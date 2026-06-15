Pensión máxima del Seguro Social: quiénes califican para recibir $5,181 en 2026

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La economía estadounidense pone de manifiesto el poder del dólar. NurPhoto vía AFP

Para millones de trabajadores en Estados Unidos, la jubilación parece una meta lejana que suele quedar atrapada entre facturas, renta, hijos y jornadas laborales interminables.

Sin embargo, una pregunta aparece cada vez con más frecuencia a medida que se acerca el retiro: ¿es realmente posible recibir más de $5,000 dólares al mes del Seguro Social? La respuesta es sí. Pero llegar a esa cifra exige algo que no está al alcance de todos: décadas de ingresos elevados, constancia laboral y mucha paciencia.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que el beneficio máximo mensual para un jubilado en 2026 será de $5,181 dólares. Se trata de la cantidad más alta que puede recibir una persona bajo el programa de jubilación federal. Lo interesante es que muy pocos trabajadores logran reunir todas las condiciones necesarias para alcanzar ese monto.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio máximo del Seguro Social en 2026?

La idea de cobrar más de $5,000 dólares mensuales del Seguro Social suele generar expectativas. Sin embargo, la realidad es bastante más exigente de lo que muchos imaginan.

Según la SSA, existen tres requisitos fundamentales para acceder al pago máximo de jubilación en Estados Unidos:

Haber trabajado y cotizado durante al menos 35 años

Alcanzar o superar el límite máximo de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social durante esos años

Esperar hasta los 70 años para solicitar los beneficios

Si una de estas condiciones no se cumple, el cheque mensual disminuye.

La Administración del Seguro Social calcula la jubilación utilizando los 35 años con mayores ingresos reportados por cada trabajador. Ese detalle es crucial porque el sistema no premia únicamente la cantidad de años trabajados, sino también cuánto se ganó durante ese período.

¿Por qué los ingresos son tan importantes para calcular la jubilación?

Aquí aparece uno de los factores que más afecta a los trabajadores.

En 2026, el límite imponible del Seguro Social será de $184,500 dólares anuales. Para aspirar al beneficio máximo, una persona tendría que haber ganado al menos esa cantidad —o más— durante los 35 años utilizados en el cálculo.

Hay un detalle poco conocido. Aunque alguien gane por encima de ese umbral, el excedente no aumenta el beneficio futuro. El Seguro Social solo considera los ingresos hasta el límite establecido cada año.

Por esa razón, profesionales con carreras estables y salarios altos suelen tener más probabilidades de acercarse al pago máximo que trabajadores con ingresos irregulares o periodos prolongados fuera del mercado laboral.

¿Cómo afecta la edad de jubilación al monto del cheque?

La edad es otro elemento decisivo.

Aunque los trabajadores pueden solicitar beneficios desde los 62 años, hacerlo implica una reducción permanente del pago mensual. De acuerdo con la SSA, una persona que se jubile a los 62 años en 2026 podría recibir un máximo de $2,969 dólares al mes.

Quienes esperan hasta la edad plena de jubilación —generalmente entre los 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento— podrían alcanzar hasta $4,152 dólares mensuales.

La diferencia aparece al retrasar el retiro hasta los 70 años. En ese escenario, el beneficio máximo aumenta hasta $5,181 dólares gracias a los llamados créditos por jubilación demorada.

¿Qué pasa si una persona no alcanza los 35 años cotizados?

Este es uno de los errores más costosos para el cálculo de la jubilación en Estados Unidos.

Cuando un trabajador no acumula 35 años de historial laboral reportado, el Seguro Social incorpora años con ingresos de cero dólares para completar la fórmula. Esos “años en blanco” reducen el promedio salarial y terminan disminuyendo el beneficio mensual.

Muchos expertos consideran que este es uno de los aspectos menos comprendidos del sistema. No basta con trabajar durante décadas; también es importante evitar interrupciones prolongadas que puedan afectar el promedio de ingresos utilizado por la SSA.

Más que una recompensa automática, el cheque máximo del Seguro Social es el resultado de una estrategia de largo plazo. Mantener ingresos sólidos, revisar periódicamente el historial de cotizaciones y tomar decisiones inteligentes sobre cuándo jubilarse puede representar una diferencia de miles de dólares al año.

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