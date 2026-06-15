De “La Reina del Flow” a la maternidad: los momentos que marcaron la vida de Carolina Ramírez antes de tener a su primer hijo

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Carolina Ramírez. Foto: Cindy Ord/Getty Images vía Fox Hispanic Media/AFP

La actriz Carolina Ramírez está experimentando la transición más importante de su vida. La muerte de “Yeimy Montoya”, su personaje en “La Reina del Flow”, le obligó a cerrar el ciclo con nostalgia, pero el destino le presentó un nuevo reto, inesperado, anhelado: ser mamá primeriza.

El pasado 2 de junio, la artista colombiana de 42 años se convirtió en madre de Sur Cornide Ramírez, su primer hijo con el ambientalista argentino Martín Cornide.

“A bordo de este viaje nada es como sueñas o planeas, pero puede ser mejor. Afrontar la maternidad desde la expectativa es inevitable: la maternidad soñada no existe; todo es como es y debe ser”, escribió en Instagram junto a una galería de fotos.

Carolina Ramírez ha demostrado ser una persona realista, reflexiva, con creencias muy marcadas y sin estereotipos. Sin embargo, la maternidad siempre fue su punto débil, el que llegó a descolocarla ante la posibilidad de que nunca lo fuera, pero finalmente lo fue.

Cómo era la vida de Carolina Ramírez antes de ser madre y el punto de inflexión

Después de participar en telenovelas de éxito, como “La Hija del Mariachi” (2006) y “La Pola” (2010), el papel más icónico de Carolina Ramírez llegó en 2018: “La Reina del Flow”. Interpretó a la aguerrida “Yeimy”, personaje que revolucionó el empoderamiento femenino en Latinoamérica.

En aquel entonces ya era esposa del empresario y productor teatral argentino Mariano Bacaleinik, con quien sostuvo 14 años de relación, misma cifra que les separaba en edad.

Durante una entrevista otorgada a la revista Gente, en 2022, la actriz señalaba que la pandemia del COVID-19 le llevó a reflexionar: “Agradecí tanto no tener hijos”. Incluso, reconoció que no sentía el deseo de cambiar su vida.

“En algún momento lo quisimos (tener hijos), porque hay un momento en el que se te dispara el reloj biológico y uno cree, también por presión social, que se va a pasar el tren y que me voy a quedar sin hijos y morir sola. Me entró un miedo”, confesó.

Pero dos años más tarde su vida giró 180 grados tras la ruptura con Bacaleinik. No solo cerró un ciclo sentimental, afirmando que la separación “fue muy digna”, sino que el destino le lanzó a Martín Cornide como una veloz recta de béisbol que atrapó con fuerza.

El amor que le devolvió la ilusión de ser madre

Y fue precisamente la relación con el ambientalista argentino lo que le motivó a intentarlo una vez más: ser mamá, incluso después de los 40. “Estoy más preparada que un yogur. Llevo muchos años buscando, queriendo”, expresó a principios de 2026, en una entrevista para Revista Vea.

Carolina Ramírez confesó que experimentó frustraciones, tratamientos y un intenso trabajo emocional, pero algo cambió en su percepción tras aquel “agradecimiento” por no tener hijos en 2022. Como si el vínculo con Martín Cornide le hubiese devuelto la ilusión.

“Hice todo lo que había que hacer médicamente y no pasó… Y el día que sucedió fue en un momento en que realmente estaba conectada. Yo creo que lo pedí muchísimo, pero Dios no me lo concedía hasta que yo no me ordenara”, expresó a la revista Marie Claire en febrero, cuando anunció públicamente su embarazo.

El 2 de junio se convirtió en mamá, cumpliendo por fin su sueño más personal. “Y ahí, con amor y entrega, tocó soltar las expectativas de cómo ‘debía’ ser y asumir que Dios nos hace camino en sus infinitas formas”, aseguró Carolina Ramírez en sus redes sociales.