Miles de inmigrantes tienen órdenes de deportación sin saberlo: esto es lo que debes revisar hoy mismo

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ICE puede detener a una persona con una orden de deportación activa. Foto: AFP

En 2025, los tribunales de inmigración de Estados Unidos emitieron más de 306,500 órdenes de deportación en ausencia, es decir, contra personas que no se presentaron a sus audiencias, un aumento del 39% respecto al año anterior según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). En los primeros meses de 2026, la cifra ya supera las 48,000 órdenes adicionales, a un ritmo que se aproxima al total registrado en todo 2025.

Pero lejos de considerarse un problema de comunicación, lo cierto es que detrás de esos números hay algo que muchos no saben: una orden de deportación no caduca, puede tener años o incluso décadas, y sigue activa hasta que se ejecute.

Contrario a lo que la mayoría pensaría, la razón principal no tiene relación con la negativa de una persona de no asistir a la corte. En muchos casos, la notificación llegó a una dirección desactualizada, se perdió en el correo o nunca fue entregada correctamente.

¿Cómo puede alguien tener una orden de deportación sin saberlo?

El proceso migratorio en Estados Unidos pasa por las cortes del Departamento de Justicia, donde cada caso recibe un número de expediente y un calendario de audiencias. Si una persona no aparece en la fecha programada, el juez puede emitir una orden de deportación in absentia sin escuchar ningún argumento a su favor, siempre que el tribunal tenga registrado que se envió una notificación.

El problema es que esa notificación se envía por correo postal a la última dirección que figura en el expediente, y los errores son más comunes de lo que parece: nombres mal escritos, números de calle incorrectos o direcciones que ya no corresponden al lugar donde vive la persona.

Una exjueza de inmigración de San Francisco que trabajó en ese cargo durante 35 años declaró al medio Mission Local que existe una historia documentada de fallas en esas notificaciones, y que cuando hay errores en la dirección, la gente simplemente nunca recibe el aviso.

Eso se agrava en el contexto actual, donde las cortes están adelantando audiencias programadas para 2027, 2028 o más adelante, a veces con días de margen. Muchas de las 800 órdenes emitidas en una sola semana en la corte de San Francisco en marzo de 2026 correspondieron a personas que probablemente nunca se enteraron del cambio en su fecha.

Thank you to the more than 300 AILA members who participated in this year’s National Day of Action: A Better Way on Immigration! Together, we met with over 300 congressional offices in April, representing communities and AILA chapters across the country. pic.twitter.com/1vzLVe7GuA — AILA (@AILANational) June 2, 2026

¿Qué pasa si ICE encuentra a alguien con una orden de deportación activa?

Una orden de deportación en ausencia le otorga a ICE autoridad legal para detener y deportar a esa persona sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial. Debido a que no hay audiencia adicional, no existe oportunidad de presentar argumentos en ese momento: la orden ya existe y la agencia puede ejecutarla directamente.

Además de la deportación, el Departamento de Seguridad Nacional propuso en mayo de 2026 triplicar las multas contra quienes tienen órdenes en ausencia sin haberse presentado, con sanciones que podrían llegar a 18,000 dólares. Y quienes son deportados bajo una orden de ese tipo pueden quedar inhabilitados para solicitar ciertos beneficios migratorios durante los siguientes 10 años.

Revertir una orden en ausencia es posible, pero requiere presentar ante la corte una moción argumentando que la inasistencia se debió a falta de notificación o a circunstancias excepcionales como una enfermedad grave. El proceso puede ser largo, costoso y sin garantía de éxito, especialmente si han pasado años desde que se emitió la orden.

Cómo verificar hoy si existe una orden de deportación o un caso abierto

El gobierno federal cuenta con una herramienta gratuita para consultar el estado de cualquier caso migratorio: el Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS, en inglés), que depende de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia. Con ella se puede saber si hay un expediente activo, si existe una orden emitida y cuál es la próxima fecha de audiencia registrada.

Para hacer la consulta en línea hay que ingresar a acis.eoir.justice.gov e introducir el número de expediente del caso, conocido como A-number o número de alien, que aparece en cualquier documento migratorio y comienza con la letra A seguida de ocho o nueve dígitos.

También se puede llamar a la línea automatizada de la EOIR al 1-800-898-7180, disponible en español las 24 horas, que con ese mismo número devuelve información sobre el estado del caso y la próxima audiencia. La consulta no tiene que hacerla el propio inmigrante; cualquier familiar o persona de confianza que tenga el número puede realizarla.

Si al revisar aparece una orden de deportación o un caso con una fecha próxima que la persona desconocía, la recomendación de los abogados es buscar asesoría legal de inmediato, ya sea con un abogado privado o con una organización de ayuda migratoria sin costo.

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