El crecimiento de los K-dramas románticos en Estados Unidos está directamente vinculado a la expansión de los catálogos en plataformas como Netflix, Viki y Amazon Prime Video.

Estas plataformas han apostado por incluir más contenido asiático con subtítulos en español, lo que ha permitido su consolidación dentro del mercado hispano.

El algoritmo de recomendación también ha jugado un papel clave, posicionando estos títulos dentro de tendencias globales de entretenimiento.

¿Qué se espera del futuro de los K-dramas románticos en 2026?

El crecimiento de los K-dramas románticos en la audiencia latina en Estados Unidos apunta a consolidarse en 2026 con nuevas producciones originales y mayor inversión internacional.

Las plataformas continúan apostando por historias emocionales con fuerte componente romántico, reforzando su presencia en el mercado hispano y global.

Todo indica que este género seguirá siendo uno de los pilares del consumo de entretenimiento en streaming, especialmente entre audiencias jóvenes.

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