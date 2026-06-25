Los aeropuertos de Estados Unidos que dejan entrar sin boleto para despedir a un ser querido

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Aeropuertos de EE. UU. dejan entrar sin boleto para despedirte. Foto: Cuartoscuro.

Hay despedidas que duran segundos y otras que se quedan grabadas durante años. Un abrazo antes de abordar un avión, una última foto frente a la puerta de embarque o simplemente acompañar a mamá, a un abuelo o a un hijo hasta el momento exacto en que comienza el viaje.

Durante décadas eso fue normal en Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre desapareció. Ahora, poco a poco, algunos aeropuertos están recuperando esa posibilidad. Y para miles de familias latinas, la noticia tiene un peso emocional enorme.

Actualmente, 21 aeropuertos de Estados Unidos donde puedes acompañar a tu ser querido hasta la puerta de embarque están ofreciendo programas especiales que permiten ingresar a las zonas seguras sin necesidad de comprar un boleto de avión. La medida beneficia a familiares, amigos y personas que necesitan brindar apoyo a viajeros con discapacidades, barreras lingüísticas o simplemente nervios ante un vuelo.

¿Cómo funcionan los aeropuertos de Estados Unidos donde puedes acompañar a tu ser querido hasta la puerta de embarque?

Aunque no se necesita un boleto, el acceso no es automático.

Los visitantes deben solicitar previamente un pase especial, conocido como visitor pass o pase de acceso a terminales. Dependiendo del aeropuerto, la solicitud puede realizarse en línea o directamente en un quiosco el mismo día de la visita.

La mayoría de los programas exige:

Nombre completo como aparece en el Real ID o pasaporte.

Fecha de la visita.

Verificación previa de identidad.

Aprobación por parte de las autoridades aeroportuarias o la TSA.

Una vez aprobado el permiso, la persona debe pasar por los mismos controles de seguridad que cualquier pasajero.

Es decir, no hay atajos.

¿Por qué están regresando estos pases de acceso a puertas de embarque?

Lo interesante es que la iniciativa nació por razones económicas, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más humano.

El Aeropuerto Internacional de Pittsburgh fue pionero en 2017 con el programa myPITpass. Según explicó Christina Cassotis, directora ejecutiva de la terminal, existía una fuerte nostalgia por aquellos años en los que las despedidas y los reencuentros ocurrían directamente en las puertas de embarque.

Después llegaron otros aeropuertos. Seattle-Tacoma lanzó su programa en 2018 y descubrió que el beneficio iba mucho más allá de las compras o los restaurantes.

Rosa Johnson, portavoz del aeropuerto, explicó que muchos viajeros mayores, personas con discapacidad o pasajeros que no dominan el inglés se sienten más seguros cuando un familiar puede acompañarlos durante todo el proceso.

Para una comunidad inmigrante como la latina, acostumbrada a viajes largos y despedidas difíciles, ese detalle puede marcar una diferencia enorme.

¿Qué aeropuertos de Estados Unidos permiten despedirse en la puerta de abordaje?

La lista sigue creciendo. Actualmente, los programas están disponibles en:

Orlando (Florida)

Tampa (Florida)

San Francisco (California)

San Diego (California)

Oakland (California)

Ontario (California)

Palm Springs (California)

Seattle-Tacoma (Washington)

Kansas City (Missouri)

Filadelfia (Pensilvania)

Nashville (Tennessee)

San Antonio (Texas)

Albuquerque (Nuevo México)

Tulsa (Oklahoma)

Detroit (Michigan)

Lansing (Michigan)

Cleveland (Ohio)

Akron-Canton (Ohio)

Nueva Orleans (Luisiana)

John Wayne (California)

Tri-Cities (Washington)

Cada aeropuerto tiene reglas propias sobre horarios, permanencia y número de visitantes autorizados.

¿Vale la pena solicitar estos pases especiales?

Parece que sí y no únicamente por razones sentimentales.

Los precios de los boletos para muchos vuelos continúan elevados y los aeropuertos buscan convertirse en espacios más amigables para quienes no viajan. Además, eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsarán la llegada de millones de visitantes a Estados Unidos, lo que está acelerando iniciativas enfocadas en mejorar la experiencia de pasajeros y acompañantes.

Lo curioso es que algo tan simple como caminar junto a un ser querido hasta la puerta de embarque se había convertido en un recuerdo de películas románticas de los años noventa. Hoy vuelve a ser una posibilidad real en varios rincones del país.

A veces, la innovación no consiste en inventar algo nuevo. A veces consiste en recuperar aquello que nunca debimos perder: el derecho a despedirnos con calma antes de que una puerta se cierre y un avión despegue.

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