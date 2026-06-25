¿Más seguridad o más vigilancia? Arrancan las cámaras con sensores inteligentes en Nueva York

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En varios países se usan cámaras con sensores en las calles. Foto: Cuartoscuro

Caminar por Nueva York implica convivir con prisas, bicicletas que aparecen entre el tráfico, autobuses llenos y cruces peatonales donde unos segundos pueden marcar la diferencia. Ahora, la ciudad quiere entender mejor ese movimiento constante. Por eso, el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT) anunció la expansión de un programa de cámaras con sensores inteligentes en Nueva York, una red tecnológica que comenzará a crecer durante los próximos meses en los cinco distritos con el objetivo de reducir accidentes y hacer más seguras las calles para peatones, ciclistas y conductores.

La medida llega después de un programa piloto iniciado en 2023 y representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de recopilación de datos de movilidad urbana en Estados Unidos.

¿Qué son las cámaras con sensores inteligentes en Nueva York?

Aunque muchos podrían pensar que se trata de cámaras tradicionales de vigilancia, la realidad es diferente.

Los dispositivos incorporan tecnología de análisis automatizado y procesamiento local de información. Según explicó el NYC DOT, estos equipos están diseñados para estudiar patrones de movilidad y comportamiento vial sin almacenar datos personales identificables.

El comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, informó que la ciudad pasará de los 20 sensores instalados durante la fase piloto a una red cercana a los 100 dispositivos inteligentes distribuidos en los cinco condados.

La intención es sencilla de explicar, aunque compleja en su ejecución: entender cómo se mueve la gente para tomar decisiones basadas en evidencia y no únicamente en observaciones puntuales.

¿Qué información recopilarán las cámaras inteligentes?

Las nuevas herramientas tecnológicas permitirán obtener una radiografía casi permanente del tránsito urbano.

Entre los datos que recopilarán destacan:

Cantidad de peatones que cruzan una intersección.

Flujo de ciclistas durante el día.

Frecuencia y puntualidad de los autobuses.

Tránsito de automóviles y camiones.

Velocidades promedio de circulación.

Giros y movimientos en cruces conflictivos.

Cambios de tráfico durante eventos masivos o festividades.

Lo más interesante es que los sensores también podrán detectar los llamados “near misses”, incidentes que estuvieron a punto de convertirse en accidentes.

Por ejemplo, un automóvil que no cede el paso a un peatón, una puerta que se abre repentinamente frente a un ciclista o una maniobra brusca en una intersección. Situaciones que muchas veces no aparecen en estadísticas oficiales pero que revelan riesgos reales.

¿Dónde estarán ubicadas las cámaras con sensores inteligentes en Nueva York?

Las autoridades todavía no han divulgado la lista completa de ubicaciones.

Sin embargo, confirmaron que la expansión abarcará:

Brooklyn

Queens

Manhattan

Bronx

Staten Island

Los equipos serán instalados en corredores comerciales concurridos, zonas escolares, rutas de autobús y áreas donde históricamente se han registrado problemas de movilidad o seguridad vial.

Para muchos residentes latinos, esto podría traducirse en mejoras concretas cerca de mercados, escuelas comunitarias, centros culturales y barrios donde miles de trabajadores dependen diariamente del transporte público.

¿Las cámaras inteligentes en Nueva York grabarán rostros y placas?

Aquí aparece una de las preguntas más sensibles.

El NYC DOT asegura que la privacidad fue considerada desde el diseño del programa. La agencia sostiene que las imágenes se procesan directamente en los dispositivos mediante tecnología de anonimización.

Según la información oficial:

No se almacenan rostros identificables.

No se registran placas vehiculares.

Los videos originales se eliminan después del procesamiento.

Solo se conservan estadísticas anónimas.

Aun así, organizaciones defensoras de la privacidad mantienen ciertas reservas y han solicitado auditorías independientes para verificar el funcionamiento de los algoritmos y la gestión de los datos recopilados.

¿Por qué Nueva York apuesta por esta tecnología?

Durante décadas, los estudios de tránsito dependieron de observaciones humanas limitadas a ciertas horas y condiciones climáticas.

Ahora la ciudad busca pasar a un sistema de monitoreo continuo.

Desde una perspectiva práctica, la información podría servir para instalar nuevos cruces peatonales, rediseñar calles peligrosas, mejorar carriles para bicicletas o ajustar rutas de autobuses donde existe mayor demanda.

En una ciudad donde millones de personas comparten espacio cada día, comprender cómo ocurren los riesgos antes de que se conviertan en tragedias parece una apuesta lógica. El verdadero desafío será encontrar el equilibrio entre innovación, seguridad y privacidad. Esa conversación apenas comienza, pero las cámaras con sensores inteligentes en Nueva York ya forman parte del futuro inmediato de la ciudad.

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